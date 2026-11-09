Preocupación en Chile por baja histórica en la producción del cobre

Láminas de cátodos de cobre listas para ser exportadas. REUTERS/Iván Alvarado/Archivo

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Aunque el precio del cobre se mantiene alto en los mercados internacionales, Chile enfrenta una caída en sus niveles de extracción que podría llevarlo a cerrar 2026 con la producción más baja en más de dos décadas, escenario que no solo pone presión sobre el sector, sino que también abre interrogantes respecto del desempeño económico del próximo año.

Las estimaciones entregadas por las autoridades y los organismos especializados reflejan la magnitud del problema. Alejandro Guin-Po Bon, coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, advirtió en conversación con El Mercurio que el país podría alcanzar apenas 4,9 millones de toneladas de cobre durante el año en curso, una cifra que no se registra desde 2003.

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Las proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) tampoco son alentadoras, pues el organismo anticipó una contracción de 8,4% en la producción durante este año y calculó que para 2027 el crecimiento llegaría solamente al 3%.

La situación de Codelco agrega otro elemento de preocupación. La semana pasada, Bernardo Fontaine, presidente del directorio de la cuprífera estatal, ajustó a la baja las expectativas de extracción y proyectó una producción cercana a 1,2 millones de toneladas tanto para 2026 como para 2027, cálculo que se ubica considerablemente por debajo de los 1,5 millones de toneladas que esperaba alcanzar la administración anterior durante el próximo ejercicio.

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Para Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), el retroceso responde a una combinación de factores operacionales y estructurales que tienen relación con las menores concentraciones de cobre presentes en los yacimientos y las interrupciones que han afectado a distintas faenas debido a varios accidentes. Sin embargo, el problema también tiene una dimensión de largo plazo: la insuficiente incorporación de nuevos proyectos mineros.

“La caída en general de la producción minera en Chile sí podríamos decir que es estructural, pues si no se invierte sistemáticamente, los niveles de producción tienden a caer y con suerte, a mantenerse”, aseguró, según consigna BioBío Chile.

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Este último punto concentra buena parte de las críticas del sector. Con un precio internacional favorable, la menor capacidad de producción chilena plantea dudas sobre las condiciones que enfrenta la industria para aprovechar el actual ciclo del cobre.

Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, puso el foco en las decisiones adoptadas durante la última década, las dificultades asociadas a la obtención de permisos y la ausencia de políticas capaces de incentivar el desarrollo de nuevas operaciones, factores que, a su juicio, han condicionado la posibilidad de ampliar la capacidad productiva del país.

“Al tener las reservas más grandes de cobre y litio, es impresentable que no tengamos una buena planificación (...) Esto pasa por la gobernanza y las políticas públicas”, fustigó.

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Trabajadores de Escondida, la mina de cobre más grande del mundo. REUTERS/Ivan Alvarado.

Proyecciones para el 2027

Joaquín Morales, exvicepresidente ejecutivo de Cochilco, advirtió sobre la incertidumbre que rodea la recuperación del sector, especialmente por las dificultades productivas que enfrentan algunas de las principales compañías mineras.

“La previsión de Cochilco para 2027 es de una recuperación del 3%, una recuperación pequeña. Hay que confiar en que Codelco no tenga mayores caídas, y recordar que BHP ha anunciado una menor producción”, sostuvo al medio citado.

Las proyecciones macroeconómicas reflejan la importancia de este escenario pues el Banco Central estima que la economía chilena crecerá entre 2% y 3% durante 2027, mientras que el Ministerio de Hacienda contempla una expansión de 3,3%.

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