El exmediocampista cuestionó la titularidad y carrera del mexicano, considerando que la ha formado a base de penales; por ello apunta a la calidad del colombiano de cara a la Liguilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Antonio Carlos Santos volvió a encender el debate alrededor del Club América en la previa de la Liguilla. El exfutbolista brasileño cuestionó que Guillermo Almada siga otorgándole oportunidades como titular a Henry Martín.

La voz de Carlos Santos tiene un lugar ganado dentro de la historia azulcrema. El brasileño formó parte de los equipos campeones azulcremas a finales de la década de 1980 y ahora volvió a cuestionar el presente del club.

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El exjugador del América acudió a Palacio Nacional en la búsqueda de un diálogo con Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a presuntos pagos pendientes por servicios con Pemex.

El exmediocampista habló antes de la serie ante Monterrey y dejó una crítica que volvió a poner a Henry bajo la lupa. Para él, su lugar no se explica por su nivel reciente, sino por una racha de goles acumulados desde el punto penal.

El señalamiento llegó durante una visita a Palacio Nacional, a donde Santos acudió para mantener su batalla y dar seguimiento al reclamo que mantiene por presuntos pagos pendientes relacionados con servicios realizados para Pemex.

Antonio Carlos Santos culpa a Guillermo Almada de frenar el nivel de Miguel Borja

El reclamo del exjugador no se redujo a pedir la salida de Henry Martín del club. Su lectura apunta a que América tiene recursos ofensivos para mejorar, pero Almada no ha encontrado la combinación adecuada.

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Miguel Borja fue el nombre que Antonio Carlos colocó por delante del capitán. El brasileño recordó que el colombiano tuvo un arranque alentador, pero perdió lugar en cuanto el técnico volvió a elegir a Martín como eje del ataque.

Santos sostuvo que Borja no dejó de ser opción por sus condiciones, sino por el lugar que le dio el entrenador: “Almada se ha equivocado en la alineación, sigue poniendo a Henry. Creo que Borja por eso está teniendo problemas, porque es un gran jugador”.

Santos acusa que Guillermo Almada frenó el rendimiento de Miguel Borja al restarle minutos en la alineación de las Águilas. REUTERS/Eloisa Sanchez

La crítica también incluyó a Óscar Perea y a otros elementos. El exmediocampista considera que la plantilla tiene variantes para modificar la dinámica de los partidos, pero considera que “muchos no están en el nivel y deberían dar oportunidad a otros futbolistas más dinámicos para que pueda sobresalir el equipo”.

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La crítica de Antonio Carlos Santos cobra fuerza porque llega cuando América necesita recuperar confianza antes de la Liguilla después de cinco partidos sin ganar.

Para el brasileño, el dilema no está sólo en elegir entre Henry Martín y Miguel Borja: está en si Guillermo Almada será capaz de mantener una fórmula que viene perdiendo fuerza en el momento más crucial del torneo.

Los penales de Henry Martín permanecen bajo el cuestionamiento del brasileño

Antonio Carlos fue más allá de una preferencia por Borja. El exjugador relacionó la continuidad de Henry Martín con sus anotaciones desde el punto penal y sostuvo que esos goles le permitieron conservar la titularidad.

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En su reconstrucción del problema, el brasileño señaló que el colombiano comenzó con impulso y energía, pero se apagó al ver que el sitio en el once seguía apartado: “Borja empezó enchufado y de repente se vino apagando por lo mismo, porque Almada pone a Henry, que viene haciendo goles de penales, y con eso se gana el lugar en el cuadro titular”.

Santos asegura que las anotaciones de penal han sostenido la carrera de Henry Martín con América. REUTERS/Eloisa Sanchez

Cuando le preguntaron si elegiría al colombiano para encabezar el ataque de las Águilas en la fase final, Santos respondió sin rodeos: “Por supuesto, es mucho más dinámico, mejor jugador técnicamente, no es sólo un poste y aparte tiene pase”.

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Antonio Carlos señaló que el delantero mexicano ha tenido una trayectoria marcada por ese tipo de goles: “Pues así ha sido su carrera. Yo lo que he pensado es que Henry ha sido un jugador afortunado por estar en el América”.

De esta manera, para Santos, la elección de Almada no sólo relegó a Miguel Borja: mantuvo como titular a un jugador que, desde su perspectiva, no representa la mejor respuesta ofensiva para una eliminatoria.

Las críticas de Santos contra el capitán americanista vienen de varios torneos atrás

El choque entre Antonio Carlos Santos y Henry Martín no nació en este Apertura 2026. El brasileño ha sido crítico del delantero en distintos momentos, incluso cuando el capitán azulcrema ha acumulado goles, títulos y reconocimiento dentro del club.

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Previamente, Santos calificó a Henry como “tronco”. Aunque aceptó que un delantero puede mejorar con el tiempo, dejó claro que a él nunca lo ubicaría entre los atacantes que han definido una época con el América.

El Club América llega a la Liguilla frente a Monterrey con una racha de cinco partidos consecutivos sin victoria. REUTERS/Eloisa Sanchez

También puso en duda su papel como capitán. Antonio reconoció que Martín aportó resultados, pero sostuvo que no lo veía como “un gran líder dentro de la cancha” ni como la figura capaz de conducir al grupo cuando el partido lo exige.

Ahora, en medio de su disputa contra Pemex y con América frente a una Liguilla que puede definir su futuro inmediato, Antonio Carlos Santos volvió a llevar su voz crítica al territorio que lo convirtió en referente, ahora con el foco sobre el capitán y el entrenador.

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