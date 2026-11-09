EDC México 2027 tendrá a Martin Garrix, Tiësto y más de 150 artistas: cartelera completa, fechas y precios de los abonos

La preventa Banamex para EDC México 2027 arranca el 12 de noviembre a las 14:00 horas en Ticketmaster. (Captura de pantalla Instagram/edc_mexico/ ocesa)

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El festival Electric Daisy Carnival (EDC) México reveló este 9 de noviembre su cartelera con más de 150 artistas para la edición que se celebrará del 19 al 21 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Los abonos de tres días están disponibles desde 4,811 pesos en preventa a partir del 12 de noviembre.

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Martin Garrix y Tiësto encabezan una cartelera de más de 150 nombres

Los nombres más esperados del lineup son Martin Garrix, Tiësto, Dom Dolla, FISHER, Fatboy Slim, Don Diablo, Galantis, ILLENIUM y Richie Hawtin.

También se confirmaron Lost Frequencies, Vintage Culture, Deborah de Luca, Paul van Dyk, Dash Berlin, Apashe y Hannah Laing, entre decenas más.

Cartelera oficial. Facebook/Electric Daisy Carnival - EDC Mexico.

El cartel incluye sets B2B —back to back— donde dos DJs comparten cabina. Las colaboraciones confirmadas son Ben UFO B2B Four Tet, Deborah de Luca B2B Eli Brown, Gryffin B2B Odd Mob, Omnom B2B Walker & Royce y Chloé Caillet B2B Job Jobse.

Otros nombres del lineup son Adriatique, Carlita, Kayzo, Korolova, La Bad Curly, Laidback Luke, Luciano, Mario Santander, Mary Droppinz, Miss K8, Novah, Olisso, Quest, Rafael, Rommii, Sequence Six, Slander, Surf Mesa, Svdden Death, Tripolism, Volkoder, Wooli y YDG, entre muchos más que completan la programación de los tres días.

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El festival también contará con sets especiales y talento mexicano

Sasha & Digweed, John Askew + Simon Patterson y Paul van Dyk Presents The Essence of Acid son algunas de las propuestas especiales del lineup. Este último es un proyecto puntual del DJ alemán que va más allá de su set habitual.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será sede del festival por otro año consecutivo en febrero de 2027. Facebook/Electric Daisy Carnival - EDC Mexico.

En cuanto al talento local, el cartel incluye a Jessica Audiffred, 3BallMTY, Mandragora y Zombies in Miami. Estos cuatro nombres representan la escena electrónica mexicana dentro de un lineup dominado por figuras internacionales.

La preventa arranca el 12 de noviembre con tres tipos de abono

La preventa Banamex arranca el jueves 12 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, a través de Ticketmaster.

Hay tres modalidades: Abono General (4,811 MXN), Comfort Pass (5,832 MXN) y Abono Plus (10,414 MXN). Los tres cubren los tres días del festival; aún no se anuncian pases individuales por día.

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El Abono Plus, a 10,414 pesos, incluye plataformas VIP, opciones gastronómicas y áreas exclusivas. Facebook/Electric Daisy Carnival - EDC Mexico.

El Abono General da acceso completo al recinto y todos los escenarios. El Comfort Pass agrega entrada exprés y baños premium con aire acondicionado. El Abono Plus, el más caro de la lista, incluye plataformas VIP, opciones gastronómicas, actividades especiales y áreas exclusivas.

Los boletos también se podrán adquirir en las taquillas del Autódromo Hermanos Rodríguez y en dólares a través de Front Gate Tickets, una novedad para esta edición. La opción de pago a tres meses sin intereses estará disponible con tarjetas Banamex bajo las condiciones de la promoción bancaria.

La producción del EDC incluye arte cinético, juegos mecánicos y espectáculos de pirotecnia

La edición de 2027 lleva el concepto “Kinetic Journey”, una propuesta que combina música con instalaciones de arte cinético, performers, acróbatas, juegos mecánicos y espectáculos de pirotecnia. El recinto se transforma por completo durante los tres días.

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El concepto "Kinetic Journey" guía la propuesta audiovisual del EDC México 2027. (Infobae México - Armando Pereda)

EDC México se realiza cada año en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde que el festival llegó al país. La edición de 2026 destacó por el regreso de Hardwell a México tras más de ocho años de ausencia.

Los géneros que se podrán escuchar durante los tres días incluyen house, techno, trance, drum and bass, dubstep, hard dance y electro, entre otros estilos de música electrónica.

Los horarios por día todavía no están confirmados

El cartel publicado por los organizadores lista a todos los artistas sin especificar en qué día se presentará cada uno ni los horarios de sus sets. Esa información se espera que se libere en las semanas previas al festival.

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