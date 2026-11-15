Chuleta Valluna en Air Fryer: Receta crujiente, fácil y con menos aceite

La chuleta valluna queda dorada, crocante y con ese sabor casero que recuerda a las mesas del Valle del Cauca. Esta versión en air fryer usa poco aceite y conserva el apanado tradicional.
Este plato pertenece a la cocina del Valle del Cauca y también está relacionado con la tradición afrocolombiana del Pacífico. Se acostumbra servir con arroz blanco, ensalada, limón, papas fritas o tajadas de plátano maduro.
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Receta de Chuleta Valluna en Air Fryer
Es un filete delgado de cerdo, adobado, apanado con harina, huevo y miga de pan, y cocinado con aire caliente hasta que alcance una cubierta dorada y crocante.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 25 minutos.
- Marinado: 30 minutos.
- Cocción en air fryer: 8 a 10 minutos.
- Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.
Ingredientes
- 4 filetes de lomo o pierna de cerdo, de aproximadamente 180 g cada uno.
- 3 dientes de ajo machacados.
- 1 cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- 1 cucharada de jugo de limón.
- 1 cucharadita de panela rallada.
- 1 cucharadita de sal.
- ½ cucharadita de pimienta.
- ½ taza de harina de trigo.
- 2 huevos.
- 1 taza de miga de pan.
- Aceite en espray, cantidad necesaria.
- Limón y ensalada para servir.
- Arroz blanco, patacones o papas, como acompañamiento opcional.
Cómo hacer Chuleta Valluna en Air Fryer, paso a paso
- Coloque cada filete de cerdo entre 2 láminas de plástico o dentro de una bolsa limpia.
- Golpee la carne con un mazo de cocina o con el fondo de una olla pesada. Déjela de aproximadamente 5 mm de grosor.
- Mezcle el ajo, el comino, el orégano, el jugo de limón, la panela, la sal y la pimienta.
- Unte el adobo sobre los filetes. Tape el recipiente y déjelos en la nevera durante 30 minutos.
- Prepare 3 recipientes. Ponga la harina en el primero, los huevos batidos en el segundo y la miga de pan en el tercero.
- Retire el exceso de adobo de cada filete. Séquelos con papel de cocina.
- Pase cada pieza por la harina. Sacuda el exceso.
- Luego, pásela por el huevo batido y cúbrala con la miga de pan.
- Presione la miga con la palma de la mano para que el apanado se adhiera bien.
- Lleve las chuletas apanadas a la nevera durante 10 minutos. Este descanso ayuda a que la cubierta no se desprenda.
- Precaliente la air fryer a 200 °C durante 3 a 5 minutos.
- Rocíe las chuletas con aceite por ambos lados.
- Acomódelas en una sola capa, sin sobreponerlas.
- Cocine durante 5 minutos.
- Voltee las chuletas, rocíe un poco más de aceite y cocine entre 3 y 5 minutos adicionales.
- Verifique que el centro alcance 63 °C. Si los filetes son gruesos, agregue 1 o 2 minutos de cocción.
- Deje reposar las chuletas durante 3 minutos antes de servir.
- Acompañe con arroz blanco, ensalada de tomate y cebolla, limón, patacones o papas.Consejo técnico: Seque muy bien la carne antes de apanarla. El exceso de humedad puede despegar la miga de pan.
Consejo técnico: No llene demasiado la canasta. El aire debe circular alrededor de cada chuleta.
Consejo técnico: Rocíe aceite en ambas caras para obtener un color más dorado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones, con 1 chuleta por persona.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados para 1 chuleta, sin arroz ni acompañamientos:
- Calorías: 410 kcal.
- Proteínas: 38 g.
- Grasas: 14 g.
- Carbohidratos: 31 g.
- Fibra: 2 g.
- Sodio: 650 mg aproximadamente.
Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarde las chuletas cocinadas en un recipiente con tapa dentro de la nevera por un máximo de 3 días.
Para recalentarlas, use la air fryer a 180 °C durante 3 a 5 minutos. Así recuperan parte de la textura crocante.
También puede congelarlas durante 2 meses. En ese caso, envuélvalas de manera individual y descongélelas en la nevera antes de recalentarlas.
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