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FC Juárez aprovechó la supuesta aparición de un pterodáctilo en Ciudad Juárez para promocionar su último partido del Apertura 2026, ante Atlas, programado para el próximo viernes 20 de noviembre en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos cerrarán el torneo sin posibilidades de clasificar y desde el último sitio de la tabla general.

El club fronterizo se sumó a las bromas que circularon en redes sociales por un video en el que usuarios aseguraron haber visto a una criatura similar a un pterodáctilo sobrevolar la ciudad. A partir de esa conversación, Juárez publicó un material en el que presentó al supuesto dinosaurio como parte de los preparativos para el espectáculo de medio tiempo.

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FC Juárez aprovechó la supuesta aparición de un pterodáctilo en Ciudad Juárez para promocionar su último partido del Apertura 2026, ante Atlas (X@fcjuarezoficial)

La publicación planteó que la criatura formaría parte de la jornada en la que los Bravos recibirían a los Rojinegros. El contenido usó la imagen del animal prehistórico para invitar a los aficionados al último compromiso del equipo en el certamen.

Juárez recibió a Atlas en la Jornada 17

El partido entre FC Juárez y Atlas se disputará el viernes 20 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El duelo corresponde a la Jornada 17, la última de la fase regular del Apertura 2026.

Los Bravos llegan a esa fecha con 11 puntos después de 16 partidos. El balance del equipo era de tres victorias, dos empates y 11 derrotas, con 13 goles anotados y 34 recibidos.

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FC Juárez aprovechó la supuesta aparición de un pterodáctilo en Ciudad Juárez para promocionar su último partido del Apertura 2026, ante Atlas (Redes sociales)

Esos números mantienen al conjunto de la frontera en el lugar 18 de la clasificación. Juárez ya no tiene posibilidades de alcanzar los puestos que otorgan el pase a la Liguilla, por lo que el encuentro ante Atlas marca su despedida del torneo.

El Apertura 2026 no contó con Play-In, así que los ocho primeros lugares avanzan de forma directa a los cuartos de final. Juárez ya quedó fuera de esa disputa junto con Puebla, Atlético de San Luis, Tigres, Atlante y Necaxa.

La posición de los Bravos tampoco puede modificarse de forma sustancial durante la última fecha. Necaxa ocupa el sitio 17 con 13 unidades, una diferencia que mantiene a Juárez en la parte baja incluso con una posible victoria en casa.

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Bravos de Juárez se medirá ante Tigres en la jornada 9 del Apertura 2026 (X@fcjuarezoficial)

Atlas llega con boleto a la fase final

Por su parte, Atlas afronta el duelo con un escenario distinto. Los Rojinegros marchan en el quinto puesto de la tabla con 27 puntos y ya tienen asegurado su lugar en la fase final.

El equipo dirigido por Hernán Crespo todavía busca meterse entre los primeros cuatro lugares. Para lograrlo requiere vencer a Juárez y esperar que Toluca no gane su partido ante Pachuca.

Estupiñán se convirtió en la figura del partido en el inicio de la jornada. (TW FC Juárez)

Los Rojinegros llegarían a 30 puntos con una victoria en Ciudad Juárez. Ese resultado les permitiría presionar a los Diablos Rojos en la pelea por una mejor posición para los cuartos de final.

Para Juárez, el partido representa la oportunidad de terminar una campaña marcada por los malos resultados con una victoria frente a su afición. El equipo utiliza la conversación digital sobre el supuesto pterodáctilo para darle otro tono a una jornada en la que ya no pelea por la clasificación.

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