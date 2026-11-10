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Pachuca vs Monterrey: cuándo y dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil

Tuzas y Rayadas se verán las caras por el boleto a las semifinales

Tuzos y Rayados se miden este fin de semana para intentar escalar posiciones de cara a la parte final del Apertura 2026 previo a la liguilla.
Tuzas y Rayadas se verán las caras por el boleto a las semifinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pachuca se enfrentará a Rayadas de Monterrey este miércoles 11 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Hidalgo en los cuartos de final de ida de la Liga Mx Femenil.

Esta serie pinta para ser una de las más parejas en esta primera ronda debido al historial que tienen ambos equipos en liguillas, donde normalmente suelen estar peleando por el campeonato.

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Pachuca, de menos a más en el torneo

América vs Pachuca Femenil - final Clausura 2025 liga mx femenil
Charlyn Corral y Mónica Ocampo (Luz Coello/ Infobae México)

Pachuca llegó a la liguilla tras una recuperación en la recta final del torneo. El equipo hidalguense tuvo un inicio con resultados adversos, pero elevó su nivel conforme avanzaron las jornadas y aseguró su boleto en la última fecha tras vencer a Puebla.

Las Tuzas atravesaron su momento más complicado entre las jornadas 5 y 11, periodo en el que sumaron seis derrotas en siete partidos.

Esa racha comprometió sus aspiraciones de clasificación, aunque el cierre cambió el panorama, pues tres triunfos consecutivos les permitieron recuperar terreno y llegar a la fase final con una dinámica distinta, por lo que ahora el equipo buscará trasladar ese impulso a la serie frente a Monterrey.

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El conjunto hidalguense también cuenta con Charlyn Corral, quien fue reconocida durante la ceremonia del Balón de Oro. La delantera será una de las principales referencias ofensivas de las Tuzas en la liguilla y una de las principales armas para aspirar a llegar lejos.

Pachuca no figura entre las principales candidatas al título, pero su experiencia en instancias definitivas con varias finales en su historial puede servirle de ayuda para competirle y soñar con vencer a las Rayadas de Monterrey.

Rayadas por la revancha

Rayados va por la revancha tras caer en la final del año pasado ante América. (EFE/ Miguel Sierra)
Rayados va por la revancha tras caer en la final del año pasado ante América. (EFE/ Miguel Sierra)

Las Rayadas de Monterrey llegan a la liguilla con la cuenta pendiente de la temporada pasada, cuando perdieron la final ante América Femenil.

El equipo regiomontano busca volver a pelear por el título después de quedarse cerca del campeonato. Para ello, el equipo ha mantenido el nivel que mostró durante la campaña anterior y terminó como líder del Grupo A con 37 unidades, por encima de Tigres.

Ahora, buscarán trasladar ese buen rendimiento a la fase final donde el primer obstáculo será Pachuca, un equipo al que ya han enfrentado en distintas eliminatorias y que cuenta con experiencia en liguillas.

Las Tuzas llegan tras cerrar el torneo con tres victorias consecutivas, por lo que representan un rival que puede complicar la serie.

Rayadas deberán evitar errores en el juego de ida en territorio hidalguense. Cualquier desconcentración podría condicionar la eliminatoria, por lo que el objetivo será conseguir un resultado que les permita definir la serie en casa.

Cuándo y dónde ver el encuentro desde México

El encuentro entre Pachuca y Rayadas podrá seguirse este miércoles 11 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Tubi y FOX ONE.

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