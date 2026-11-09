Choferes de aplicación bloquean la México-Toluca y se pelean con automovilistas en plena manifestación

Repartidores de plataformas digitales bloquearon este lunes distintos accesos a Santa Fe (x@AliciaSalgadoMX)

Guardar

Repartidores de plataformas digitales bloquearon este lunes distintos accesos a Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, lo que generó afectaciones en una de las principales zonas de oficinas de la Ciudad de México. La movilización complicó el tránsito para automovilistas que viajan entre la capital y el Estado de México.

Se destaca que los cierres se concentraron en la Glorieta de Santa Fe, avenida Vasco de Quiroga, las inmediaciones de Sam’s Club y Patio Santa Fe. También hubo afectaciones en ambos sentidos de la carretera México-Toluca, donde se forman filas de vehículos y algunas personas optaron por caminar entre los autos varados.

PUBLICIDAD

Conductores de moto de DiDi y Uber bloquearon este lunes la carretera México-Toluca (X@C5_CDMX)

¿Por qué se manifestaron los choferes de aplicación?

Los manifestantes rechazan medidas de regulación para motocicletas utilizadas en servicios de entrega por aplicación. Entre sus inconformidades está una propuesta de Semovi para aplicar licencias de circulación de carga tipo mercantil, además de las obligaciones relacionadas con licencias para motociclistas e inscripción al IMSS.

Autoridades de Cuajimalpa buscan instalar una mesa de diálogo y ofrecen espacios de estacionamiento en plazas de Santa Fe. Los repartidores mantienen el bloqueo y han advertido que, si no reciben respuesta antes de las 18:00 horas, podrían trasladar la protesta hacia Vista Hermosa.

Pelea entre choferes de aplicación y automovilistas afectados

Una pelea entre conductores de aplicación y automovilistas alteró una manifestación que mantenía bloqueada una vía en Santa Fe.

El enfrentamiento ocurrió durante la protesta, cuando varios conductores de aplicación discutieron con personas afectadas por el corte. Un video que circula muestra que un automovilista encaró a los manifestantes y que estos lo empujaron hasta hacerlo retroceder.

PUBLICIDAD

El bloqueo provocó complicaciones para quienes transitaban por Santa Fe y para las personas que intentaban llegar a escuelas, comercios y centros de trabajo.

Una pelea entre conductores de aplicación y automovilistas alteró una manifestación que mantenía bloqueada una vía en Santa Fe (redes sociales)

Repartidores de aplicación se retiran tras dialogar con el alcalde de Cuajimalpa

Los motociclistas y repartidores que bloquearon durante varias horas distintos accesos a Santa Fe se reunieron con el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, tras movilizarse contra la implementación de nuevas licencias y placas de identificación para quienes trabajan en el transporte de carga.

La protesta cuestiona una propuesta que exigiría a los motociclistas y repartidores de aplicaciones contar con licencias y placas que los identifiquen como trabajadores de transporte de carga. Tras el bloqueo en Santa Fe, los manifestantes plantearon sus inquietudes a autoridades de Cuajimalpa y buscarán exponerlas ante instancias del Gobierno de la Ciudad de México y el Congreso local.

PUBLICIDAD

Los motociclistas y repartidores que bloquearon durante varias horas distintos accesos a Santa Fe se reunieron con el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos (Redes sociales)

Orvañanos explicó que su administración solo puede ofrecer apoyo en asuntos que correspondan a la demarcación. Las modificaciones reclamadas, indicó, dependen de las autoridades de la Ciudad de México.

El alcalde informó que a las 18.00 horas habrá una mesa de diálogo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi). El encuentro tendrá como objetivo abordar la nueva propuesta y escuchar los señalamientos del grupo de motociclistas.

La diputada Claudia Pérez también ofreció acompañar a los manifestantes este martes al Congreso de la Ciudad de México. La legisladora propuso revisar el tema de las licencias y buscar alternativas desde el ámbito legislativo.

PUBLICIDAD