¿No te surtieron tus medicamentos en el IMSS? Así puedes reportar los faltantes por internet

Los derechohabientes pueden registrar las recetas que no fueron surtidas completamente a través del portal Receta Completa

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La falta de medicamentos en las farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puede afectar la continuidad de los tratamientos de miles de pacientes. Ante esta situación, las personas que no recibieron todos los fármacos prescritos por su médico tienen la posibilidad de reportar los faltantes a través de internet, mediante la plataforma Receta Completa.

Este mecanismo permite registrar las recetas que quedaron pendientes de surtir y proporcionar información sobre los medicamentos que no fueron entregados, así como la unidad médica donde se presentó el problema.

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Para realizar el trámite, los usuarios deben ingresar al sitio oficial www.recetacompleta.gob.mx, donde podrán capturar sus datos personales, información de afiliación y los detalles de la receta médica.

La herramienta busca facilitar el seguimiento de los reportes relacionados con el abasto de medicamentos y conocer cuáles son los tratamientos que los pacientes no pudieron recibir en las farmacias de las instituciones de salud.

¿Cómo reportar medicamentos faltantes en el IMSS por internet?

Las personas que acudieron a una farmacia del IMSS y no recibieron uno o varios medicamentos de su receta pueden presentar un reporte en el portal Receta Completa.

También es posible ingresar a la plataforma mediante el código QR disponible en las farmacias, utilizando la cámara de un teléfono celular.

Los derechohabientes pueden registrar las recetas que no fueron surtidas completamente a través del portal Receta Completa

Una vez dentro del sitio, los usuarios deberán proporcionar información para identificar la receta, la institución de salud y la unidad médica donde solicitaron el tratamiento.

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El procedimiento requiere los siguientes datos:

CURP y número telefónico: información necesaria para identificar al paciente y establecer contacto.

Institución de afiliación: se debe seleccionar si corresponde al IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar.

Datos de la receta médica: número de folio y fecha de emisión.

Ubicación de la unidad médica: entidad federativa, municipio y nombre de la unidad donde fue expedida la receta.

Medicamentos pendientes: nombre del fármaco, presentación y cantidad que no fue entregada.

Al concluir el registro, los pacientes también deberán calificar el servicio recibido. De esta manera, la plataforma recopila información sobre la experiencia de los usuarios durante el proceso de surtimiento de sus recetas.

¿Qué pasa después de reportar los medicamentos que no te entregaron?

Una vez que el paciente registra la información, el reporte permite dar seguimiento a los medicamentos que quedaron pendientes de entrega.

De acuerdo con el mensaje difundido por las autoridades, los usuarios deben estar atentos a su teléfono, ya que personal correspondiente se comunicará con ellos para dar continuidad a su caso.

El aviso señala que el reporte ayuda a identificar los medicamentos que no fueron suministrados y permite dar seguimiento a las solicitudes de los pacientes.

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Además, la información recopilada puede contribuir a conocer los casos de desabasto y las necesidades de suministro en las unidades médicas.

La plataforma indica a los usuarios que su participación es importante para dar seguimiento a la entrega de los tratamientos prescritos y mejorar el abasto de medicamentos.

¿Para qué sirve Receta Completa?

El portal Receta Completa funciona como un mecanismo para que los pacientes informen cuando una receta médica no fue surtida en su totalidad.

A través de los datos registrados, las autoridades pueden identificar qué medicamentos quedaron pendientes, en qué unidad médica se presentó el problema y cuál fue la cantidad que no recibió el derechohabiente.

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La herramienta también contempla el registro de reportes de personas afiliadas al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, por lo que los usuarios deben seleccionar correctamente su institución al momento de realizar el trámite.

Es importante tener a la mano la CURP y el folio de la receta antes de ingresar al portal, además de verificar los datos de los medicamentos que no fueron entregados.

De esta manera, quienes tengan una receta incompleta podrán dejar constancia de los faltantes y solicitar que se dé seguimiento a su caso sin necesidad de limitarse a reportar el problema directamente en la farmacia.