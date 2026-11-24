Una mujer adulta mayor sentada de espaldas revisa facturas de servicios públicos y anota sus gastos mensuales junto a un sobre de pensión en una vivienda de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mayor esperanza de vida de las mujeres en México no necesariamente representa mejores condiciones para enfrentar la vejez. Aunque ellas viven más años que los hombres, muchas llegan a esta etapa sin ahorros suficientes, una pensión propia o ingresos estables, situación que las coloca en una posición de vulnerabilidad económica y dependencia de familiares o apoyos gubernamentales.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el promedio de vida femenina en el país es de 79.2 años, mientras que para los hombres alcanza los 72.7, pero las desigualdades que enfrentan durante su vida laboral, las responsabilidades domésticas y los cuidados no remunerados repercuten en sus posibilidades de contar con recursos para el retiro.

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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su documento Mujeres en la economía: 100 años de datos, reportó que únicamente el 34% de las mexicanas tiene una cuenta de ahorro para la jubilación, ante esto especialistas de la UNAM advirtieron que esta brecha responde a condiciones estructurales que limitan su autonomía financiera incluso durante la edad adulta mayor.

Mujeres llegan a la vejez con menos pensiones y ahorros para el retiro

Isalia Nava Bolaños, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la máxima casa de estudios, explicó que numerosas mujeres carecen de pensiones contributivas debido a sus trayectorias laborales y a las dificultades que enfrentaron para incorporarse al empleo formal.

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Con cálculos propios basados en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, estimó que el 28% de ellas recibe jubilaciones o pensiones contributivas, en comparación con el 44% de los hombres.

Además, entre las prestaciones que reciben las adultas mayores predominan las pensiones por viudez, que representan el 45.8% de los casos, mientras que los varones, este porcentaje es de apenas 0.1%, según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017.

Esta situación se relaciona con las oportunidades educativas y laborales limitadas que tuvieron generaciones anteriores, así como con empleos informales, salarios inferiores y pausas profesionales por maternidad y responsabilidades familiares.

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Una infografía sintetiza la brecha en el retiro en México, donde el 28% de las mujeres accede a una pensión contributiva frente al 44% de los varones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trabajo doméstico y violencia económica limitan su autonomía

Sandra Barranco García, directora de Transversalización de Políticas Universitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), señaló que la división sexual del trabajo ha provocado que la comunidad femenina asuma principalmente las labores del hogar y el cuidado de familiares, a diferencia de los hombres suelen desempeñar el papel de proveedores.

Esta distribución genera dependencia financiera, especialmente cuando no existen acuerdos para compartir las responsabilidades y los recursos económicos. De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, el 25% de las mexicanas de 15 años o más no cuenta con ingresos propios.

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La violencia económica también puede acompañarse de agresiones patrimoniales y psicológicas, mediante el control del dinero, la manipulación o las amenazas para impedir que ellas trabajen. Incluso, algunas permanecen en relaciones violentas ante el temor de perder su vivienda o los recursos para mantener a sus hijos.

Programas sociales y cuidados: alternativas ante la falta de ingresos

Ante la ausencia de pensiones y ahorros, algunas adultas mayores buscan incorporarse al mercado laboral, pero enfrentan condiciones desiguales: el 5.9% de las mujeres de 65 años o más recibe ingresos por trabajo subordinado, con un promedio mensual de 7 mil 524 pesos. Entre los hombres, la proporción alcanza el 16.6%, con percepciones de 9 mil 843 pesos, según cálculos de Nava Bolaños.

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Los programas sociales también representan una fuente importante de recursos: benefician al 86.7% de las mujeres y al 84.1% de los hombres. Sin embargo, los apoyos de familiares y las remesas no garantizan ingresos constantes.

Las especialistas destacaron la necesidad de impulsar un sistema nacional de cuidados, mejorar las condiciones de acceso al empleo formal y redistribuir las tareas domésticas. Barranco García consideró que las mujeres dedicadas al hogar deberían tener acceso a una pensión, debido a que su trabajo no remunerado también sostiene la economía.