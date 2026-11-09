De chica polémica en MTV a conductora y cantante: Kim Shantal habla de su cambio de carrera e impactante físico

En entrevista con Infobae México, la ex chica reality show habló sobre su impactante cambio de carrera a 5 años de haber debutado en YouTube y MTV

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Kim Shantal cerró su etapa en los realities, reforzó su preparación como cantante, actriz, productora y DJ, y adelantó el estreno de una serie y una película durante una entrevista exclusiva con Infobae México en los HEAT Latin Music Awards 2026, celebrados en Puerto Vallarta, Jalisco.

La exfigura de MTV explicó que tomó esa decisión tras participar en 10 formatos de telerrealidad para concentrarse en una carrera musical y audiovisual.

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La creadora de contenido aseguró que dejó atrás los proyectos de convivencia y competencia después de evaluar el lugar que cada uno ocupó en su trayectoria. “Este año cerré mi etapa como reality star. Después de 10 realities dije: ‘Es el número perfecto, es hora de despedirme’”, declaró.

Shantal sostuvo que cada programa mostró una parte distinta de su vida pública. Recordó que su paso por una mansión de telerrealidad le dejó una experiencia favorable y señaló que, por ahora, no contempló volver a ese tipo de producciones.

“Pienso que en cada proyecto mostré una faceta diferente de mi vida. En la mansión me fue increíble y pienso irme con eso. En unos años vemos, hablamos”, expresó durante el encuentro con Infobae México.

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Kim Shantal tomó clases de canto, actuación y producción

La conductora explicó que su cambio de carrera se apoyó en una preparación que incluyó clases de canto, actuación y producción. También contó que lanzó una canción nueva cada mes y que dirigió sus planes hacia un proyecto como DJ.

“Actualmente estuve en clases de canto, en clases de actuación, en clases de producción. Estuve evolucionando, intentando lo que fuera”, dijo la influencer, quien buscó ampliar las áreas en las que trabajó frente y detrás de las cámaras.

La artista adelantó que grabó una serie en una semana y que tuvo una película programada para el año siguiente. No detalló los nombres de ambas producciones ni las plataformas o salas donde se habrían estrenado.

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Su asistencia a los HEAT Latin Music Awards 2026 se relacionó con ese nuevo rumbo profesional. La tijuanense acudió por primera vez a la ceremonia, donde fue invitada como presentadora y recibió una nominación en la categoría de influencer del año.

De chica polémica en MTV a conductora y cantante: Kim Shantal habla de su cambio de carrera e impactante físico (Foto: Instagram/@kimshantal)

“Me invitaron como presentadora y estuve nominada como influencer del año. Espero ganar. Mi fandom estuvo dándole a todo lo que daba”, comentó Kim Shantal, quien agradeció el respaldo de sus seguidores.

La exintegrante de programas de MTV señaló que la nominación le dio una experiencia que valoró incluso antes de conocer el resultado. También habló de su cercanía con Puerto Vallarta, destino al que describió como uno de sus lugares preferidos.

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“Para mí ya estar aquí me hizo demasiado feliz. Me sentí como fan viendo a todos en la playa”, mencionó la conductora durante la entrevista realizada en Jalisco.

De Badabun y MTV a la televisión abierta

Kim Shantal inició su carrera en Badabun, un canal de YouTube donde fue reclutada en Tijuana mientras trabajaba como edecán y bailarina. En esa plataforma consiguió sus primeros videos virales y alcanzó reconocimiento entre audiencias de México y otros países de América Latina.

Después trasladó su presencia digital a la televisión y a los formatos de competencia. Participó en La venganza de los ex VIP, producción de MTV y Paramount+, donde formó parte de dinámicas de convivencia que atrajeron comentarios en redes sociales.

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También tuvo presencia en el entorno de Acapulco Shore y compitió en Las Estrellas Bailan en Hoy, de Televisa. Más adelante se integró a Los 50, de Telemundo, y a Tentados por la Fortuna, de TV Azteca.

Uno de sus resultados más recientes dentro de ese circuito ocurrió en La Granja VIP, producción de TV Azteca en la que llegó a la final y obtuvo el cuarto lugar. Shantal dijo que ese recorrido le permitió conocer los alcances y límites de los realities.

“Ya no hice las cosas por hacer. Ya las hice bien y cada vez que llegó un proyecto a mi vida, fui con el pensamiento de ganar”, afirmó. La también cantante aceptó que no consiguió todas las victorias que buscó, aunque defendió su capacidad para mantenerse visible.

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“Nunca fui gris, nunca pasé desapercibida. Siempre llegué a la final, que para mí ya fue algo”, sostuvo.

Kim Shantal defendió que los influencers incursionaran en otras industrias

Durante la conversación, Kim Shantal comparó su proceso con el de otras figuras que comenzaron en plataformas digitales y después incursionaron en televisión, actuación o música. Mencionó a Karime Pindter y a Aaron Mercury como ejemplos de creadores que buscaron oportunidades fuera de internet.

La artista consideró que las audiencias cuestionaron a los influencers cuando intentaron desarrollarse en otros sectores del entretenimiento. Dijo que ese rechazo surgió de prejuicios sobre quienes comenzaron con videos cortos, contenido en YouTube o publicaciones en redes sociales.

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“Ya no solamente nos dedicamos a hacer videos en TikTok o videos pequeños. Logramos hacer actuación”, declaró. También defendió que una persona pudiera estudiar, perfeccionar habilidades y cambiar de actividad profesional.

“¿Cómo va a ser cantante esa persona si hace videítos? El ser humano pudo evolucionar, tomar clases, esforzarse”, señaló Shantal al recordar algunas de las críticas que recibió.

Kim Shantal defendió que los influencers incursionaran en otras industrias . (Tv Azteca)

La conductora afirmó que decidió mantenerse al margen de los señalamientos sobre su carrera, sus redes sociales y su cuenta de OnlyFans. Añadió que su objetivo consistió en respaldar a su familia con el trabajo que realizó.

“Yo en mi diario vivir fui muy feliz. Gracias a Dios tuve a mi mamá y a toda mi familia en un lugar seguro donde no tuvieron que trabajar, y yo fui la que le chingué y le eché muchas ganas”, concluyó.

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