Juan José Gómez, conocido como El Gómez, denunció un intento de hurto con disparos en el oriente de Medellín (@el_gomez0/ Instagram)

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El creador de contenido Juan José Gómez, conocido en redes sociales como El Gómez, denunció que fue víctima de un intento de hurto con disparos en el oriente de Medellín.

El influenciador aseguró que dos hombres en motocicleta lo interceptaron mientras conducía su vehículo, le dispararon en dos oportunidades y lo obligaron a realizar una maniobra de escape que terminó con un choque contra la reja y el antejardín de una vivienda.

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El hecho ocurrió en la noche del jueves 19 de noviembre en el barrio Buenos Aires, cerca del centro comercial La Central. Las primeras imágenes que circularon en redes sociales mostraban un Mercedes-Benz gris con daños en su parte delantera, motocicletas derribadas y afectaciones en una propiedad privada. En un comienzo, el episodio fue presentado como un accidente de tránsito.

Sin embargo, el propio Gómez aclaró que el choque ocurrió durante un ataque. “Mi gente, gracias a Dios estoy bien. No fue un choque. Fue un hurto donde me dispararon y gracias a Dios no me pasó nada. Lo material va y viene”, manifestó en una publicación difundida en sus redes sociales.

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El Gómez resultó ileso después de los disparos y del impacto de su vehículo contra una vivienda (@el_gomez0/ Instagram)

El creador de contenido resultó ileso, pese a los impactos de bala reportados y al choque. La situación generó una reacción de habitantes del sector, quienes retuvieron a los dos hombres señalados de participar en el caso antes de la llegada de la Policía.

El vehículo terminó en el antejardín de una vivienda

De acuerdo con las versiones conocidas, El Gómez se movilizaba por el oriente de Medellín cuando dos hombres en motocicleta lo abordaron. Los atacantes habrían intentado obligarlo a detenerse para despojarlo de sus pertenencias.

En medio de la huida, el influenciador perdió el control del automóvil. El vehículo se subió al antejardín de una casa, golpeó motocicletas estacionadas y terminó contra las rejas del inmueble. La parte frontal del Mercedes-Benz quedó destruida.

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Los reportes sobre los elementos que habrían sido robados coinciden en que los presuntos responsables se llevaron, o intentaron llevarse, un teléfono celular, una cadena y un anillo de oro. La información sobre el hurto y los objetos recuperados deberá ser precisada dentro del proceso judicial que adelanten las autoridades.

El vehículo golpeó varias motocicletas antes de impactar contra las rejas del inmueble (@el_gomez0/ Instagram)

En videos difundidos después del hecho se observa a varias personas alrededor de dos hombres que fueron señalados por la comunidad como los responsables del ataque. Algunos residentes los golpearon antes de que llegaran las patrullas.

La Policía intervino en el lugar para evitar que continuaran las agresiones y concretó la captura de los dos sospechosos. Según información publicada por medios locales, durante el procedimiento fueron incautados la motocicleta en la que se movilizaban, un arma y el teléfono celular que sería propiedad del creador de contenido.

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Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades

Los dos hombres fueron trasladados a un centro asistencial debido a las lesiones que habrían sufrido durante la retención por parte de la comunidad. Luego quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras avanza la judicialización por los delitos que correspondan tras la verificación de los hechos.

La Policía recordó que la ciudadanía puede alertar sobre hechos delictivos y colaborar con la retención de un sospechoso en casos de flagrancia, pero señaló que las agresiones o la justicia por mano propia también pueden tener consecuencias legales. El debido proceso y la protección de la integridad de las personas retenidas corresponden a las autoridades.

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El caso generó atención por la circulación inicial de los videos del choque. La identificación de Gómez permitió que la secuencia se difundiera rápidamente en plataformas digitales, donde sus seguidores pidieron información sobre su estado de salud.

Los detenidos recibieron atención médica antes de quedar a disposición de las autoridades (@el_gomez0/ Instagram)

El creador de contenido cuenta con una comunidad de más de 1,8 millones de seguidores entre Instagram y TikTok. Su actividad en redes incluye publicaciones sobre humor cotidiano, tendencias virales, motocicletas y temas de interés social.

El Gómez confirmó que no sufrió lesiones

Tras el ataque, Gómez publicó un mensaje para informar que estaba fuera de peligro. También agradeció a quienes le escribieron luego de que se conocieran imágenes de su automóvil accidentado.

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Personas cercanas al influenciador señalaron que los agresores dispararon dos veces durante el intento de hurto. Esa versión coincide con lo dicho por el creador de contenido y con los reportes publicados tras el hecho, aunque corresponde a las autoridades establecer las circunstancias exactas del ataque, el tipo de arma empleada y los delitos imputables a los capturados.

El creador de contenido confirmó a sus seguidores que no sufrió heridas tras el ataque (@el_gomez0/ Instagram)

El episodio ocurrió en una zona residencial de Buenos Aires y dejó daños en el vehículo de Gómez, en las motocicletas ubicadas frente a la vivienda y en el antejardín del inmueble. El influenciador salió sin heridas físicas, mientras la investigación deberá determinar el alcance de los daños materiales y la eventual responsabilidad de los detenidos.

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