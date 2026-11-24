El destino final de los trajes de Juan Carlos I. (Montaje Infobae)

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Un cartel de cartulina blanca escrito a mano con bolígrafo azul se ha convertido en el inesperado protagonista de la 55.ª edición del Rastrillo de Nuevo Futuro en Madrid. “Trajes rey Juan Carlos, desde 70 euros”, ponía el improvisado letrero que colgaba sobre un burro metálico repleto de prendas de distintos colores. Lejos de ser una broma o un reclamo exagerado, se trataba de piezas personales del rey emérito, confeccionadas a medida por su sastre, que han vuelto a despertar la curiosidad de los asistentes.

Las prendas, que salieron a la venta en una horquilla de entre 70 y 100 euros, no han durado demasiado en las perchas. Según ha informado el programa Vamos a ver, este año se han agotado por completo todos los trajes donados por don Juan Carlos. Entre los visitantes, la escena ha provocado sonrisas y sorpresa al comprobar la sencillez con la que se exponía el vestuario del monarca, convertido en uno de los principales atractivos de esta edición.

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Aunque el rey emérito reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, mantiene intacta esta costumbre anual. El gesto responde a un compromiso familiar muy concreto: seguir respaldando la causa benéfica a la que su hermana, la infanta Pilar de Borbón, dedicó más de medio siglo de su vida, y apoyar ahora a su sobrina Simoneta Gómez-Acebo, quien tomó el relevo al frente del mercadillo tras el fallecimiento de su madre en enero de 2020.

Los trajes de Juan Carlos I. (Europa Press)

Un gesto discreto desde Abu Dabi

Don Juan Carlos nunca ha sido un rostro habitual en los pasillos de este evento, al menos de forma presencial. De hecho, solo se tiene constancia de una visita suya al mercadillo, en 2015, un año después de abdicar, cuando acudió por sorpresa para acompañar a su hermana mayor. Sin embargo, en la distancia nunca ha dejado de colaborar con la organización, que destina los fondos recaudados a proyectos de atención a la infancia y la juventud.

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El rey emérito Juan Carlos I recibió el premio Premio Saint-Simon en Francia donde pronunció un discurso en el que habló sobre su decisión de escribir sus memorias como un legado para la posteridad y los españoles.

Según personas vinculadas al mercadillo citadas por el citado espacio televisivo, la implicación del emérito va más allá de los trajes: “Ropa todos los años. Encantador, y nos firma las corbatas”. Es la propia Simoneta quien se encarga cada otoño de recordarle las fechas a su tío para que pueda hacer llegar sus envíos a tiempo. “Nos ha ayudado en numerosas ocasiones enviándonos cosas para vender”, ha reconocido ella misma a La Razón, mostrándose “muy agradecida” por un detalle que mantiene viva la memoria de su madre.

La infanta Elena y su hija, Victoria Federica de Marichalar y Borbón, durante la 55ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro 2026. (Europa Press).

El respaldo familiar a Simoneta Gómez-Acebo

El gesto de don Juan Carlos se suma al apoyo habitual del resto de la familia, que volvió a volcarse con Simoneta Gómez-Acebo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. “Tengo una familia muy generosa”, aseguraba orgullosa la hija de la infanta Pilar, destacando la ayuda constante de sus propios hijos y la presencia de sus tías y primas.

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Juan Carlos I y Simoneta Gómez-Acebo. (Europa Press)

La reina Sofía y la infanta Elena fueron las encargadas de inaugurar esta edición el pasado 19 de noviembre junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Doña Elena regresó además durante el fin de semana de cierre acompañada por su hija, Victoria Federica, y también se dejó ver por los puestos Laura Ponte junto a su hijo Luis Felipe Gómez-Acebo. La gran ausencia de este año ha sido la de la infanta Margarita, habitual en estas citas, que no ha podido acudir al encontrarse hospitalizada.