Santiago Peña ingresó a la prisión militar de Viñas Cue con chaleco antibalas, casco y esposas.

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El ex presidente de Paraguay Santiago Peña fue trasladado este lunes a la prisión militar de Viñas Cue, en Asunción, donde ingresó esposado, con chaleco antibalas y casco de protección. La decisión judicial se produjo después de que trascendieran las condiciones especiales de su anterior lugar de detención, entre ellas la disponibilidad de equipos para realizar actividad física, en medio de la investigación penal por el escándalo de Ueno Bank.

El ex mandatario llegó al establecimiento poco después de las 15:00 y se convirtió en el interno número 53 de esa dependencia militar, situada en el barrio Botánico de la capital paraguaya. A diferencia de su anterior traslado, esta vez fue conducido con las manos esposadas y bajo un dispositivo de seguridad reforzado.

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La disposición fue adoptada por el juez penal de garantías Osmar Legal, quien ordenó el cambio de establecimiento después de que se conocieran las comodidades de las que habría dispuesto Peña durante los diez días que permaneció alojado en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).

En una comunicación dirigida a la Suprema Corte de Justicia Militar, el magistrado solicitó concretar “el inmediato traslado” del procesado a Viñas Cue. También estableció que debía permanecer “en libre comunicación y a disposición” del juzgado, por lo que el cambio de dependencia no supone una modificación de su situación procesal.

Legal instruyó, además, a las autoridades penitenciarias para que adopten “todas las medidas de seguridad necesarias” con el objetivo de proteger la vida y la integridad física del ex jefe de Estado. Entre las condiciones establecidas figura su alojamiento separado del resto de los internos, particularmente de las personas investigadas junto con él en el mismo expediente.

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La justicia procesa a Santiago Peña por supuestos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. (Fiscalia Paraguay/REUTERS)

La controversia por las condiciones de reclusión también tuvo consecuencias dentro de la estructura militar. El presidente paraguayo, Pedro Alliana, anunció la destitución del coronel José Daiub, quien estaba al frente del Regimiento Escolta Presidencial desde el 20 de octubre.

Alliana comunicó que había instruido al ministro de Defensa, Óscar González, para apartar al jefe militar después de las denuncias sobre el tratamiento especial que recibía Peña en esa unidad. La existencia de equipamiento de gimnasio dentro de las instalaciones fue uno de los aspectos que quedaron bajo cuestionamiento.

González confirmó que había consultado directamente a Daiub sobre la presencia de esas máquinas y aparatos. Según explicó en declaraciones radiales, el comandante reconoció que los equipos estaban instalados en el establecimiento.

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El episodio abrió un nuevo frente de controversia en torno a la detención del ex presidente, que había sido alojado inicialmente en una dependencia vinculada a la custodia de las principales autoridades del país y no en el penal militar al que finalmente fue enviado.

Peña permanece procesado por presuntos delitos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. La investigación busca determinar las responsabilidades penales en las operaciones que habrían provocado el deterioro financiero y posterior intervención de Ueno Bank, una de las entidades bancarias con mayor presencia en Paraguay.

Ueno Bank administraba recursos del Instituto de Previsión Social y de cuatro cajas jubilatorias de Paraguay. (REUTERS/Cesar Olmedo)

El expediente, identificado como Santiago Peña Palacios y otros s/ Lesión de confianza, examina una presunta maniobra que habría perjudicado los recursos de la entidad. La causa también alcanza a otros funcionarios y directivos vinculados con el funcionamiento del banco.

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La dimensión del caso excede el ámbito privado de la institución financiera. Ueno Bank declaraba contar con más de 2,94 millones de clientes y administraba recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), además de fondos pertenecientes a otras cuatro cajas de jubilaciones y distintas dependencias estatales.

El Banco Central del Paraguay dispuso el procedimiento de resolución de la entidad el pasado 3 de noviembre, después de detectar graves problemas financieros. La intervención derivó en una investigación sobre las operaciones realizadas antes del colapso y en la detención de varias personas vinculadas con la institución.

Entre los investigados también se encuentran el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y tres antiguos directivos de la entidad, quienes quedaron bajo medidas judiciales en el marco de las actuaciones.

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Peña había quedado detenido el 6 de noviembre, horas después de que el Senado paraguayo lo declarara culpable de mal desempeño de sus funciones en un juicio político y dispusiera su salida de la Presidencia. Desde entonces, su situación judicial quedó vinculada al expediente sobre Ueno Bank.