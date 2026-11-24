“Nos dan golpes, pero no nos dan la medicina”, la denuncia en un dispensario de Toberín (@horusperegrinus/X)

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Videos difundidos en redes sociales el 23 de noviembre de 2026 muestran una denuncia de usuarios contra trabajadores del dispensario de medicamentos de Colsubsidio, ubicado en el sector de Toberín, al norte de Bogotá. Los ciudadanos afirmaron que hubo agresiones físicas y verbales durante la atención y cuestionaron el cierre anticipado del establecimiento.

Una de las personas que grabó las escenas aseguró que los empleados habrían golpeado a pacientes que aguardaban por sus medicamentos.

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“Le están pegando a la gente. Mire cómo le pegan a la gente”, se escucha decir al denunciante en uno de los videos. En la misma grabación, el hombre señala que documentaba la situación para presentarla ante medios de comunicación y difundirla en redes sociales.

El ciudadano también sostuvo que los funcionarios cerraron el dispensario antes de la hora que, según dijo, estaba informada al público. “Salieron los funcionarios hoy, cerraron desde las 2 p. m. Y decía: ‘El horario es hasta las 5:00 p. m.’”, manifestó frente a la cámara.

Usuarios acusaron a trabajadores de Colsubsidio de maltratar pacientes en Toberín (@horusperegrinus/X)

Usuarios cuestionaron el cierre y la entrega de tratamientos

Otros asistentes respaldaron los reclamos durante las grabaciones. Una mujer afirmó que los pacientes recibían malos tratos, mientras varias voces discutían sobre el momento en que se suspendió el ingreso de personas al lugar.

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“Están maltratando a los pacientes”, expresó una de las usuarias. Otro participante agregó que había personas que no lograron entrar antes del cierre y pidió consultar cuánto tiempo llevaba una mujer en espera.

Una de las asistentes indicó que fue la última persona atendida antes de que se interrumpiera el servicio. Después, varias voces advirtieron que una usuaria permanecía dentro del establecimiento. El denunciante afirmó que la mujer estaba “retenida”, aunque el video no permite establecer las circunstancias ni confirmar esa versión.

“Quedó una señora ahí”, repitieron varios ciudadanos. Luego, el hombre que registraba las imágenes aseguró: “Hay una señora retenida acá, en Consubsidio de Toberín”. La denuncia incluyó la acusación de que a una paciente le habrían presionado un brazo con el portón de acceso.

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Pacientes cuestionaron cierre anticipado y presuntas agresiones en dispensario de Toberín (@horusperegrinus/X)

Una mujer dijo que la lastimaron con el portón

En otra parte de la grabación, una mujer respondió a la pregunta de uno de los presentes sobre una aparente lesión. “Me maltrataron con el portón”, afirmó. Según su relato, buscaba hablar con los trabajadores para pedir que le entregaran los medicamentos.

Una denunciante insistió en que se trataba de un abuso contra personas que requieren atención médica. “Nos dan golpes, pero no nos dan la medicina”, declaró mientras filmaba el ingreso del dispensario.

La secuencia recoge también una discusión sobre los horarios de atención. Algunos usuarios afirmaron que los empleados salieron cerca de las 4:00 p. m., pese a que el punto debía prestar servicio hasta las cinco. Esos horarios no fueron confirmados de manera independiente en los videos.

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Una de las personas presentes pidió que la situación fuera conocida por las autoridades y por la opinión pública. En sus intervenciones, los ciudadanos reclamaron una atención adecuada para quienes acuden al lugar en busca de tratamientos prescritos.

Usuarios difundieron videos de un altercado en dispensario de medicamentos de Colsubsidio (@horusperegrinus/X)

La Policía llegó al lugar, según otro de los videos

Un segundo registro audiovisual muestra la llegada de uniformados de la Policía. “Tuvo que llegar la policía”, afirma una voz. El mismo ciudadano señala que los agentes estaban presentes para intervenir ante el conflicto.

“Aquí están los videos de cómo trataron a la gente. Yo tengo los videos”, manifestó el hombre, quien también sostuvo que documentaba todo lo ocurrido. Durante la discusión, otra persona le reprochó que grabara y mencionó la posibilidad de iniciar acciones legales.

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Un tercer video contiene nuevas quejas por un supuesto cierre anticipado y por insultos contra usuarios. “Yo a las 3: 00 p. m., ya no entregaban”, afirmó una mujer. Otra persona respondió que en otros dispensarios se cerraba el acceso una hora antes de finalizar el servicio para atender a quienes ya tenían turno.

La comunidad pidió que la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades competentes revisen las grabaciones, determinen si hubo agresiones y establezcan responsabilidades. Hasta el momento, en el material suministrado no aparece una respuesta de Colsubsidio sobre las denuncias.