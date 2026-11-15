Colombia

Chuleta Valluna en Air Fryer: Receta crujiente, fácil y con menos aceite

Logra una textura dorada por fuera y jugosa por dentro en menos de 20 minutos con tu freidora de aire.

Plato de cerámica con una chuleta apanada, arroz blanco, tajadas de plátano y cuartos de limón sobre una superficie de madera.
La chuleta valluna pertenece a la cocina del Valle del Cauca y se vincula con la tradición afrocolombiana del Pacífico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La chuleta valluna queda dorada, crocante y con ese sabor casero que recuerda a las mesas del Valle del Cauca. Esta versión en air fryer usa poco aceite y conserva el apanado tradicional.

Este plato pertenece a la cocina del Valle del Cauca y también está relacionado con la tradición afrocolombiana del Pacífico. Se acostumbra servir con arroz blanco, ensalada, limón, papas fritas o tajadas de plátano maduro.

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Receta de Chuleta Valluna en Air Fryer

Una chuleta de cerdo empanada sostenida por pinzas metálicas en la cesta de una freidora de aire sobre una encimera de madera.
La versión en freidora de aire requiere poco aceite para mantener el apanado tradicional de la carne. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un filete delgado de cerdo, adobado, apanado con harina, huevo y miga de pan, y cocinado con aire caliente hasta que alcance una cubierta dorada y crocante.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 25 minutos.
  • Marinado: 30 minutos.
  • Cocción en air fryer: 8 a 10 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora y 5 minutos.

Ingredientes

Mano que coloca un filete de cerdo sobre pan rallado junto a recipientes con harina, huevo batido, ajo picado, hierbas y limones cortados.
La preparación consiste en un filete delgado de cerdo adobado y apanado con harina, huevo y miga de pan. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. 4 filetes de lomo o pierna de cerdo, de aproximadamente 180 g cada uno.
  2. 3 dientes de ajo machacados.
  3. 1 cucharadita de comino.
  4. 1 cucharadita de orégano seco.
  5. 1 cucharada de jugo de limón.
  6. 1 cucharadita de panela rallada.
  7. 1 cucharadita de sal.
  8. ½ cucharadita de pimienta.
  9. ½ taza de harina de trigo.
  10. 2 huevos.
  11. 1 taza de miga de pan.
  12. Aceite en espray, cantidad necesaria.
  13. Limón y ensalada para servir.
  14. Arroz blanco, patacones o papas, como acompañamiento opcional.

Cómo hacer Chuleta Valluna en Air Fryer, paso a paso

  1. Coloque cada filete de cerdo entre 2 láminas de plástico o dentro de una bolsa limpia.
  2. Golpee la carne con un mazo de cocina o con el fondo de una olla pesada. Déjela de aproximadamente 5 mm de grosor.
  3. Mezcle el ajo, el comino, el orégano, el jugo de limón, la panela, la sal y la pimienta.
  4. Unte el adobo sobre los filetes. Tape el recipiente y déjelos en la nevera durante 30 minutos.
  5. Prepare 3 recipientes. Ponga la harina en el primero, los huevos batidos en el segundo y la miga de pan en el tercero.
  6. Retire el exceso de adobo de cada filete. Séquelos con papel de cocina.
  7. Pase cada pieza por la harina. Sacuda el exceso.
  8. Luego, pásela por el huevo batido y cúbrala con la miga de pan.
  9. Presione la miga con la palma de la mano para que el apanado se adhiera bien.
  10. Lleve las chuletas apanadas a la nevera durante 10 minutos. Este descanso ayuda a que la cubierta no se desprenda.
  11. Precaliente la air fryer a 200 °C durante 3 a 5 minutos.
  12. Rocíe las chuletas con aceite por ambos lados.
  13. Acomódelas en una sola capa, sin sobreponerlas.
  14. Cocine durante 5 minutos.
  15. Voltee las chuletas, rocíe un poco más de aceite y cocine entre 3 y 5 minutos adicionales.
  16. Verifique que el centro alcance 63 °C. Si los filetes son gruesos, agregue 1 o 2 minutos de cocción.
  17. Deje reposar las chuletas durante 3 minutos antes de servir.
  18. Acompañe con arroz blanco, ensalada de tomate y cebolla, limón, patacones o papas.Consejo técnico: Seque muy bien la carne antes de apanarla. El exceso de humedad puede despegar la miga de pan.

Consejo técnico: No llene demasiado la canasta. El aire debe circular alrededor de cada chuleta.

Consejo técnico: Rocíe aceite en ambas caras para obtener un color más dorado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones, con 1 chuleta por persona.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados para 1 chuleta, sin arroz ni acompañamientos:

  • Calorías: 410 kcal.
  • Proteínas: 38 g.
  • Grasas: 14 g.
  • Carbohidratos: 31 g.
  • Fibra: 2 g.
  • Sodio: 650 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde las chuletas cocinadas en un recipiente con tapa dentro de la nevera por un máximo de 3 días.

Para recalentarlas, use la air fryer a 180 °C durante 3 a 5 minutos. Así recuperan parte de la textura crocante.

También puede congelarlas durante 2 meses. En ese caso, envuélvalas de manera individual y descongélelas en la nevera antes de recalentarlas.

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