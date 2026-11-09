América Latina

Honduras se convierte en el país con mayor proporción evangélica de América Latina, según informe

El 44% de los habitantes se identifica con esa confesión, frente al 38% que se declara católico, tras una reducción de 38 puntos en la adhesión católica desde 1995, según un estudio divulgado este lunes

El 44% de la población hondureña se identifica como evangélica, frente a 38% católica, según el último informe de Latinobarómetro 2025/2026. Honduras ya no tiene una Iglesia católica mayoritaria.(FOTO: Honduprensa)
El 44% de la población hondureña se identifica como evangélica, frente a 38% católica, según el último informe de Latinobarómetro 2025/2026. Honduras ya no tiene una Iglesia católica mayoritaria.(FOTO: Honduprensa)
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El 44% de la población hondureña se identifica como evangélica, frente a 38% católica, según el último informe de Latinobarómetro 2025/2026. Honduras ya no tiene una Iglesia católica mayoritaria.

El fenómeno se repite en Guatemala y El Salvador. En ambos países, los evangélicos superan a los católicos por primera vez de forma consolidada.

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Costa Rica queda como la única excepción de la subregión: es el único país donde el catolicismo todavía reúne a más de la mitad de los habitantes, con 54%.

El derrumbe más pronunciado, en Panamá

Panamá concentra la caída católica más intensa de toda América Latina. En 1995, el 89% de los panameños se declaraba católico; hoy esa cifra es 46%, una pérdida de 43 puntos porcentuales.

El catolicismo panameño sigue siendo la identidad religiosa más numerosa del país, pero ya no alcanza la mayoría absoluta: lo supera en conjunto el avance evangélico (34%) junto con el crecimiento de la población sin religión (14%).

República Dominicana atraviesa un proceso similar, aunque menos extremo. El 45% se declara católico, el 31% evangélico y el 20% no tiene religión, uno de los niveles de secularización más altos de la subregión, según el mismo informe.

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Dos hombres y dos mujeres caminan por una calle frente a un edificio con cartel "EMPRESA" y una iglesia con campanario y letrero "EWONGELLA".
El catolicismo panameño sigue siendo la identidad religiosa más numerosa del país, pero ya no alcanza la mayoría absoluta: lo supera en conjunto el avance evangélico (34%) junto con el crecimiento de la población sin religión (14%).(Imagen Ilustrativa Infobae)

Honduras, el país más evangélico de la región

La proporción evangélica hondureña no solo es la más alta de Centroamérica: es la más alta de toda América Latina. Ese liderazgo se construyó sobre una caída católica de 38 puntos desde 1995, cuando el 76% de la población se identificaba con esa fe.

En Guatemala y El Salvador el patrón se repite con magnitudes algo menores. Guatemala pasó de una mayoría católica histórica a un empate técnico con los evangélicos (41% frente a 43%). El Salvador registra una caída católica de 30 puntos, de 67% a 37%.

En ninguno de los tres países los evangélicos llegan a sumar el 50% de la población. Se trata de mayorías relativas, no absolutas, pero suficientes para desplazar al catolicismo del primer lugar que ocupó durante siglos.

La fe evangélica, más intensa en la práctica

Más allá de la identificación religiosa, Latinobarómetro mide quiénes se consideran practicantes o muy practicantes. En los siete países analizados, los evangélicos reportan niveles de práctica superiores a los católicos, sin excepción.

Las brechas más amplias aparecen en República Dominicana, donde el 71% de los evangélicos se declara practicante frente al 59% de los católicos. Algo similar ocurre en Panamá: 68% contra 57%.

Ese mayor compromiso religioso entre evangélicos también se refleja a escala regional. El promedio latinoamericano es de 62% de práctica entre evangélicos frente a 48% entre católicos, de acuerdo con el mismo estudio.

Las brechas más amplias aparecen en República Dominicana, donde el 71% de los evangélicos se declara practicante frente al 59% de los católicos. Algo similar ocurre en Panamá: 68% contra 57%.
Las brechas más amplias aparecen en República Dominicana, donde el 71% de los evangélicos se declara practicante frente al 59% de los católicos. Algo similar ocurre en Panamá: 68% contra 57%.

Por qué los evangélicos crecen mientras el catolicismo retrocede

La pérdida de identificación católica en Centroamérica no se explica solo por el aumento del ateísmo o la indiferencia religiosa. Una parte sustancial de ese desplazamiento tuvo como destino las iglesias evangélicas, que ofrecieron una estructura más flexible y una presencia comunitaria más cercana en barrios populares, según explicó el sociólogo Ariel Goldstein, autor de Poder evangélico, al diario El País.

Devotos católicos asisten a la Basílica Menor de Suyapa para la misa en conmemoración del Miércoles de Ceniza, para dar inicio a la cuaresma previa a la Semana Santa, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador
Devotos católicos asisten a la Basílica Menor de Suyapa para la misa en conmemoración del Miércoles de Ceniza, para dar inicio a la cuaresma previa a la Semana Santa, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Esa dinámica distingue a Centroamérica del camino secular que siguieron países como Uruguay, Chile y Argentina, donde la caída católica fue absorbida casi en su totalidad por la población sin religión.

En el istmo centroamericano ocurrió lo contrario: el catolicismo perdió terreno y los evangélicos concentraron la mayor parte de esa pérdida.

La confianza institucional refuerza ese contraste. Guatemala y Honduras registran el nivel de confianza en la Iglesia más alto del grupo, con 77%, seguidos por El Salvador con 76%, de acuerdo con el mismo informe.

El avance evangélico y su peso político

El crecimiento demográfico evangélico dejó de ser solo un dato religioso. En Honduras, la Iglesia evangélica se consolidó como la institución con mayor confianza ciudadana, por encima de la Secretaría de Educación y de la Iglesia católica, según un sondeo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación citado por Contracorriente, portal hondureño de periodismo independiente.

Ese respaldo social se trasladó a la arena electoral. Pastores evangélicos hondureños bendijeron abiertamente a candidatos presidenciales en procesos recientes y algunos líderes religiosos ocuparon comisiones estatales durante gobiernos anteriores, según el mismo medio.

El fenómeno no se limita a Honduras. En Centroamérica, el avance evangélico se tradujo en candidaturas, bancadas parlamentarias y alianzas con gobiernos, con presión directa sobre temas como la familia, el aborto o la educación, de acuerdo con un análisis de EFE, agencia internacional de noticias, publicado por Diario Libre.

Ilustración con personas que levantan los brazos en oración en la parte superior y manos que sostienen rosarios con cruces en la parte inferior.
Las iglesias evangélicas superaron al catolicismo en Guatemala al alcanzar el 43% de la población frente al 41% de fieles católicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una transformación que no se detiene

El cambio religioso centroamericano forma parte de una tendencia continental más amplia. A escala de América Latina, el catolicismo cayó de 80% en 1995 a 55% en la actualidad, mientras los evangélicos pasaron de 6% a 19% en el mismo período, según Latinobarómetro.

Esa expansión muestra, sin embargo, signos de desaceleración en los últimos años a nivel regional. El propio estudio documenta que entre 2010 y 2026 el crecimiento evangélico se ralentizó, mientras la población sin religión aceleró su ascenso en la mayoría de los países sudamericanos.

Centroamérica sigue un calendario distinto. Honduras, Panamá y Guatemala concentran algunos de los mayores aumentos evangélicos desde mediados de los noventa, lo que confirma a la subregión como el epicentro de ese desplazamiento religioso dentro de América Latina.

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