Israel Fernández Alonso, Michell Jaramillo Gumecindo y Nely Zarahit Pérez Martínez, son los nuevos encargados de despecho en el INE. (Foto: RS)

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Tras la salida de varios funcionarios en el Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo dio a conocer nuevos nombramientos que llegan en sustitución de quienes en días recientes dejaron el cargo, tras el caso de corrupción ligado a la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. Los cambios alcanzan áreas estratégicas como Asuntos Jurídicos, Fiscalización y Comunicación Social.

A partir de este 18 de noviembre, tres funcionarios asumirán como encargados de despacho en puestos clave del organismo electoral, en medio de una reestructuración interna que se ha intensificado durante las últimas semanas y que mantiene bajo revisión la integración de su estructura directiva.

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¿Quiénes son los nuevos encargados de despacho del INE?

De acuerdo con el anuncio del Instituto, Israel Fernández Alonso, Michell Jaramillo Gumecindo y Nely Zarahit Pérez Martínez serán los responsables de conducir tres áreas fundamentales para el funcionamiento del órgano electoral. Los nombramientos entran en vigor este martes 18 de noviembre.

Los perfiles designados cuentan con experiencia en sus respectivas áreas y trayectoria dentro de instituciones electorales. Estos son los cargos y las personas que estarán al frente:

Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS): Israel Fernández Alonso. Es licenciado en Comunicación y cuenta con experiencia en el área. Entre 2011 y 2023 se desempeñó como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ): Michell Jaramillo Gumecindo. Es especialista en Justicia Electoral y desde 2025 ocupa la Dirección de Instrucción Recursal del INE. Anteriormente fue secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Unidad Técnica de Fiscalización (UTF): Nely Zarahit Pérez Martínez. Tiene trayectoria en fiscalización electoral desde 2012 y, desde 2023, se desempeña como directora de Resoluciones y Normatividad de la misma unidad, puesto que obtuvo mediante concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional.

Llegan los relevos al INE y nombran a titulares de áreas estratégicas como Asuntos Jurídicos y Fiscalización. (EFE/ Mario Guzmán)

Fiscalización y Asuntos Jurídicos, entre las áreas que cambian de mando

Dos de los nombramientos destacan por las responsabilidades que tendrán que asumir sus nuevas encargadas y encargados de despacho. En el caso de Asuntos Jurídicos, Michell Jaramillo Gumecindo llega después de la salida de Anahí Silva Tosca, quien encabezaba la dirección y cuya gestión estuvo en medio de cuestionamientos durante la crisis interna del organismo.

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Por su parte, Nely Zarahit Pérez Martínez asumirá la conducción de Fiscalización, un área relevante ante la preparación de los próximos procesos electorales. Su experiencia en esta unidad incluye la participación en la resolución de 3 mil 154 procedimientos sancionadores en materia electoral durante el periodo en que ha formado parte de su estructura directiva.

Los relevos también ocurren después de otras modificaciones en puestos de primer nivel. En días anteriores, el INE anunció cinco encargadurías adicionales en áreas relacionadas con el Registro Federal de Electores, el Servicio Profesional Electoral Nacional, los servicios informáticos, la igualdad de género y los procedimientos contenciosos electorales.

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Tres directivos de alto nivel del INE renunciaron tras el escándalo de Guadalupe Taddei. Crédito: Especial

La renovación de mandos se desarrolla mientras el instituto enfrenta una crisis institucional derivada de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles actos de corrupción vinculados con la anterior administración. En ese contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) también ha realizado diligencias en instalaciones del organismo para recabar información relacionada con las investigaciones.

INE anuncia más salidas: dos áreas tendrán cambios a fin de mes

Los movimientos dentro del organismo electoral no terminarán con las tres designaciones anunciadas este miércoles. El instituto informó que las personas titulares de otras dos unidades técnicas concluirán sus encargos el próximo 30 de noviembre.

Se trata de las siguientes áreas:

Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL).

Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTPDP).

Estas próximas salidas se suman a una serie de renuncias y cambios en la estructura directiva que han marcado las últimas semanas en el INE. Los movimientos han alcanzado a funcionarios de distintas áreas y han obligado a las consejerías a definir encargadurías para mantener la operación institucional.

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