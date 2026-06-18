Merlín, un pato con playera de la Selección Mexicana, se vuelve viral tras los festejos en calles de la Ciudad de México por el triunfo de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026. REUTERS/Paola García

Un pato con playera de la Selección Mexicana llamado Merlín se ha convertido en la sensación del momento tras aparecer en los festejos en calles de la Ciudad de México por el triunfo de México ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026.

El animal es un patito que acompaña a sus dueños mientras venden aguas en la capital y ha sido bautizado como la “mascota no oficial del mundial”.

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Tras el 2-0 de México contra Sudáfrica la imagen de Merlín caminando con la camiseta tricolor se convirtió en uno de los momentos más compartidos en redes sociales.

Como ha ocurrido en otros momentos cuando los animales se vuelven virales pueden incrementar el deseo momentáneo de adquirir uno; sin embargo, es importante saber qué dice la ley sobre tener patos de mascota.

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Merlín, un pato que lleva una camiseta de la selección nacional de fútbol de México, saltó a la fama tras un encuentro fortuito en la avenida Reforma. Ciudad de México, México. 16 de junio de 2026. REUTERS/Paola García

Es legal en México tener un pato de mascota

De acuerdo con la legislación ambiental en México, sí es posible tener un pato como mascota, pero se deben cumplir ciertos requisitos legales para garantizar la tenencia responsable y evitar problemas con la normativa ambiental.

Si el pato es una especie silvestre nativa de México (por ejemplo, pato mexicano o especies endémicas), su tenencia está muy restringida y generalmente prohibida para particulares, ya que estas especies están protegidas por la ley y requieren autorizaciones especiales de la SEMARNAT. Adquirir o poseer un pato silvestre sin permisos fomenta el tráfico ilegal y puede derivar en sanciones.

Si el pato es una especie exótica o domesticada (como el pato doméstico común), su tenencia puede ser legal siempre y cuando provenga de un criadero autorizado (UMA) y se cuente con la documentación oficial que acredite su procedencia legal. Es fundamental obtener el “Documento de legal procedencia” y, en algunos casos, tramitar la autorización SEMARNAT-08-056 para ejemplares exóticos como mascota.

En la Ciudad de México, puedes registrar a tu pato como animal de compañía en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), siempre y cuando no esté catalogado como especie protegida o en peligro de extinción.

Patitos como mascotas: tiernos y adorables, los patitos son una opción popular para quienes buscan una mascota diferente. Requieren cuidados especiales durante su crecimiento. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los cuidados que debe tener un pato de mascota para vivir en buenas condiciones

Estos son los cuidados principales para que un pato viva en buenas condiciones como mascota:

Compañía: Los patos son animales sociales. Lo ideal es tener al menos dos ejemplares para evitar problemas de soledad o estrés. Si solo tienes uno, dedícale tiempo para interactuar y socializar con él todos los días.

Espacio y seguridad: Necesitan un área exterior amplia para caminar, explorar y extender sus alas. El espacio debe estar cercado y protegido de depredadores, con malla de al menos un metro de altura. Además, requieren un refugio cerrado, ventilado y sin corrientes de aire para dormir, protegido tanto del frío como del calor extremo.

Agua: El acceso al agua es fundamental. Deben contar con un estanque, alberca infantil o recipiente grande con agua limpia para nadar, bañarse y limpiar su pico y ojos. Cambia el agua a diario, ya que los patos defecan en ella y puede contaminarse fácilmente.

Alimentación: Su dieta debe ser balanceada: pienso especial para patos o aves acuáticas, acompañado de granos (maíz, trigo, avena), verduras (lechuga, zanahoria, pepino) y frutas (manzana, plátano). También pueden comer insectos y lombrices como aporte de proteína. El pan no es recomendable.

Higiene: Limpia el área donde viven a diario, cambia la paja o viruta del suelo y mantén los comederos y bebederos desinfectados. La acumulación de excrementos o agua sucia puede provocar infecciones.

Supervisión veterinaria: Observa signos de enfermedad como letargo, falta de apetito, plumas sucias o mojadas, secreciones en ojos o pico, y consulta a un veterinario especializado en aves si detectas algún síntoma.

Cuidado de patitos: Durante las primeras semanas de vida, necesitan temperatura estable (30-35°C), un espacio seco y cálido, y supervisión en el agua porque aún no desarrollan completamente su plumaje impermeable.

Ejercicio y enriquecimiento: Permite que los patos exploren, busquen insectos y jueguen. Puedes interactuar con ellos y ofrecerles juguetes.

Sin duda un pato puede ser un excelente compañero de vida siempre y cuando se le den los cuidados y atenciones necesarias.