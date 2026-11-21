Ante este escenario, existe una ruta concreta para actuar si ya se cayó en el engaño: contactar de inmediato al banco, cambiar contraseñas desde un dispositivo limpio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El estreno de Grand Theft Auto VI en México, disponible desde el 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, vino acompañado de una ola de fraudes digitales que utilizan la expectativa por el videojuego para robar contraseñas, cuentas y datos bancarios. La firma de ciberseguridad Eset detectó tiendas falsas, betas inexistentes y archivos que se hacen pasar por instaladores del título.

Ante este escenario, existe una ruta concreta para actuar si ya se cayó en el engaño: contactar de inmediato al banco, cambiar contraseñas desde un dispositivo limpio, reunir evidencia del fraude y presentar la reclamación o denuncia ante la instancia que corresponda según el tipo de afectación, ya sea Condusef, Profeco o el Ministerio Público.

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Qué hacer paso a paso si ya caíste en el engaño

El informe recuerda que la preventa de GTA VI se habilitó el 25 de junio y que la predescarga digital quedó disponible desde el 10 de noviembre únicamente para quienes realizaron una reserva oficial. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Paso 1. Desconecta el equipo de internet. Si se ejecutó un archivo sospechoso que prometía ser GTA VI, lo primero es desconectar el dispositivo de la red, desinstalar el programa y analizarlo con un software de seguridad antes de volver a conectarlo.

Paso 2. Avisa a tu banco de inmediato. Si se ingresaron datos bancarios en una página dudosa o se detectan movimientos no reconocidos, hay que reportarlo a la institución financiera sin demora para bloquear tarjetas o detener transferencias en curso.

Paso 3. Cambia tus contraseñas desde otro dispositivo. Empieza por el correo electrónico y la banca en línea, y cierra todas las sesiones activas de tus cuentas. Quien robó los datos puede permanecer dentro de una cuenta aunque la contraseña ya se haya modificado.

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Paso 4. Reúne la evidencia del fraude. Guarda capturas de pantalla de la página falsa, el enlace utilizado, comprobantes de pago, confirmaciones de pedido y cualquier comunicación con el supuesto vendedor. Esta documentación es indispensable para cualquier reclamación posterior.

Paso 5. Presenta tu reclamación según el tipo de afectación. Si hubo cargos no reconocidos o un fraude relacionado con tu tarjeta o cuenta bancaria, el primer paso es la aclaración directa con el banco. Si la institución no resuelve el caso, puede acudirse a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), a través de su Centro de Contacto en el 55 5340 0999 o su Portal de Queja Electrónica.

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Si en cambio se trató de una compra que nunca llegó o un sitio de venta fraudulento, la instancia competente es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante el Teléfono del Consumidor en el 55 5568 8722 o el 800 468 8722, o los correos destinados a denuncias de la dependencia.

Laptop resplandece con un escudo celeste, simbolizando la fortaleza necesaria en el mundo de la ciberseguridad. Una imagen que aborda temas de hacking, email, phishing, internet y tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso 6. Denuncia el delito ante el Ministerio Público. Cuando hubo robo de dinero, robo de identidad o acceso no autorizado a cuentas, la denuncia formal debe presentarse ante el Ministerio Público o la Fiscalía de la entidad donde ocurrió el hecho, con las capturas y comprobantes reunidos como respaldo.

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En la Ciudad de México, la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) puede brindar orientación técnica y recibir el reporte en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, disponible las 24 horas, aunque la denuncia penal se formaliza ante el Ministerio Público.

Paso 7. Reporta el contenido fraudulento donde lo viste. En Facebook, Instagram, TikTok, YouTube o Google, se puede usar la opción “Reportar” en el menú de tres puntos del anuncio o la publicación. En WhatsApp, conviene reportar el chat y bloquear el número de origen.

Señales que delatan una estafa de GTA VI

Eset identificó tiendas virtuales falsas que imitan comercios legítimos de videojuegos, con diseños cuidados, tráilers promocionales e imágenes con autos deportivos y tonos neón asociados a Vice City, el escenario del juego. Algunas incorporan contadores regresivos y mensajes como “últimas copias” o “acceso VIP limitado” para presionar al comprador, pese a que las copias digitales de un videojuego no se agotan.

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Los delincuentes distribuyen archivos que se presentan como instaladores o versiones de prueba del juego, pero que en realidad instalan infostealers (Rockstar)

La edición estándar de GTA VI tiene un precio de mil 528 pesos en Estados Unidos, mientras que la edición Ultimate cuesta mil 910 pesos aproximados al tipo de cambio actual. Cualquier oferta muy por debajo de esos montos constituye una señal de alerta, según el reporte de la firma.

Otra bandera roja es cualquier promesa de versión para PC o celular: el lanzamiento es exclusivo para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, y Rockstar Games no ha anunciado una versión nativa para computadoras ni una fecha de lanzamiento para esa plataforma.

Modalidades de fraude detectadas en el país

Los delincuentes distribuyen archivos que se presentan como instaladores o versiones de prueba del juego, pero que en realidad instalan infostealers: programas que extraen contraseñas, cookies de sesión, datos bancarios y credenciales de redes sociales del dispositivo de la víctima, según Eset.

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También circulan archivos que prometen desbloquear una beta, una demo jugable o una versión anticipada, pese a que Rockstar Games no ha anunciado ningún programa de este tipo. Cualquier oferta de acceso antes de la fecha oficial debe interpretarse como una señal de alerta.

Kaspersky, por su parte, reportó la detección de más de 70 dominios sospechosos registrados con referencias a la franquicia desde finales de octubre, además de campañas con criptomonedas falsas y memecoins que utilizan el nombre del videojuego para captar víctimas.

El equipo de Avast descubrió el mismo día del estreno una campaña que utiliza un archivo PDF fraudulento para prometer la descarga completa del juego. El documento redirige a una página que clona la interfaz de Google Drive y ofrece un archivo ZIP de más de 700 megabytes que, en realidad, instala un programa de robo de datos.

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En vez de abrir un enlace recibido por correo, redes sociales o mensajes, conviene escribir directamente la dirección de la plataforma en el navegador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no existe una versión legítima para PC

El tamaño real de la precarga oficial en consola supera los 212 gigabytes, una cifra muy superior al archivo ZIP de 700 megabytes que ofrecían los estafadores en la página que clona Google Drive. Esa diferencia desmonta el engaño de inmediato para cualquier usuario que compare ambas cifras.

No hay, por el momento, ningún método legítimo para jugar GTA VI en computadora o celular. Cualquier oferta en ese sentido es una estafa, de acuerdo con lo documentado por las firmas de ciberseguridad consultadas.

Recomendaciones para prevenir el fraude

La primera medida es comprar el juego únicamente en PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Store y comercios con trayectoria comprobada. En vez de abrir un enlace recibido por correo, redes sociales o mensajes, conviene escribir directamente la dirección de la plataforma en el navegador.

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Antes de pagar en una tienda desconocida, el usuario debe buscar datos verificables de la empresa, medios de contacto, términos y condiciones y una política de devolución. El método de pago también puede marcar la diferencia: una tarjeta de crédito ofrece más opciones para disputar un cobro, mientras que las criptomonedas y tarjetas de regalo dejan menos margen para recuperar el dinero.

También conviene mantener actualizado el sistema operativo, el navegador y el software de seguridad, activar la verificación en dos pasos en el correo electrónico y en la cuenta de PlayStation o Xbox, y evitar hacer clic en enlaces publicados en comentarios o descripciones de videos de YouTube.