Gobernador de Antioquia desafió a Petro en su visita a Medellín: “Que venga y rinda cuentas de cómo destruyó el sistema de salud”

La intervención del mandatario departamental durante la visita a Medellín abrió una controversia regional y dejó en el centro del debate la gestión de la Casa de Nariño en materia sanitaria - crédito andresjrendonc / Instagram

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, planteó un duro escenario político durante la visita de Gustavo Petro a Medellín.

El mandatario seccional reclamó públicamente que el presidente “rinda cuentas de cómo destruyó el sistema de salud”, señalando el incremento de la deuda de las EPS con la red hospitalaria, que, según sus datos, pasó de 1,8 a 7 billones de pesos durante el actual Gobierno. El pronunciamiento generó una fuerte controversia en la región y puso bajo la lupa la gestión de la administración central en materia de salud.

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Una “asfixia deliberada” en la red hospitalaria

Según expuso el gobernador Rendón, la llegada de Petro a Medellín coincidió con el peor momento de la red de hospitales públicos y privados en Antioquia.

Las cifras compartidas por la Gobernación detallan que, al inicio del actual mandato presidencial, la cartera hospitalaria ascendía a $1,8 billones, mientras que “cuatro años después está en siete billones de pesos”. Rendón atribuyó este incremento al efecto de las intervenciones forzosas de la Superintendencia Nacional de Salud sobre varias EPS.

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Andrés Julián Rendón cuestionó la visita de Gustavo Petro a Medellín y le pidió rendir cuentas sobre la salud en Antioquia - crédito Colprensa

“La asfixia deliberada que ha impuesto el Gobierno nacional dejó sin oxígeno a millones de pacientes, igual que su administración se quedó sin oxígeno”, afirmó Rendón, que pidió que el presidente explique ante los antioqueños “cómo destruyó el sistema público de salud”. El mandatario departamental enfatizó el impacto de la crisis sobre la población y los trabajadores del sector.

Salas de urgencias colapsadas y servicios cerrados

El colapso del sistema se refleja, con base en datos de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, en una sobreocupación promedio de 126% en salas de urgencias, con picos de hasta 250% en algunos hospitales.

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Desde 2022, se cerraron de forma definitiva 1.787 servicios de salud, golpeando la atención materna y pediátrica. Más de la mitad de los asegurados en Antioquia están afiliados a las tres EPS intervenidas (Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud), cuyos usuarios enfrentan demoras extendidas para acceder a citas y medicamentos.

Los tiempos de espera para remisiones médicas pasaron de un día y medio en 2022 a entre tres y cuatro días actualmente, según expuso la Gobernación. Este deterioro operativo se presenta en simultáneo con la falta de cobertura y la disminución de servicios disponibles, especialmente en áreas críticas para la población más vulnerable.

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La Gobernación de Antioquia afirmó que la deuda de las EPS con la red hospitalaria subió de 1,8 a 7 billones de pesos durante el actual Gobierno - crédito Andi

La respuesta de la Gobernación y las críticas a la Nación

Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, la administración departamental anunció que destinó $445.000 millones para sostener la red hospitalaria pública. Además, puso en marcha el programa tecnológico Contigo Antioquia y fondos especiales de crédito para sanear las deudas de hospitales.

Rendón también cuestionó anuncios oficiales sobre inversiones en salud, acusando al Ejecutivo de presentar proyectos sin respaldo financiero y de reutilizar recursos en iniciativas que, en sus palabras, “suelen ser cheques sin fondos o ambulancias con varias rondas de llantas cambiadas”.

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El mandatario departamental utilizó sus redes sociales para difundir un video en el que reiteró: “Qué bueno que venga Petro acá y que le rinda cuentas a los antioqueños y desde Antioquia al país de cómo destruyó el sistema público de salud”.

Rendón extendió sus críticas al manejo de recursos públicos y a la presencia de personas investigadas en espacios institucionales, pidiendo respuestas claras y concretas.

Rendón atribuyó el aumento de la cartera hospitalaria a las intervenciones forzosas de la Superintendencia Nacional de Salud sobre varias EPS - crédito Gobernación de Antioquia - Andrea Puentes/Presidencia

La visita de Gustavo Petro a Medellín incluyó un acto oficial en la sede de la Universidad de Antioquia, donde el mandatario buscó exponer los avances en acceso a la salud y la implementación de la Política Nacional de Cuidado. El evento, que sufrió retrasos de varias horas, congregó también al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al ministro de Educación, Daniel Rojas.

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