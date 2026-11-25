Jorge Iván Cuervo fue el último ministro de Justicia en propiedad durante el Gobierno de Gustavo Petro. (Colprensa)

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A través de sus redes sociales, el exministro de Justicia Jorge Iván Cuervo informó en la mañana del miércoles 25 de noviembre de 2026 que la Unidad Nacional de Protección (UNP) retirará su esquema de seguridad desde el 1 de diciembre, luego de una solicitud presentada por él mismo y que fue aceptada por la unidad, liderada por Didier Blanco.

El exfuncionario, que ocupó durante cinco meses en el cargo, entre febrero y julio de 2026, agradeció a la entidad y a los integrantes de la Policía Nacional que estuvieron a cargo de su custodia y de la protección de su familia. En su perfil de X dio a conocer su situación de seguridad, que a diferencia de otros exmiembros del Ejecutivo no revestiría gravedad.

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“La @UNPColombia me notifica el retiro del esquema de protección a partir del 1o. de diciembre, a solicitud mía”, escribió el exministro en su mensaje, que remarcó que la finalización del dispositivo no obedeció a una decisión impuesta por la entidad, sino a una petición personal para liberar efectivos y vehículos para el servicio del país.

Con esta publicación en X, el exministro Jorge Iván Cuervo habló sobre su esquema de seguridad, al que renunció desde el 1 de diciembre. (@cuervoji/X)

Y es que el anuncio de Cuervo, que en su experiencia profesional también ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, se produjo en medio de cuestionamientos públicos por la reducción o el retiro de medidas de protección para distintas figuras políticas y exintegrantes de la administración pasada.

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En su mensaje, también incluyó un reconocimiento a los que integraron su esquema. “Agradezco a la Unidad y a las personas de la Policía que me acompañaron durante este tiempo en mi protección y la de mi familia. Gracias por su entrega y profesionalismo”, señaló el exfuncionario, crítico del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Jorge Iván Cuervo renunció a su esquema, mientras otros exfuncionarios del Estado defienden derecho a la custodia

La declaración del exministro se apartó de las reacciones de otros exfuncionarios y dirigentes que han expresado inconformidad por cambios en sus medidas de seguridad. En esos casos, las críticas se concentraron en la disminución de vehículos, escoltas o recursos asignados para la protección personal por la administración actual.

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Jorge Iván Cuervo renunció a su cargo como ministro de Justicia por diferencias con el entonces presidente Gustavo Petro. (Colprensa)

En su anuncio, Cuervo no precisó los oficiales que integraban el esquema ni detalló desde cuándo estaba vigente, pues solo indicó que la notificación establece el retiro a partir del 1 de diciembre y que la decisión responde a su propia solicitud. Aun así, con su publicación se enfocó en agradecer por la labor para garantizar su integridad.

UNP evalúa riesgos y define medidas de protección

Cabe destacar que la Unidad Nacional de Protección es la entidad estatal encargada de evaluar amenazas, riesgos y vulnerabilidades de personas, colectivos y comunidades que pueden requerir medidas especiales de seguridad por su actividad pública, política, social o de liderazgo, en estudios que se actualizan de manera periódica.

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Entre sus funciones, la entidad que lidera Blanco, que llegó al cargo en medio de polémicas, figura la definición de medidas de protección en coordinación con las instituciones competentes, de acuerdo con el nivel de riesgo que se identifique. También debe hacer seguimiento a la oportunidad, la idoneidad y la eficacia de los esquemas.

Con esta publicación en la red social X, la exvicepresidenta Francia Márquez Mina confirmó que seguirá con esquema de seguridad. (@FranciaMarquezM/X)

Los dispositivos pueden incluir escoltas, vehículos, medios de comunicación y otros recursos, según la evaluación individual de cada caso. La normativa contempla revisiones periódicas que pueden llevar a mantener, ajustar, reforzar o finalizar las medidas, según cambien las condiciones de riesgo; aunque estos procedimientos han causado polémica.

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Como lo denunció la exvicepresidenta Francia Márquez, que confirmó que tuvo que interponer una acción de tutela para continuar con la protección de la UNP. “El juzgado admitió la tutela y concedió la medida cautelar y ordeno detener el desmonte de mi esquema de seguridad”, confirmó la política caucana en su perfil de X.