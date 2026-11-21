El ex presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a ser internado el viernes por la noche (REUTERS/Mateus Bonomi)

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Jair Bolsonaro ingresó este viernes a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital DF Star, en Brasilia, con una obstrucción casi total del intestino delgado. El expresidente brasileño, que cumple arresto domiciliario humanitario en el marco de una condena de 27 años por intento de golpe de Estado, se encuentra estable pero sin fecha de alta prevista y permanece ingresado en esa unidad de cuidados intensivos.

El médico del exmandatario, Brasil Caiado, confirmó ante la prensa que los estudios de imagen revelaron daños en el intestino delgado y signos de inflamación. Según el parte divulgado por el hospital, Bolsonaro se mantiene “estable clínicamente, consciente, orientado y con respiración espontánea”. El equipo médico optó en una primera instancia por un tratamiento no quirúrgico: hidratación intravenosa, ayuno oral con soporte nutricional y la colocación de una sonda gástrica para aliviar la presión intestinal.

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La evolución del paciente en las próximas horas determinará si es necesaria una intervención quirúrgica. El propio Caiado advirtió que la obstrucción es “casi total”, lo que eleva el riesgo de que el tratamiento conservador resulte insuficiente. A través de la sonda gástrica colocada durante la madrugada del sábado se extrajo casi un litro de residuos alimenticios, según detalló el senador electo Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente y quien lo acompaña en el hospital desde el viernes.

Seguidores de Bolsonaro acompañan al ex presidente fuera del hospital (REUTERS/Diego Herculano)

“En este sube y baja, cuando los efectos de las medicinas pasan, las ansias de vómito vuelven visiblemente, la barriga nuevamente se distiende, los dolores se agravan con los bostezos y la preocupación con una broncoaspiración aumenta”, escribió Carlos Bolsonaro en sus redes sociales.

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El magistrado del Tribunal Supremo Federal (TSF), Alexandre de Moraes, instructor del proceso judicial que culminó con la condena del exmandatario, autorizó a sus hijos a visitarlo a diario durante su internación, una posibilidad que les estaba vedada en la residencia donde cumple el arresto. Sin embargo, Moraes impuso condiciones: prohibió el uso de teléfonos celulares durante las visitas y vetó la captación de fotos, audios o videos destinados a redes sociales.

Brasil Caiado, doctor de Bolsonaro (REUTERS/Mateus Bonomi)

Una historia de complicaciones abdominales que arranca en 2018

El historial médico de Bolsonaro está marcado por las secuelas del atentado que sufrió en septiembre de 2018 en Juiz de Fora, cuando fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña. Aquella agresión lo sometió a una primera cirugía de urgencia y derivó en una serie de intervenciones posteriores por complicaciones intestinales.

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Desde entonces, el exjefe de Estado acumula más de nueve operaciones, según señaló su hijo Carlos. Precisamente ese deterioro de salud fue uno de los argumentos que llevaron al magistrado Moraes a autorizar, en marzo pasado, el cumplimiento de la pena en arresto domiciliario por razones humanitarias.

Bolsonaro (2019-2022) comenzó a purgar su condena en noviembre de 2025, primero en instalaciones de la Policía Federal, luego en el complejo penitenciario conocido como Papudinha y, finalmente, en su residencia, adonde fue trasladado antes de esta nueva hospitalización. Fue condenado por haber intentado impedir la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022.

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