Cecilia Navia encarna al personaje de Paty de Escobar durante una escena grabada en un entorno campestre para televisión. (Captura de Pantalla/Caracol Televisión)

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Chichila Navia confesó que le temblaban las rodillas antes de grabar sus primeras escenas junto a Vicky Hernández en Escobar, el patrón del mal, la megaproducción que en 2012 se convirtió en el estreno más visto en la historia de la televisión colombiana.

La actriz hizo la revelación durante una entrevista en la emisora La Kalle, donde también contó cómo ese nerviosismo terminó transformándose en una relación de afecto y admiración mutua.

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Navia interpretó a Victoria Eugenia Henao, la esposa de Pablo Escobar, en la serie producida por Caracol. Su papel la llevó a compartir set con Victoria Hernández Salcedo, más conocida como Vicky Hernández, quien encarnó a Enelia Gaviria de Escobar, la madre del narcotraficante, una figura de gran peso dramático dentro de la producción.

El hijo de Vicky Hernández tenía cuatro años cuando tuvo que irse de Colombia - crédito Caracol Televisión

Chichila conocía a Vicky Hernández, pero nunca había grabado con ella

En la conversación con la emisora citada inicialmente, Navia explicó que, si bien tenía una relación cordial y respetuosa con Hernández desde antes del rodaje, nunca había compartido cámaras con ella. Eso, sumado a un comentario desafortunado que un tercero hizo frente a las dos actrices, disparó su ansiedad al inicio de la grabación.

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“La única vez que tuve nervios fue cuando tenía que empezar a trabajar con Vicky Hernández en Escobar”, admitió Chichila Navia en la emisora. Según relató, alguien le dijo a Hernández, en su presencia: “Ella es la nueva Vicky Hernández”. La reacción de la veterana actriz fue una mirada seria y silenciosa que Navia interpretó sin margen de duda: “Leí en su mirada que era como: ‘Vamos a ver qué tan buena eres’”.

Vicky Hernández la evaluó con una mirada y luego la sorprendió con un gesto

La tensión que Chichila Navia sintió durante los primeros días de rodaje se disipó de una manera que no esperaba. Un día fue a desayunar al hotel de producción y encontró a Hernández sentada en el comedor. La veterana actriz la llamó, le tomó la mano y le dijo: “Mi amor, está muy lindo esto que estás haciendo”.

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Chichila Navia interpretó a la esposa de Pablo Escobar en la serie 'Escobar, el patrón del mal'. (Caracol)

La frase, en apariencia elogiosa, tenía una segunda parte que Navia recordó entre risas: “Y me dijo: ‘Sí, porque esas otras cosas sí que cosas tan horribles’”.

A pesar del comentario con filo, Navia lo recibió como un gesto auténtico de Vicky Hernández, una actriz que, según describe, es difícil de leer desde afuera, pero que por dentro guarda una calidez poco común. “Yo ya después de esa serie siento que mi relación con Vicky es muy distinta. Yo ya veo obviamente la gran actriz admirable que es, pero yo ya veo al ser humano que es ella. Entonces yo la quiero, la mimo... Nos queremos”, dijo Navia en La Kalle.

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La serie se grabó en 2011 y fue un fenómeno de rating sin precedentes en Colombia

Escobar, el patrón del mal fue rodada durante 2011 y estrenada el 28 de mayo de 2012 en el horario de las 9:00 p. m.. El primer capítulo alcanzó un pico de audiencia del 79% y un promedio de 62,7% de cuota, lo que la convirtió en el estreno más visto de la historia de la televisión colombiana hasta ese momento.

La producción contó con más de 1.300 actores y se filmó en más de 500 locaciones de Colombia y Miami, con un presupuesto aproximado de 300 millones de pesos por día de rodaje.

La serie estuvo basada en el libro La parábola de Pablo, del periodista y exalcalde de Medellín Alonso Salazar, y fue creada por Juana Uribe y Camilo Cano. El papel protagónico de Pablo Escobar lo asumió Andrés Parra, mientras que Christian Tappan interpretó a Gonzalo Gaviria, primo del narcotraficante.

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Christian Tappan no vio a su hijo recién nacido durante todo el año de rodaje

El estreno de la serie 'Escobar, el patrón del mal' en Caracol Televisión convocó a cerca de 11 millones de personas en mayo de 2012 (Caracol Televisión vía Colprensa)

La dureza del rodaje no fue solo dramática, sino también personal para varios integrantes del elenco. Christian Tappan, quien en años recientes ha recordado esa experiencia en entrevistas, reveló que el año de producción lo obligó a estar separado de su familia desde febrero hasta noviembre.

“Escobar, por ejemplo, lo grabé acá en Colombia y duré diez meses fuera de mi casa”, afirmó el actor. Tappan no pudo ver a su hijo Lorenzo, recién nacido, entre diciembre de 2011 y diciembre de 2012.

Pese a ese sacrificio, el actor valoró la experiencia por la cohesión que se generó entre el elenco. “Se armó un grupo donde no había divas, no había egos, no había nadie más grande que nadie. Siendo que Andrés estaba interpretando a Pablo, era igual que el Chili, igual que el Topo, igual que yo, igual que todos”, dijo Tappan en una charla con el productor Dago García, publicada en el canal de YouTube del director.

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