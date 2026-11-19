Este jueves 19 de noviembre Irvin Eduardo N, alias «El Pagador», «El 17» o «Viejo Menor», líder de una célula criminal autollamada “Fuerzas Especiales Avendaño”, grupo vinculado a «Los Mayos». En el operativo, realizado en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, también fueron detenidos Jesús Miguel N, «El Chendo», presunto jefe operativo y logístico del grupo, y José Antonio N Foto: FGr e IA

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Irvin Eduardo N, alias “El Pagador”, “El 17” o “Viejo Menor”, fue detenido este jueves 19 de noviembre en Mazate de los López, municipio de Mocorito, Sinaloa, junto con dos presuntos integrantes de las Fuerzas Especiales Avendaño, una célula vinculada con Los Mayos, del Cártel de Sinaloa.

En el operativo también fueron detenidos Jesús Miguel Avendaño Jiménez, alias “El Chendo” o “El 16”, identificado como presunto jefe operativo y logístico de la agrupación, así como José Antonio N.

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Las Fuerzas Especiales Avendaño, conocidas como FEA, son descritas como un brazo armado y operativo con presencia en Culiacán y Los Mochis. Información sobre su estructura las ha relacionado con La Mayiza, facción encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

Juan Avendaño es identificado como dirigente general del grupo

(X @OHarfuch)

Juan Avendaño, conocido como “El Viejo Mayor” o “El 14”, es señalado como líder general de las Fuerzas Especiales Avendaño. Irvin Eduardo N era identificado como uno de los dirigentes de la célula antes de su captura en Mocorito.

Jesús Miguel Avendaño Jiménez tiene 38 años y figuraba entre los principales mandos operativos y logísticos. Su detención se suma a otros operativos atribuidos al gabinete de seguridad, en los que han sido capturados o identificados integrantes de esta agrupación.

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Entre ellos está Jayson Ariel Tapia, alias “Flaco Avendaño”, de 28 años, quien habría estado encargado del trasiego de drogas y de dirigir ataques. También aparecen José Antonio N, de 48 años, y José N, de 40 años, ambos identificados como operadores.

El grupo toma su nombre del clan Avendaño, una familia cuyos integrantes han sido relacionados con redes de distribución de droga y lavado de dinero en Sinaloa. Entre los nombres mencionados en esos antecedentes están Martín, Héctor y Sergio Avendaño Ojeda.

Un arma con las letras FEA (Foto: Reddit/Melo_Pelan666/r/NarcoFootage)

La familia habría operado en la región durante décadas y ganó presencia durante los conflictos internos y enfrentamientos registrados en Sinaloa. No obstante, parte de la información disponible sobre la organización procede de publicaciones en redes sociales y reportes no oficiales.

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Reportes también vinculan a las FEA con Los Chapitos

Otras referencias han situado a las Fuerzas Especiales Avendaño cerca de Los Chapitos, la facción encabezada por hijos de Joaquín Guzmán Loera. Esa vertiente del Cártel de Sinaloa es señalada en Estados Unidos, junto con el Cártel Jalisco Nueva Generación, por acusaciones relacionadas con el trasiego de fentanilo.

El Cártel de Sinaloa, también llamado Cártel del Pacífico, está conformado por diversas facciones y células criminales con operaciones en distintas zonas del país. Sus disputas internas han modificado las alianzas y referencias sobre grupos como las FEA.

El titular de la SSPC aseguró Omar García Harfuch aseguró que para atraer inversión es necesario detener a los delincuentes. Crédito: X/ @OHarfuch

Uno de los registros públicos sobre esta célula muestra a un sujeto armado que saluda a un policía en la vía pública de Navolato, Sinaloa. El hombre portaba las siglas FEA en su chaleco, de acuerdo con imágenes difundidas en redes sociales.

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El exdiputado federal Octavio Ramírez Vargas compartió la grabación desde su cuenta de Facebook. Tras la difusión del video, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dijo que se trataba de una grabación antigua y que se realizaban investigaciones.

También circularon fotografías de un chaleco y armas que presuntamente pertenecían a las Fuerzas Especiales Avendaño. En noviembre de 2021 se difundió la imagen de una pistola decorada con un personaje de caricatura y las letras FEA, aunque no se reveló quién era su dueño.

Un audio atribuido a El Nini menciona a las Fuerzas Especiales Avendaño

Néstor Isidro Pérez Salas fue identificado como el jefe de seguridad de Los Chapitos (Infobae México / Jovany Pérez)

Reportes de BorderlandBeat identificaron un audio atribuido a Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, entonces jefe de seguridad de Los Chapitos. En la grabación, difundida tras la captura de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, a inicios de 2023, presuntamente solicitaba apoyo a diversas células del Cártel de Sinaloa.

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De acuerdo con el portal, las Fuerzas Especiales Avendaño habrían respondido al llamado. La movilización de grupos armados no evitó que las autoridades mexicanas capturaran a Ovidio Guzmán.

Usuarios de Reddit también han asociado a la célula con narcocorridos, entre ellos La FEA, de Marca Registrada. La canción menciona a un Avendaño y alude a la agrupación con la frase: “Con puro carro del año, siempre al estilo Avendaño y comandando la fea al viejo van a mirar”.

En 2016 fueron detenidos Héctor Manuel Avendaño, reclamado por la Corte Superior de Distrito de Columbia, Estados Unidos, y Martín Gaudencio Avendaño Ojeda. Ambos fueron identificados como personas ligadas al Cártel de Sinaloa, aunque no se ha corroborado que tuvieran relación con las Fuerzas Especiales Avendaño.

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