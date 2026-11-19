PAN lleva ante tribunales la falta de convocatoria para renovar la presidencia del INE. Crédito: X/ @AccionNacional

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El Partido Acción Nacional (PAN) presentó un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía contra la omisión de la Cámara de Diputados de emitir y publicar la convocatoria para elegir a la persona que ocupará la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El coordinador de los diputados panistas, José Elías Lixa, informó que la bancada promovió el recurso ante la falta de avances en el procedimiento para designar a quien sustituirá a Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos y manejo de recursos del organismo.

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Durante una conferencia de prensa, el legislador explicó que la demanda busca que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro emita la convocatoria y cumpla con los procedimientos establecidos en la Constitución.

Lixa sostuvo que su partido exige que se inicie formalmente el proceso y señaló que los legisladores panistas no respaldarán que la situación permanezca sin cambios mientras continúa la presidencia provisional del Instituto.

PAN lleva ante el Tribunal Electoral el retraso en la convocatoria del INE

De acuerdo con el documento presentado por el grupo parlamentario, el recurso impugna la omisión de la Cámara de Diputados de emitir y publicar el acuerdo correspondiente a la convocatoria para elegir a la persona que concluirá el periodo constitucional 2023-2032 al frente del Consejo General del INE.

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La demanda también plantea que se establezca el procedimiento para integrar el Comité Técnico de Evaluación y que se definan los criterios específicos que se utilizarán para calificar a las personas aspirantes al cargo.

El escrito fue presentado por José Elías Lixa, en representación de las diputadas y los diputados federales del PAN que suscribieron la impugnación.

En el documento, los legisladores solicitaron que se notifique a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre la presentación del juicio, además de que se realice el trámite legal correspondiente y se remitan los informes y documentos relacionados con la omisión señalada.

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Elías Lixa exige publicar la convocatoria y cumplir con la Constitución

El coordinador panista explicó que la decisión de acudir a la vía jurisdiccional responde a la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados para avanzar en la renovación de la presidencia del organismo electoral.

Durante su pronunciamiento, insistió en que la convocatoria debe publicarse sin más demoras y cuestionó las declaraciones de integrantes de Morena sobre la posibilidad de mantener a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del INE.

El legislador también recordó que su bancada presentó una serie de propuestas para modificar el procedimiento de selección, aunque aseguró que no todas fueron atendidas por la Jucopo.

Entre los puntos que expuso sobre las negociaciones se encuentran:

El PAN presentó ocho propuestas centrales para la convocatoria.

La bancada recibió respuesta únicamente sobre tres de sus planteamientos.

Las tres propuestas respondidas fueron consideradas no viables.

El partido solicitó que se cumplan los procedimientos constitucionales para renovar la presidencia del INE.

La demanda busca que se emita y publique la convocatoria y se establezcan las reglas de evaluación.

La sucesión de Guadalupe Taddei continúa sin acuerdos en San Lázaro

La impugnación ocurre mientras los grupos parlamentarios mantienen diferencias sobre las condiciones para elegir a la nueva titular del INE.

El presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, ha reconocido que todavía no existe un entendimiento entre las fuerzas políticas para aprobar la convocatoria. El legislador ha señalado que busca construir un acuerdo amplio antes de avanzar con el procedimiento.

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La falta de consenso también ha generado incertidumbre sobre los tiempos de la designación. Debido a que el periodo ordinario de sesiones concluye el 15 de diciembre, el nombramiento podría trasladarse a un periodo extraordinario o hasta 2027.

El procedimiento contempla la publicación de la convocatoria, la integración del Comité Técnico de Evaluación, el registro de aspirantes, las evaluaciones correspondientes y la votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Para elegir a la nueva persona titular se requiere el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si no se alcanza un acuerdo bajo ese mecanismo, la Constitución contempla la posibilidad de que la designación se realice mediante insaculación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Blanca Cruz permanece como presidenta provisional del INE

Mientras continúa pendiente la renovación, Blanca Yassahara Cruz García permanece al frente del Instituto como presidenta provisional, con la responsabilidad de conducir los trabajos del organismo durante la transición.

Este miércoles 18 de noviembre, Cruz García reconoció que el INE atraviesa una crisis institucional, aunque aseguró que las actividades relacionadas con la organización de las elecciones de 2027 continúan conforme al calendario.

También informó que a finales de noviembre estarán instalados los 300 consejos distritales, como parte de los preparativos para los próximos comicios.

En paralelo, expresidentes del IFE y del INE, entre ellos José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, pidieron al Congreso iniciar cuanto antes el procedimiento para designar a la sucesora de Taddei.

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Los exfuncionarios también plantearon la necesidad de revisar cambios constitucionales y recuperar los acuerdos entre las fuerzas políticas para integrar los órganos electorales.

Con la demanda presentada por el PAN, la falta de convocatoria para renovar la presidencia del INE suma un nuevo frente de discusión, ahora ante las autoridades jurisdiccionales, mientras la Cámara de Diputados continúa sin definir el calendario para la designación.