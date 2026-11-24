Embarcaciones en el estrecho de Ormuz, cerca de la playa de Bandar Abbas, Irán. Majid Asgaripour/WANA vía Reuters.

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La tensión en el estrecho de Ormuz tiene un coste millonario para España. Desde el estallido del conflicto el pasado 28 de febrero, el encarecimiento del gas natural ha obligado al país a asumir un sobrecoste de 6.000 millones de euros, una factura que refleja el impacto de la inestabilidad geopolítica sobre los mercados energéticos. La cifra la ha avanzado este martes el consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

En el conjunto de Europa, el sobrecoste derivado de tener que adquirir gas a precios superiores a los registrados antes del conflicto alcanza ya los 52.000 millones de euros, según los cálculos expuestos por el ejecutivo. La crisis vuelve así a situar la seguridad energética y la dependencia de los mercados internacionales entre las principales preocupaciones económicas del continente.

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Pese al golpe sobre los costes, Gonzalo ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad respecto al abastecimiento nacional. El responsable de Enagás ha asegurado que la seguridad de suministro en España se encuentra en un estado de “absoluta solidez”, gracias a las infraestructuras desarrolladas durante las últimas décadas y a la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento.

El consejero delegado de Enagás, Arturo Gonzalo Aispiri. Jesús Hellín / Europa Press

Un gas más caro durante un periodo prolongado

La factura energética podría seguir aumentando si se mantienen las tensiones en los mercados. El consejero delegado de Enagás ha advertido de que los precios del gas no regresarán a los niveles anteriores al conflicto, cuando rondaban los 30 euros por megavatio hora (MWh), al menos durante un periodo de tiempo considerable. Este martes, el mercado había abierto en torno a los 90 euros/MWh, una cotización que, según Gonzalo, no se mantendrá indefinidamente.

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La evolución de los precios supone una nueva presión para hogares y empresas, que ya han tenido que afrontar episodios de encarecimiento energético en los últimos años. La diferencia respecto a otras crisis, ha destacado el directivo, es que España cuenta con una infraestructura capaz de diversificar sus compras y responder con mayor flexibilidad a las interrupciones o dificultades de suministro.

Los precios se mantienen en octubre en el 4,9%, el mismo nivel que el mes anterior y el más alto desde febrero de 2023.

En este contexto, el gas natural licuado (GNL) desempeña un papel fundamental. España ha recibido este año cargamentos procedentes de 13 países distintos, una red de proveedores que se amplía hasta los 26 orígenes si se tiene en cuenta el conjunto de los últimos ejercicios. Esta capacidad de acceso a diferentes mercados constituye, según Enagás, una de las principales fortalezas del sistema gasista español.

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España, un escudo energético para Europa

La posición de España también tiene repercusiones para el resto del continente. Gonzalo ha defendido que las infraestructuras nacionales permiten no solo garantizar el abastecimiento interno, sino también contribuir a cubrir las necesidades de otros países europeos. “No solo es un gran escudo estratégico para España, es un escudo estratégico para Europa”, ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Los datos de reexportación ilustran esa capacidad. Desde 2022, España ha enviado al resto de Europa el equivalente a 135 grandes buques metaneros. Además, las instalaciones nacionales prevén cerrar noviembre con 30 descargas de buques de gas natural licuado, dentro de una media anual que oscila entre los 185 y los 200 barcos. A ello se suman 2.100 ‘slots’ de descarga ya contratados hasta 2041.

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La diversificación ha permitido al país afrontar con mayor margen las turbulencias internacionales. El consejero delegado de Enagás ha recordado que España ahorró 10.000 millones de euros durante los dos primeros años de la guerra de Ucrania frente al resto de Europa, gracias a la fortaleza de su sistema gasista y a la capacidad de acceder a distintos proveedores.

Varias personas trabajan en la terminal de gas natural licuado (GNL) de Enagás en la Zona Franca de Barcelona. (REUTERS/Albert Gea/Imagen de archivo)

Argelia y el fin del gas ruso, dos claves para el suministro

Entre los socios estratégicos de España, Gonzalo ha destacado especialmente a Argelia, uno de los suministradores de gas del país. El directivo también ha salido al paso de las dudas sobre el gas que España reexporta a Marruecos a través del gasoducto Medgaz, al asegurar que esos flujos no proceden del país norteafricano y que su origen está respaldado por una “escrupulosa trazabilidad comercial”.

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De cara a los próximos meses, Enagás considera que tanto España como el conjunto de Europa disponen de garantías suficientes para afrontar la campaña de invierno y los años posteriores. Esta valoración se produce en un momento en el que la Unión Europea prepara la eliminación total de las importaciones de gas ruso a partir del próximo 1 de enero.

Gonzalo ha defendido esa decisión como una forma de acabar con una dependencia que, a su juicio, financiaba actividades contrarias a los intereses comunitarios. La apuesta europea por diversificar sus suministros cobra especial relevancia en un escenario marcado por la inestabilidad en Oriente Próximo y el encarecimiento de las materias primas energéticas.

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