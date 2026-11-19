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La cantante de Kpop, JeA lanzó su segundo sencillo ‘Promises’ el pasado 18 de noviembre, un tema que marca el regreso de la artista surcoreana a la industria musical después del estreno de su primer single ‘Romance’ en los primeros meses de este 2026.

Esta melodía recupera la nostalgia de la era Y2K con una propuesta de pop contemporáneo, que integra sonidos frescos y enérgicos que se complementan con la voz de la integrante de Brown Eyed Girls. A través de su letra, la canción aborda las promesas que permanecen intactas con el paso del tiempo, los recuerdos preciados y la esperanza de encontrar el camino de regreso.

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En entrevista para Infobae México, la solista compartió los desafíos de interpretar esta pieza musical en español-inglés, así como los sentimientos que le gustaría transmitir a sus fanáticas mexicanas y de todo el mundo, y sus planes para regresar el país próximamente.

JeA habla de los retos de cantar en español y el proceso para crear ‘Promises’

JeA compartió que tiene la intención de que su público sienta una liberación desde el primer momento en que escuché su nuevo sencillo, y a su vez un poco de nostalgia combinado con romanticismo. “Como si se les abriera el pecho”, comentó.

Acerca de los retos al grabar Promise en una nueva versión llamada Promesa que combina el idioma español e inglés, se sinceró diciendo que:

No fue fácil. Practiqué la pronunciación una y otra vez, y traté de cantar entendiendo lo que dice la letra. Con Romance aprendí qué me gusta y hasta dónde puedo llegar. Promises la hice parada sobre eso, mirando hacia un lugar más amplio. JeA

La cantautora surcoreana también expresó durante el proceso de composición de esta canción se inspiró en una vieja promesa que se hizo a ella misma, sobre uno de los sueños que tenía en sus primeros años como cantante de K-pop.

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El Y2K es el aire que respiraba cuando empecé en la música. Más que recrearlo tal cual, quería volver a cantarlo con el sonido de hoy y con la voz que tengo ahora. JeA

JeA durante el video de Promise. (cortesía de JeA)

Sobre su época en Brown Eyed Girls, destacó que el grupo “es la raíz de su música”, y que hasta la fecha se siente muy orgullosa de como sus compañeras de banda y ella sacaron adelante canciones entrañables como ‘Abracadabra‘, que actualmente siguen siendo de las más representativas del género. “Quiero seguir sumando la historia de JeA como solista”, señaló.

¿La integrante de Brown Eyed Girls podría regresar a México?

JeA recordó que en 2014 visitó tierras mexicanas como parte del show de la banda llamada LUNAFLY, pero desde ese entonces no ha vuelto a regresar al país. Cuando se le cuestionó si existen posibilidades de un reencuentro con sus fanáticas mexicanas confesó que:

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Todavía no hay nada definido, pero tengo muchas ganas de ir. Ojalá esta canción sea el primer paso. JeA

Tras esta declaración, la interprete de romance también mandó un mensaje a sus seguidores nacionales, quienes esperan pronto volver a escuchar su música en algún concierto celebrado en México:

Gracias por escuchar mi música desde tan lejos y durante tanto tiempo. «Promesas» es mi respuesta a ese cariño. Les prometo que algún día nos vamos a ver en persona y vamos a cantar juntos. JeA

JeA confiesa que le gustaría colaborar con Alejandro Sanz

Sobre lanzar una canción completamente en español, JeA mencionó que se encuentra abierta a cantar en diversos idiomas y a colaborar con exponentes musicales de otros países, revelando que “el artista con quien más me gustaría trabajar es Alejandro Sanz”.

Entre los artistas latinos, que más disfruta escuchar se encuentra Selena y el artista español. Asimismo, recordó que hace un tiempo estrenó dos covers en español de las melodías: ‘Despacito’ y ‘Adiós Amor’, momento donde se enamoro un poco “del encanto del español”.

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Cuando canto en español, de alguna manera se siente más apasionado, como si la emoción subiera. Por ahora estoy construyendo mi propio color, sencillo a sencillo. JeA

JeA. (cortesía de JeA)

Su trayectoria en la industria musical de Corea del Sur

JeA debutó en 2006 como líder y vocalista principal de Brown Eyed Girls, agrupación que alcanzó gran reconocimiento con ‘Abracadabra‘, el cual fue lanzado en 2009, convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos.

Además de su trabajo con el grupo, desarrolló una carrera como solista con el EP Just JeA (2013), en el que colaboró con Eric Benét, y el sencillo ‘Let’s Hug’, junto a Jeong Yeop, que llegó al quinto puesto del Gaon Digital Chart. También ha participado en bandas sonoras de series coreanas y compuesto canciones para artistas como Ailee, LABOUM, April y Weeekly.

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En abril de 2026, tras concluir su contrato con su agencia, la cantante comenzó una nueva etapa como artista independiente, con mayor participación en la dirección de sus proyectos musicales. Tiempo después presentó ‘Romance’, una melodía de disco-pop con la que debutó como productora. Posteriormente estrenó ‘Promises’, canción con la que continúa desarrollando su faceta como cantante y compositora, además de explorar nuevas propuestas dentro de su trayectoria artística.