Colombia

Operaciones coordinadas entre los gobiernos de Colombia, Venezuela y Estados Unidos buscan bloquear al ELN en la frontera, según informe del New York Times

La estrategia incluye ofensivas simultáneas, despliegues limítrofes y sistemas de control en pasos clandestinos, después de años en que los insurgentes cruzaban al país vecino y operaban allí abiertamente, según funcionarios colombianos

El ELN mató a tres soldados tras un ataque con drones cargados de explosivos contra una base militar en Santa Rosa del Sur. (Europa Press)
El ELN mató a tres soldados tras un ataque con drones cargados de explosivos contra una base militar en Santa Rosa del Sur. (Europa Press)
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El ELN atacó el sábado 7 de noviembre con drones cargados de explosivos una base militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, y mató al menos a tres soldados, en la mayor represalia contra las fuerzas colombianas desde que el presidente Abelardo de la Espriella asumió en agosto y declaró una ofensiva total contra los grupos de narcotráfico.

La operación ocurrió mientras Colombia y Venezuela, con respaldo de Estados Unidos, presionan al grupo armado en ambos lados de la frontera, según un informe del New York Times.

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El ataque dejó además más de una decena de heridos y se produjo a unos 160 kilómetros de Venezuela. Funcionarios colombianos responsabilizaron al Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla de izquierda más antigua que permanece activa en el país y una organización vinculada al tráfico de cocaína con presencia territorial en los dos países.

La nueva coordinación regional modificó una condición que durante años limitó a las autoridades colombianas: los combatientes del ELN cruzaban hacia Venezuela, donde podían operar abiertamente, según denunciaban funcionarios de Colombia. La estrategia actual combina ataques simultáneos, despliegues en la frontera y planes de vigilancia para bloquear esas rutas de escape.

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El Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó el secuestro de la subteniente de inteligencia María Camila Pantoja Hernández en Arauca. )Federico Ríos/Reuters)
El Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó el secuestro de la subteniente de inteligencia María Camila Pantoja Hernández en Arauca. )Federico Ríos/Reuters)

El 30 de octubre, fuerzas estadounidenses apoyaron al Ejército venezolano en un ataque con drones contra el ELN en Apure, cerca de la frontera colombiana. Washington aportó inteligencia y drones para la operación, que dejó más de dos decenas de muertos, de acuerdo con Fundaredes, organización venezolana de derechos humanos que habló con sobrevivientes y residentes de la zona.

No se determinó si el objetivo de esa acción era la dirigencia de la guerrilla. Las autoridades venezolanas no respondieron consultas sobre el operativo.

Alrededor de esa fecha, De la Espriella desplegó tropas y policías en la frontera con Venezuela. Al anunciar la medida, señaló que las fuerzas tenían la orden de neutralizar a los líderes de los grupos armados.

Durante una visita a Cúcuta, el mandatario anunció además barreras e infraestructura de vigilancia en los pasos ilegales de una frontera de 2.253 kilómetros. Expertos en seguridad, consultados por el diario estadounidense interpretaron que el plan busca golpear al ELN en los dos países y fortificar la línea limítrofe para impedir la huida de sus combatientes.

Las mismas fuentes advirtieron que esa presión podía provocar represalias en las zonas fronterizas que han sido bastiones históricos de la organización. Grupos armados colombianos, incluido el ELN, han atacado durante décadas infraestructura energética y objetivos civiles en respuesta a operaciones militares.

La escalada también incluyó el secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, integrante del cuerpo de inteligencia de élite del Ejército colombiano, en el departamento fronterizo de Arauca. El Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó el hecho en un video, donde un combatiente encapuchado afirmó que Pantoja “se encuentra bien”.

Una guerrilla de frentes autónomos y la respuesta presidencial

La operación conjunta del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial logró neutralizar a ocho miembros del ELN y confiscó un arsenal significativo - crédito X
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue de tropas y sistemas de vigilancia a lo largo de los 2.253 kilómetros de frontera con Venezuela. (Ejército Nacional/X)

El ELN reúne a unos 6.000 combatientes y funciona como una federación de frentes separados, sin un único líder. Esa estructura complica los intentos de desmantelarlo y eleva la tensión en Colombia tras los ataques y secuestros recientes.

El asalto contra la base militar ocurrió un día después de que las autoridades detuvieran en la zona a un jefe guerrillero conocido como Carrito, especializado en finanzas ilícitas. De la Espriella prometió mantener la persecución contra los traficantes y escribió en redes sociales: “No vamos a retroceder ni un milímetro”.

El presidente también atribuyó al ELN las amenazas de bomba contra medios de comunicación colombianos. Empleados de Caracol Televisión evacuaron el sábado 7 de noviembre la sede de la cadena en Bogotá.

La captura de alias Carrito, jefe de finanzas ilícitas del ELN, precedió la ofensiva guerrillera contra las instalaciones militares en Bolívar. (AFP)
La captura de alias Carrito, jefe de finanzas ilícitas del ELN, precedió la ofensiva guerrillera contra las instalaciones militares en Bolívar. (AFP)

La política de presión conjunta contrasta con el escenario de hace un año, cuando Nicolás Maduro presidía Venezuela. Funcionarios estadounidenses lo consideraban aliado del ELN, mientras que el entonces presidente colombiano Gustavo Petro había calificado de “asesinato” los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones de personas acusadas de narcotráfico, entre ellas integrantes de la guerrilla.

En septiembre, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó durante una visita a Colombia que ya no debía permitirse que el ELN operara “con impunidad” en Venezuela. Rubio indicó que el asunto había sido planteado a la líder interina venezolana, Delcy Rodríguez.

En una reunión con De la Espriella ese mismo mes, Rubio señaló que desmantelar los grupos armados era una prioridad para el gobierno de Donald Trump. Estados Unidos envió equipos, entre ellos drones MQ-9 Reaper, y cientos de soldados para entrenar con las fuerzas colombianas; además, agencias de inteligencia estadounidenses colaboran en la búsqueda de dirigentes de las organizaciones armadas.

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