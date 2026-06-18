Colombia

Gobernador de Antioquia desafió a Petro en su visita a Medellín: “Que venga y rinda cuentas de cómo destruyó el sistema de salud”

Andrés Julián Rendón responsabilizó al Ejecutivo por el impacto de las intervenciones en EPS y el crecimiento de la deuda, mientras la red hospitalaria enfrenta sobreocupación y reducción de servicios en la región

Guardar
Google icon

La intervención del mandatario departamental durante la visita a Medellín abrió una controversia regional y dejó en el centro del debate la gestión de la Casa de Nariño en materia sanitaria - crédito andresjrendonc / Instagram

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, planteó un duro escenario político durante la visita de Gustavo Petro a Medellín.

El mandatario seccional reclamó públicamente que el presidente “rinda cuentas de cómo destruyó el sistema de salud”, señalando el incremento de la deuda de las EPS con la red hospitalaria, que, según sus datos, pasó de 1,8 a 7 billones de pesos durante el actual Gobierno. El pronunciamiento generó una fuerte controversia en la región y puso bajo la lupa la gestión de la administración central en materia de salud.

PUBLICIDAD

Una “asfixia deliberada” en la red hospitalaria

Según expuso el gobernador Rendón, la llegada de Petro a Medellín coincidió con el peor momento de la red de hospitales públicos y privados en Antioquia.

Las cifras compartidas por la Gobernación detallan que, al inicio del actual mandato presidencial, la cartera hospitalaria ascendía a $1,8 billones, mientras que “cuatro años después está en siete billones de pesos”. Rendón atribuyó este incremento al efecto de las intervenciones forzosas de la Superintendencia Nacional de Salud sobre varias EPS.

PUBLICIDAD

El gobernador Andrés Julián Rendón criticó el presupuesto de 2026 propuesto por el presidente Gustavo Petro y un nuevo decreto que establece cambios en el sistema de salud - crédito Colprensa
Andrés Julián Rendón cuestionó la visita de Gustavo Petro a Medellín y le pidió rendir cuentas sobre la salud en Antioquia - crédito Colprensa

“La asfixia deliberada que ha impuesto el Gobierno nacional dejó sin oxígeno a millones de pacientes, igual que su administración se quedó sin oxígeno”, afirmó Rendón, que pidió que el presidente explique ante los antioqueños “cómo destruyó el sistema público de salud”. El mandatario departamental enfatizó el impacto de la crisis sobre la población y los trabajadores del sector.

Salas de urgencias colapsadas y servicios cerrados

El colapso del sistema se refleja, con base en datos de la Secretaría de Salud e Inclusión Social de Antioquia, en una sobreocupación promedio de 126% en salas de urgencias, con picos de hasta 250% en algunos hospitales.

Desde 2022, se cerraron de forma definitiva 1.787 servicios de salud, golpeando la atención materna y pediátrica. Más de la mitad de los asegurados en Antioquia están afiliados a las tres EPS intervenidas (Savia Salud, Nueva EPS y Coosalud), cuyos usuarios enfrentan demoras extendidas para acceder a citas y medicamentos.

Los tiempos de espera para remisiones médicas pasaron de un día y medio en 2022 a entre tres y cuatro días actualmente, según expuso la Gobernación. Este deterioro operativo se presenta en simultáneo con la falta de cobertura y la disminución de servicios disponibles, especialmente en áreas críticas para la población más vulnerable.

La Gobernación de Antioquia afirmó que la deuda de las EPS con la red hospitalaria subió de 1,8 a 7 billones de pesos durante el actual Gobierno - crédito Andi
La Gobernación de Antioquia afirmó que la deuda de las EPS con la red hospitalaria subió de 1,8 a 7 billones de pesos durante el actual Gobierno - crédito Andi

La respuesta de la Gobernación y las críticas a la Nación

Ante la falta de respuestas del Gobierno nacional, la administración departamental anunció que destinó $445.000 millones para sostener la red hospitalaria pública. Además, puso en marcha el programa tecnológico Contigo Antioquia y fondos especiales de crédito para sanear las deudas de hospitales.

Rendón también cuestionó anuncios oficiales sobre inversiones en salud, acusando al Ejecutivo de presentar proyectos sin respaldo financiero y de reutilizar recursos en iniciativas que, en sus palabras, “suelen ser cheques sin fondos o ambulancias con varias rondas de llantas cambiadas”.

El mandatario departamental utilizó sus redes sociales para difundir un video en el que reiteró: “Qué bueno que venga Petro acá y que le rinda cuentas a los antioqueños y desde Antioquia al país de cómo destruyó el sistema público de salud”.

Rendón extendió sus críticas al manejo de recursos públicos y a la presencia de personas investigadas en espacios institucionales, pidiendo respuestas claras y concretas.

Andrés Julián Rendón respondió a las declaraciones de Petro asegurando que no asistió a la cumbre porque estaba atendiendo una crisis de seguridad en Antioquia - crédito Gobernación de Antioquia - Andrea Puentes/Presidencia
Rendón atribuyó el aumento de la cartera hospitalaria a las intervenciones forzosas de la Superintendencia Nacional de Salud sobre varias EPS - crédito Gobernación de Antioquia - Andrea Puentes/Presidencia

La visita de Gustavo Petro a Medellín incluyó un acto oficial en la sede de la Universidad de Antioquia, donde el mandatario buscó exponer los avances en acceso a la salud y la implementación de la Política Nacional de Cuidado. El evento, que sufrió retrasos de varias horas, congregó también al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y al ministro de Educación, Daniel Rojas.

Temas Relacionados

Gustavo PetroAntioquiaAndrés Julián RendónCrisis de saludMedellínColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto online del debut en el grupo K

En el estadio Azteca, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo afronta su primer partido tras ocho años de ausencia ante los Lobos Blancos, bajo el mando de Fabio Cannavaro

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto online del debut en el grupo K

Gobierno Petro confirmó que no cumplirá en 2026 la regla que le permite a Colombia mantener credibilidad y tener mejor acceso a créditos

Expertos enfatizan que el margen de flexibilidad actual no garantiza credibilidad ni soluciones estructurales en materia de finanzas públicas

Gobierno Petro confirmó que no cumplirá en 2026 la regla que le permite a Colombia mantener credibilidad y tener mejor acceso a créditos

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Congresistas de EE. UU. piden a Trump no intervenir en elecciones de Colombia y solicitan investigar a De la Espriella

El exsenador afirmó que sus declaraciones surgieron como respuesta a las afirmaciones del candidato presidencial, que calificó a los petristas como enemigos

Elecciones presidenciales de Colombia 2026 en VIVO: Congresistas de EE. UU. piden a Trump no intervenir en elecciones de Colombia y solicitan investigar a De la Espriella

Iván Cepeda volvió a retar a Abelardo de la Espriella para debatir y lo acusó de “esconderse” a días de las elecciones

El candidato del Pacto Histórico reiteró su disposición para participar en un encuentro televisado con su rival de la extrema derecha, al asegurar que se haría en los principales medios de comunicación

Iván Cepeda volvió a retar a Abelardo de la Espriella para debatir y lo acusó de “esconderse” a días de las elecciones

⁠Crimen organizado fragmentado, pero fortalecido en más departamentos: el desafío del próximo presidente de Colombia, según Insight Crime

El análisis advierte que la nueva administración enfrentará organizaciones criminales con mayor capacidad militar, control territorial y fuentes de financiación, en un escenario marcado por la violencia

⁠Crimen organizado fragmentado, pero fortalecido en más departamentos: el desafío del próximo presidente de Colombia, según Insight Crime
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

Alias Samantha, la vocera de las disidencias de las Farc por la que ofrecen 100 millones de pesos de recompensa

Denuncian que guerrilleros de las disidencias estarían capacitándose en manejo de explosivos y drones en Ucrania

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

ENTRETENIMIENTO

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

Maluma dijo presente en el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026

⁠Creador de contenido de Uzbekistán reveló curiosidades, diferencias y similitudes con Colombia: “Los felicito parceros”

Ana María Orozco se refirió al legado de ‘Betty la fea’ y lo que implicó retomar el personaje 25 años después: “Todo tiene su momento”

Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

Carlos Vives, Juanes, Fonseca y Camilo hablaron de fútbol antes del debut de la Selección Colombia

Deportes

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto online del debut en el grupo K

Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO, Mundial 2026: siga el minuto a minuto online del debut en el grupo K

Víctor Marulanda regresó a Atlético Nacional después de ocho años: así le fue dirigiendo en el exterior

20 futbolistas han marcado gol para la Selección Colombia en la Copa del Mundo: cinco datos de la Tricolor en el Mundial

Cristiano Ronaldo no se rinde, pese al empate de Portugal en el Mundial 2026: “No es el comienzo que queríamos”

Julián Quiñones, un jugador que Falcao extrañó para la Selección Colombia: “Nos hemos perdido de un gran talento”