Julie Delpy recibe la Medalla Filmoteca UNAM y fans la celebran: “Hermana, ya eres mexicana”

La directora francesa recibe el reconocimiento en el marco de FICUNAM 16 y agradece el cariño del público mexicano. (@FICUNAM)

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Julie Delpy recibió este sábado 7 de noviembre la Medalla Filmoteca UNAM, un reconocimiento que llega en medio de FICUNAM 16 y que la directora francesa celebró junto a los asistentes que la recibieron con una porra improvisada: “Julie, hermana, ya eres mexicana”.

La actriz, guionista y directora debutó en la actuación a los cinco años y hoy construye un legado propio en el cine hecho por mujeres. “Siempre tengo la mirada puesta en el presente o en el futuro, así que es bonito que me recuerden que también he conseguido cosas en el pasado”, dijo Delpy al recibir la distinción.

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Un día después, el domingo 8 de noviembre, Delpy impartió una clase magistral en el Centro Cultural Universitario junto a Maximiliano Cruz, director artístico del Festival Internacional de Cine de la UNAM. El encuentro formó parte del programa académico de la edición 2026 del festival.

A su salida del recinto, la directora se detuvo a saludar y platicar con los seguidores que la esperaban. Entre aplausos surgió la porra que terminó por definir la jornada: “Julie, hermana, ya eres mexicana”, gritaban los asistentes mientras ella respondía al cariño del público.

Delpy comparte el momento en redes: “Muchas gracias”

Seguidores le gritan "ya eres mexicana" a la cineasta tras su clase magistral en el CCU. (IG @delpy.julie)

La propia Julie Delpy documentó el episodio en su perfil oficial de Instagram, donde publicó un video del recorrido por los pasillos del CCU. “Ok, es oficial: me adoptaron. FICUNAM Gracias de nuevo por una bienvenida tan cálida”, escribió en el pie de foto.

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En la misma publicación, la cineasta detalló el encuentro con el equipo del festival y con los fans que la siguieron tras la clase magistral: “Luego de su clase magistral en FICUNAM 16, Julie Delpy recorrió los pasillos del CCU, donde el equipo y los fans tuvimos la oportunidad de convivir con la directora, actriz y escritora francesa. ¡Muchas gracias!”.

La medalla reconoce una carrera marcada por hacer cine en libertad

La Medalla Filmoteca UNAM distingue en esta ocasión la postura crítica de Delpy sobre el mundo y su lucha constante por crear películas en libertad, de acuerdo con el reconocimiento entregado por la institución. El premio llega como recordatorio del valor de seguir trabajando pese a las dificultades propias de la industria.

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La visita de Delpy se acompañó de la proyección de Before Sunset (2004), cinta dirigida por Richard Linklater y parte de la trilogía Before, en la que la actriz francesa participó como coguionista además de protagonista.

El reconocimiento llega acompañado de la proyección de Before Sunset y se suma a las medallas que también reciben Kiyoshi Kurosawa y Ryusuke Hamaguchi como parte de los invitados internacionales del festival. ( FICUNAM)

Kurosawa y Hamaguchi, los otros invitados distinguidos con la medalla

La Medalla Filmoteca UNAM no se entrega únicamente a Delpy en esta edición. El director japonés Kiyoshi Kurosawa, referente del terror en el cine japonés, ya recibió la distinción como parte de las actividades del festival.

Ryusuke Hamaguchi, ganador del Óscar por Drive My Car (2021), recibirá la misma medalla el próximo 10 de noviembre en la Cineteca Nacional Xoco, compartida con su mentor Kurosawa. Hamaguchi llega al festival para presentar All of a Sudden, candidata oficial de Japón a Mejor Película Internacional.

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El director artístico del certamen, Maximiliano Cruz, explicó que la presencia de Hamaguchi responde a una estrategia vinculada a la carrera por el Óscar: “Hamaguchi y Zvyagintsev están en plena campaña por el Óscar, su paso por el FICUNAM es parte de esa estrategia. México es un territorio importante tanto para el cine como para la industria y se empotra en esa estrategia”.

FICUNAM 16 se desarrolla del 5 al 15 de noviembre en Ciudad de México, con más de 100 películas distribuidas en cuatro secciones competitivas y la participación de invitados internacionales como el ruso Andrey Zvyagintsev, quien presenta el estreno nacional de Minotauro (2026).

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