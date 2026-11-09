Nuevo video de Gustavo Petro con Deicy Jiménez comprobaría que el expresidente sí usaba perfiles falsos en redes sociales

Nuevos videos comprobarían que el expresidente Gustavo Petro sí usaba perfiles falsos en redes sociales para comunicarse con personas como Deicy Jiménez - (EFE/Semana/Darcy Quinn/Montaje Infobae)

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El expresidente Gustavo Petro sí se habría comunicado con mujeres, mediante redes sociales, usando perfiles de usuario falsos, según un video divulgado por la periodista Darcy Quinn en la tarde del lunes 9 de noviembre del 2026. La grabación expone una supuesta videollamada entre el expresidente de Colombia y Deicy Jiménez mientras, de forma paralela, él le escribe desde una cuenta de Facebook identificada como Andrés Maldonado Beltrán.

“Atención …este es el video en poder de la Fiscalía General de la Nación que prueba que Gustavo Petro usaba perfiles falsos para comunicarse con Deicy Jiménez y otras ..en este caso usaba el nombre de Andrés Maldonado Beltrán …aquí el video completo", fue el mensaje con la que la periodista de La FM dio a conocer el material audiovisual mediante su cuenta de X.

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El material no prueba por sí solo la autenticidad de la cuenta ni permite establecer responsabilidades penales, pero se suma a los elementos que Jiménez ha entregado a las autoridades en el caso conocido públicamente como el de los “sexocontratos”.

La joven sostiene que mantuvo una relación con Petro y que recibió contratos en entidades estatales a cambio de favores sexuales, una acusación que el exmandatario ha negado de manera pública.

La pantalla del teléfono de Jiménez registra, según la divulgación de Quinn, que el interlocutor que aparece en la videollamada le envía mensajes desde Facebook mientras conversan. En uno de ellos le escribe: “Estás linda”. Después le pide: “Párate”. Jiménez responde que no, y el interlocutor insiste con mensajes de contenido sexual que forman parte de la grabación difundida el 9 de noviembre.

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La publicación del video por parte de la periodista Darcy Quinn, sobre los supuestos perfiles falsos que utilizaba el expresidente Petro para comunicarse con mujeres - (@darcyquinnr/x)

¿Cuál es el alcance de la nueva grabación sobre el perfil falso atribuido a Gustavo Petro?

En el intercambio publicado, Jiménez rechaza una petición y escribe: “No lo voy a hacer. Me da pena”. El interlocutor responde: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”. Tras finalizar la videollamada, el perfil identificado como Andrés Maldonado Beltrán le envía otro mensaje: “Chévere. Me hacía falta verte”. La joven contesta: “Ahh qué lindo”.

La existencia de esos mensajes podría aportar indicios sobre la forma en que Petro se habría comunicado con Jiménez, pero no demuestra, por sí misma, que hubiera usado perfiles falsos ni que esos contactos estuvieran ligados a contratos públicos.

Esa es una de las principales diferencias entre la evidencia divulgada en redes sociales y la prueba que eventualmente pueda ser valorada por la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

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Deicy Jiménez volverá a la Fiscalía General de la Nación, esta vez para entregar su testimonio en el caso que investiga posibles delitos en la entrega de contratos a su nombre por instrucción del expresidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las denuncias e investigación judicial en contra de Gustavo Petro

La difusión de este material se suma a otras revelaciones conocidas en los últimos días sobre la relación que Jiménez asegura haber mantenido con Petro y sobre presuntas gestiones para favorecerla con contratos estatales. Esos señalamientos forman parte de una investigación en curso y aún deben ser verificados por las autoridades.

Según pantallazos revelados por el medio de comunicación SEMANA, las conversaciones atribuidas al expresidente habrían involucrado otras cuentas con nombres como Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet.

El nuevo video aparece días después de que Jiménez difundiera una grabación íntima en la que aparece junto al expresidente colombiano en una habitación, aparentemente a solas, y durante la cual se dan un beso. Para ella, ese material respaldaría su versión sobre una relación personal que habría tenido consecuencias laborales: asegura que obtuvo contratos en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

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La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Según la denuncia de Jiménez, la relación personal que habría sostenido con Petro estuvo acompañada de gestiones para obtener o conservar contratos en distintas entidades del Estado.

La presunta conexión entre ambos asuntos es el eje que las autoridades deben esclarecer, pues también se conoció un chat atribuido a Petro y a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en el que el entonces presidente habría pedido “mantener” a Jiménez en un contrato del Ministerio del Interior en diciembre de 2025.

La existencia de una conversación y de una vinculación contractual no acredita automáticamente un intercambio de favores sexuales por contratación estatal, pero constituye parte del material que las autoridades deberán examinar.

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