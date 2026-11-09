Colombia

Nuevo video de Gustavo Petro con Deicy Jiménez comprobaría que el expresidente sí usaba perfiles falsos en redes sociales

La grabación muestra una videollamada y mensajes enviados desde una cuenta de Facebook a nombre de Andrés Maldonado Beltrán

Nuevos videos comprobarían que el expresidente Gustavo Petro sí usaba perfiles falsos en redes sociales para comunicarse con personas como Deicy Jiménez - (EFE/Semana/Darcy Quinn/Montaje Infobae)
Nuevos videos comprobarían que el expresidente Gustavo Petro sí usaba perfiles falsos en redes sociales para comunicarse con personas como Deicy Jiménez - (EFE/Semana/Darcy Quinn/Montaje Infobae)
Guardar

El expresidente Gustavo Petro sí se habría comunicado con mujeres, mediante redes sociales, usando perfiles de usuario falsos, según un video divulgado por la periodista Darcy Quinn en la tarde del lunes 9 de noviembre del 2026. La grabación expone una supuesta videollamada entre el expresidente de Colombia y Deicy Jiménez mientras, de forma paralela, él le escribe desde una cuenta de Facebook identificada como Andrés Maldonado Beltrán.

Atención …este es el video en poder de la Fiscalía General de la Nación que prueba que Gustavo Petro usaba perfiles falsos para comunicarse con Deicy Jiménez y otras ..en este caso usaba el nombre de Andrés Maldonado Beltrán …aquí el video completo", fue el mensaje con la que la periodista de La FM dio a conocer el material audiovisual mediante su cuenta de X.

PUBLICIDAD

El material no prueba por sí solo la autenticidad de la cuenta ni permite establecer responsabilidades penales, pero se suma a los elementos que Jiménez ha entregado a las autoridades en el caso conocido públicamente como el de los “sexocontratos”.

La joven sostiene que mantuvo una relación con Petro y que recibió contratos en entidades estatales a cambio de favores sexuales, una acusación que el exmandatario ha negado de manera pública.

La pantalla del teléfono de Jiménez registra, según la divulgación de Quinn, que el interlocutor que aparece en la videollamada le envía mensajes desde Facebook mientras conversan. En uno de ellos le escribe: “Estás linda”. Después le pide: “Párate”. Jiménez responde que no, y el interlocutor insiste con mensajes de contenido sexual que forman parte de la grabación difundida el 9 de noviembre.

PUBLICIDAD

La publicación del video por parte de la periodista Darcy Quinn, sobre los supuestos perfiles falsos que utilizaba el expresidente Petro para comunicarse con mujeres - (@darcyquinnr/x)
La publicación del video por parte de la periodista Darcy Quinn, sobre los supuestos perfiles falsos que utilizaba el expresidente Petro para comunicarse con mujeres - (@darcyquinnr/x)

¿Cuál es el alcance de la nueva grabación sobre el perfil falso atribuido a Gustavo Petro?

En el intercambio publicado, Jiménez rechaza una petición y escribe: “No lo voy a hacer. Me da pena”. El interlocutor responde: “Bueno, mejor personalmente. Te veo rozagante. Linda”. Tras finalizar la videollamada, el perfil identificado como Andrés Maldonado Beltrán le envía otro mensaje: “Chévere. Me hacía falta verte”. La joven contesta: “Ahh qué lindo”.

La existencia de esos mensajes podría aportar indicios sobre la forma en que Petro se habría comunicado con Jiménez, pero no demuestra, por sí misma, que hubiera usado perfiles falsos ni que esos contactos estuvieran ligados a contratos públicos.

Esa es una de las principales diferencias entre la evidencia divulgada en redes sociales y la prueba que eventualmente pueda ser valorada por la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

g

Deicy Jiménez y Gustavo Petro en la Fiscalía
Deicy Jiménez volverá a la Fiscalía General de la Nación, esta vez para entregar su testimonio en el caso que investiga posibles delitos en la entrega de contratos a su nombre por instrucción del expresidente Gustavo Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las denuncias e investigación judicial en contra de Gustavo Petro

La difusión de este material se suma a otras revelaciones conocidas en los últimos días sobre la relación que Jiménez asegura haber mantenido con Petro y sobre presuntas gestiones para favorecerla con contratos estatales. Esos señalamientos forman parte de una investigación en curso y aún deben ser verificados por las autoridades.

Según pantallazos revelados por el medio de comunicación SEMANA, las conversaciones atribuidas al expresidente habrían involucrado otras cuentas con nombres como Altheais Monteluz, Mihail Bukharin, Michel Foucault y Penser Lesujet.

El nuevo video aparece días después de que Jiménez difundiera una grabación íntima en la que aparece junto al expresidente colombiano en una habitación, aparentemente a solas, y durante la cual se dan un beso. Para ella, ese material respaldaría su versión sobre una relación personal que habría tenido consecuencias laborales: asegura que obtuvo contratos en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Según la denuncia de Jiménez, la relación personal que habría sostenido con Petro estuvo acompañada de gestiones para obtener o conservar contratos en distintas entidades del Estado.

La presunta conexión entre ambos asuntos es el eje que las autoridades deben esclarecer, pues también se conoció un chat atribuido a Petro y a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en el que el entonces presidente habría pedido “mantener” a Jiménez en un contrato del Ministerio del Interior en diciembre de 2025.

La existencia de una conversación y de una vinculación contractual no acredita automáticamente un intercambio de favores sexuales por contratación estatal, pero constituye parte del material que las autoridades deberán examinar.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDeicy JiménezPerfiles falsos Gustavo PetroVideos de Gustavo PetroSexocontratosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deicy Jiménez arremetió contra la mujer trans que denunció a Gustavo Petro por el presunto caso de ‘sexocontratos’: “Me conoce a mí, no a él”

A través de sus redes sociales, la joven de 29 años que compartió un video íntimo con el expresidente cuestionó el testimonio de Alison Prada, quien aseguró ser otra presunta víctima del exmandatario desde 2016

Deicy Jiménez arremetió contra la mujer trans que denunció a Gustavo Petro por el presunto caso de ‘sexocontratos’: “Me conoce a mí, no a él”

Detienen a dos colombianos y un ecuatoriano con aparente cargamento de droga en Costa Rica: el capitán tenía antecedentes por narcotráfico

La embarcación fue interceptada en aguas del Pacífico Sur durante un operativo conjunto con Estados Unidos. Uno de los sospechosos ya había sido detenido en Ecuador en 2016 mientras viajaba en otra lancha que transportaba drogas

Detienen a dos colombianos y un ecuatoriano con aparente cargamento de droga en Costa Rica: el capitán tenía antecedentes por narcotráfico

Hay una nueva posibilidad de cotizar pensión para los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo: así es la regla del Ministerio de Salud

El tipo de cotizante 76, establecido en una resolución de la entidad, se aplicó a independientes con ingresos inferiores al mínimo y exigió afiliación al régimen subsidiado o como beneficiarios del contributivo

Hay una nueva posibilidad de cotizar pensión para los trabajadores que ganan menos de un salario mínimo: así es la regla del Ministerio de Salud

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

La famosa compartió la reacción de su esposo y de su madre ante la imagen de la adolescente arreglada para asistir a una celebración de 15 años

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

El entrenador explicó el motivo de la reprimenda en Vancouver y aclaró las razones de la ausencia del mediocampista de Flamengo en la convocatoria para los amistosos ante Chile

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Video | Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conmovieron hasta las lágrimas al ver el ‘look’ de su hija mayor antes de una fiesta: “No baile con ningún hombre”

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Deportes

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES

Ilsa Córdoba conquistó la medalla de oro para Colombia en lanzamiento de jabalina: así va el medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026

Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por los convocados de Atlético Nacional a la selección Colombia y defendió su decisión: “Debería ser un orgullo”

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida