La autora de Anatomy of Love (La anatomía del amor), Why We Love (Por qué amamos) y Why him? Why her? (¿Por qué él, por qué Ella?, que analizó los datos de 28.000 personas del sitio de citas Chemistry), cree que el amor tiene una función biológica específica. A diferencia de la pulsión sexual, movida por la testosterona, que "motiva a buscar una amplia gama de compañeros", el amor romántico "concentra la energía reproductiva en una persona por vez".