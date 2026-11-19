El gobierno colombiano anuncia un logro histórico en inversión extranjera, superando las metas establecidas y proyectando un futuro prometedor para diversos sectores económicos del país (@jrestrp/X)

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Colombia obtuvo compromisos de inversión por un monto total de USD 43.205 millones (unos $142.583 millones al cambio actual) al cierre de la jornada de promoción económica Milagro Week realizada en Nueva York, Estados Unidos, cifra que duplica la meta trazada inicialmente por el Gobierno nacional para esta rueda de negocios.

El balance oficial fue presentado por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, a través de una declaración divulgada en su cuenta de la red social X, donde detalló la distribución sectorial y territorial de los capitales comprometidos por empresas privadas y entidades de la banca multilateral.

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Al entregar el reporte final ante los medios de comunicación desde territorio estadounidense, el segundo mandatario destacó el alcance de la gestión ejecutada durante los primeros meses de la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

“Anunciamos en el día de hoy el logro de cerca de USD43.200 millones, el doble de la meta que nos habíamos propuesto cuando llegamos a Nueva York. Una demostración del talento, del equipo que tiene hoy Colombia en el Gobierno nacional, que logra en setenta días realmente hacer una rueda de inversión que históricamente se ha hecho en más de ocho meses”, expresó el segundo mandatario de Colombia.

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De acuerdo con las cifras oficiales divulgadas en el cierre del evento, los recursos asegurados abarcan 11 sectores de la economía y tendrán ejecución en 24 departamentos del territorio colombiano, integrando un portafolio que pasó de trece iniciativas registradas al inicio del periodo gubernamental a doscientos cincuenta proyectos estructurados.

Entre los proyectos presentados durante la Milagro Week se encuentran iniciativas de renovación urbana, modernización aeroportuaria, centros de datos y sustitución de cultivos ilícitos, dijo el vicepresidente (@jrestrp/X)

Banca multilateral (sector privado)

Este bloque representa el mayor volumen de capital anunciado, sumando un total de USD21.400 millones destinados exclusivamente a financiar iniciativas del sector privado:

Banco Mundial (IFC): USD10.000 millones.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest): USD6.000 millones.

CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe): USD5.400 millones.

Empresas privadas por sectores económicos

Las compañías internacionales y nacionales comprometieron un total de USD21.805 millones distribuidos en las siguientes áreas:

Infraestructura, Transporte y Turismo

Transferport: USD3.450 millones para desarrollo ferroviario.

Avianca: USD3.000 millones para aviación, transporte y turismo.

Asur: USD1.500 millones para la modernización de aeropuertos.

Avianca anunció compromisos de inversión por USD3.000 millones para proyectos relacionados con aviación, transporte y turismo en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Energía e hidrocarburos

Parex: USD2.500 millones destinados al sector del petróleo.

Greenwood Energy: USD1.100 millones para proyectos de energía eólica.

Patria Investment: USD300 millones para iniciativas de energía solar.

Minería responsable

AngloGold Ashanti: USD2.500 millones.

Mineros: USD600 millones.

Collective Mining: USD100 millones.

Río Tinto: USD100 millones.

Inclusión financiera

Addi: USD2.000 millones.

Grupo Plata: USD340 millones.

Desarrollo urbano, comercio y tecnología

Patria Investment: USD1.800 millones para proyectos de renovación urbana.

Grupo Éxito: USD1.000 millones para comercio e industria.

Delphi Capital: USD550 millones para la construcción y operación de centros de datos.

Salud

Patria Investment: USD500 millones.

PlasmaPharm: USD200 millones.

Agroindustria, sustitución y medio ambiente

Oleoflores: USD200 millones para programas de sustitución de cultivos de coca por palma.

Campo Capital: USD50 millones para desarrollo agroforestal.

Rainforest Trust y Bezos Earth Fund: USD15 millones destinados a la conservación de parques naturales.

La rueda de negocios Milagro Week cerró con compromisos económicos que duplicaron la meta inicial del Gobierno y contemplan proyectos en 24 departamentos colombianos (@jrestrp/X)

Respecto al impacto en las regiones y las reformas normativas necesarias para ejecutar estos capitales, el vicepresidente Restrepo explicó que la última sesión de trabajo se centró en identificar ajustes regulatorios para el plan de desarrollo y el proyecto de ley de competitividad.

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Sobre la materialización de estas inversiones en las zonas rurales y urbanas del país, José Manuel Restrepo señaló: “Se traducen en la posibilidad de que un campesino pueda llevar su mercancía desde Bogotá hasta el Caribe, en la oportunidad de que, a través de un nuevo aeropuerto, por ejemplo el de Rionegro, con la renovación, más personas visiten Medellín, visiten Antioquia y eso genere dinámica en el sector de hotelería, en el sector de restaurantes, de gastronomía. Se materializa en el desarrollo de los territorios, por ejemplo en el Catatumbo, con la sustitución de cultivos ilícitos, con recursos que están allí contemplados”.

El vicepresidente concluyó su intervención ratificando que el Ejecutivo realizará seguimiento técnico permanente a cada uno de los proyectos anunciados en Nueva York para garantizar el desembolso de los recursos y la generación de empleo en los departamentos beneficiados.

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