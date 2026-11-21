Un grupo de deportistas en un centro de entrenamiento cubierto prueba una selección de dulces tradicionales mexicanos colocados sobre una mesa. Frente a una pared morada decorada con guirnaldas de papel picado, los participantes desenvuelven paletas con chile y diferentes golosinas mientras expresan sus reacciones y valoraciones frente a la cámara.

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Jugadores de Minnesota Vikings prueban dulces mexicanos antes de su duelo ante los San Francisco 49ers en la Ciudad de México, con paletas de chile, Duvalín, Bubulubus y Bubbaloos sobre una mesa decorada con papel picado.

El video muestra las reacciones de los jugadores a sabores que van de lo ácido y picoso a lo dulce.

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El encuentro llega en la semana 11 de la NFL, con Minnesota en marca de 7-2 y San Francisco con registro de 8-1. El resultado puede mover la pelea por los playoffs de la Conferencia Nacional.

Los jugadores se reúnen en un centro de entrenamiento cubierto, frente a una pared morada y guirnaldas de papel picado. Cada uno toma una golosina, la abre frente a la cámara y da su veredicto mientras sus compañeros reaccionan.

(Instagram)

El menú incluye una paleta Vero Mango cubierta con chile, Chileta Piña, conos de malvavisco, Duvalín, Bubulubu y Bubbaloo.

La paleta de mango con chile divide a los jugadores de Minnesota

La primera reacción llega con la paleta en forma de mango y chile. Uno de los jugadores la prueba, se ríe y hace una expresión que deja claro que el sabor no lo convence del todo. “Está muy ácida. Está ácida. Dios mío”, dice tras darle una mordida.

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Los conos, el Duvalín y el Bubulubu se llevan varias reacciones

Los conos con malvavisco también pasan por la mesa. Uno de los jugadores los prueba con cautela, aunque termina por aceptar que le gustan. Otro prefiere la paleta de mango, pero reconoce que los conos tienen un sabor que puede repetirse.

El Duvalín provoca una de las escenas más comentadas del video. Los jugadores prueban la crema de sabores y buscan mezclar los dos colores del envase. Uno explica que la combinación es parte de la experiencia: “Tienes que agarrar los dos colores”.

(Instagram)

El Bubulubu genera una reacción más práctica. Tras probarlo, uno de los integrantes del equipo guarda varios en la bolsa de su sudadera. La decisión deja claro que encontró un favorito para llevarse del entrenamiento.

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El grupo también abre Bubbaloo. Un jugador batalla para pronunciar el nombre del chicle y repite varias veces “bubble gum” antes de probarlo. Las risas acompañan la escena, con compañeros que lo corrigen mientras eligen sus propios dulces.

Uno de ellos también menciona que reconoce buena parte de los productos porque los ha visto en tiendas de conveniencia de El Paso, Texas. Al final del video, expresa su expectativa por visitar la capital mexicana: “No puedo esperar para ir a Ciudad de México”.

Las redes piden mazapanes, paletas Payaso y cajeta Coronado

Los comentarios celebran que los jugadores sepan combinar los sabores de los dulces mexicanos. Usuarios destacan la mezcla de chile y azúcar, además de la forma en que prueban productos con rellenos, cubiertas y gomitas.

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(Instagram)

Varios seguidores señalan que faltaron algunos básicos en la selección. Entre las peticiones aparecen las paletas Payaso, las paletas de cajeta Coronado y los mazapanes, que describen como uno de los dulces mexicanos más representativos.

Otros comentarios respaldan al jugador que conoce los productos por su cercanía con El Paso. También hay mensajes que reconocen al Duvalín como uno de los mejores de la mesa y bromas por el participante que guarda sus favoritos en la bolsa de la sudadera.

Las respuestas también muestran división sobre uno de los dulces con chile. Mientras algunos aseguran que les encanta, otros coinciden con el jugador que rechazó el sabor tras probarlo frente a la cámara.

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Vikings y 49ers juegan este domingo en el Estadio Banorte

Los Minnesota Vikings enfrentan a los San Francisco 49ers este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México. El kickoff está programado para las 19:20 horas, tiempo del centro de México.

El partido será el NFL Mexico City Game 2026 y marca el regreso de la liga al país después de cuatro años. También será el primer juego de Sunday Night Football que se disputa fuera de Estados Unidos.

La transmisión estará disponible en Canal 5, ESPN, ViX Premium y Disney+. El juego incluye el espectáculo de medio tiempo de The Warning, la banda regiomontana formada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal.

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