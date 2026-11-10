Colombia suprimió su consulado en Abiyán: por qué y dónde queda

Un documento oficial del Gobierno de Colombia reposa junto a una bandera nacional en una oficina consular durante una sesión de atención al público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno colombiano ordenó la supresión del Consulado Honorario de Colombia en Abiyán, capital de la República de Costa de Marfil, mediante el Decreto 1754 de 2026, expedido el 9 de noviembre de 2026.

La oficina, creada en 2020 con jurisdicción en todo el territorio marfileño, estuvo a cargo de Mohamed Souhail Nehme hasta el 25 de agosto de 2024. Desde entonces permaneció vacante.

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La decisión se tomó por la vacancia del cargo

La Dirección de Servicios Consulares analizó la continuidad de la representación y, en un estudio del 23 de octubre de 2026, concluyó que procedía su eliminación por el tiempo transcurrido sin un titular.

“Suprímase el Consulado Honorario de Colombia en Abiyán, con circunscripción en todo el territorio nacional de la República de Costa de Marfil”, establece el artículo primero de la norma.

El decreto ordena comunicar la decisión al Estado receptor a través de la Embajada correspondiente y entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. El documento fue firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, y el presidente Abelardo de la Espriella.

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El Gobierno eliminó el Consulado Honorario de Colombia en Costa de Marfil (Cancillería)

Gobierno eliminó dos consulados honorarios de Colombia en Benín y Bulgaria

El Ministerio de Relaciones Exteriores ordenó el cierre de los consulados honorarios de Colombia en Porto Novo, capital de Benín, y Sofía, capital de Bulgaria. Las decisiones quedaron consignadas en los decretos 1581 y 1582, expedidos el 21 de octubre de 2026.

Pedro Agustín Roa Arboleda, viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, que entonces asumía las funciones de ministro de Relaciones Exteriores, firmó ambas normas.

En el caso de la representación en Benín, la Cancillería determinó suprimirla después de establecer que llevaba cerca de tres años sin un cónsul honorario y que no había recibido una postulación que cumpliera los requisitos establecidos.

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El decreto sobre la sede en Bulgaria también se sustentó en la vacancia del cargo. Un estudio de conveniencia, realizado el 5 de octubre, concluyó que no era procedente conservar la oficina en Sofía.

Las dos disposiciones entrarán en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Las banderas de mesa de Colombia, Bulgaria y Benín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sindicato de la Cancillería reclamó al gobierno de Abelardo de la Espriella por crisis en los consulados

La Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) reclamó al Gobierno por la falta de personal en los consulados y advirtió que la situación afecta la atención a los colombianos residentes en el exterior.

En un comunicado del 23 de octubre de 2026, el sindicato sostuvo que la demanda de trámites, asistencias y atención de emergencias aumentó durante los últimos años, sin un refuerzo proporcional de las plantas de personal. Señaló que el problema se agravó tras la desvinculación de auxiliares administrativos que no fueron reemplazados.

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“La atención consular no mejora debilitando la capacidad humana en los consulados”, afirmó Unidiplo. También cuestionó que se exijan más citas y menores tiempos de espera mientras se retira personal sin asegurar sustituciones: “No se puede exigir más citas, menores tiempos de espera y mejores servicios mientras se retira al personal que debe atender a los ciudadanos”.

- crédito Unidiplo

La organización identificó dificultades en los consulados de Chicago, Orlando, Barcelona, Ciudad de Panamá, Buenos Aires, Newark, Houston, Caracas, Londres y Sídney, entre otras ciudades. Exigió al Ministerio de Relaciones Exteriores un plan inmediato para cubrir vacantes y reforzar las oficinas.

El reclamo se remonta a enero de 2026, cuando cerca de 100 auxiliares administrativos fueron declarados insubsistentes en consulados, misiones diplomáticas y la Cancillería. Según Unidiplo, el plan de contingencia solicitado entonces nunca fue presentado.

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Además, el sindicato informó que presentó una queja ante la Contraloría contra cuatro excancilleres y seis exdirectores de Talento Humano por nombramientos provisionales de personas ajenas a la carrera diplomática. Aseguró que entre 2022 y 2026 hubo más de 200 demandas contra esas designaciones y que la mayoría terminó en anulaciones.