Ronald Johnson presume cooperación de EEUU en la captura de "El R2", operador del CJNG en Jalisco

Rafael Álvarez Ayala, el R2, enfrenta acusaciones en México y en territorio estadounidense. REUTERS/Luis Cortes / Semar

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El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención de Rafael “N”, alias “R2”, señalado como líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y atribuyó el resultado a la inteligencia compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

A través de su cuenta oficial en X, Johnson afirmó que “las redes criminales dependen del secreto” y que la inteligencia “nos ayuda a exponerlas”. El diplomático sostuvo que la información compartida por la DEA permitió a las autoridades mexicanas localizar y arrestar a “R2”, a quien describió como “un líder clave de una célula del CJNG vinculada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el asesinato”, junto con otras 19 personas detenidas en el mismo operativo.

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El mensaje del embajador Johnson

Johnson remarcó que la detención es resultado directo de la colaboración entre ambos países. “Información compartida por la DEA ayudó a las autoridades mexicanas a localizar y arrestar a Rafael ‘N’”, escribió en su publicación, en la que subrayó el carácter conjunto del esfuerzo binacional contra el crimen organizado.

El embajador también señaló que “R2” “también es buscado para su extradición a los Estados Unidos”, en referencia a los cargos pendientes en ese país.

El mensaje de Johnson se suma a declaraciones previas suyas sobre la estrategia estadounidense de atacar a las organizaciones criminales a través de sus estructuras financieras. Días antes, el diplomático había destacado en los mismos términos la detención de Bojun He, alias “El Chino”, señalado como operador de una red de lavado de dinero.

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La respuesta del administrador de la DEA

El administrador de la DEA, Terry Cole, reforzó el mensaje del embajador en su propia publicación. Cole sostuvo que compartir información “fortalece nuestra capacidad para identificar, atacar y desmantelar organizaciones criminales”.

Miembros de las fuerzas de seguridad montan guardia tras un operativo que derivó en un enfrentamiento armado y la detención de Rafael "N", alias "R2" —identificado como el líder de "Los Rs", una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)—, en Zapopan, Jalisco, México, el 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Michelle Freyria

El funcionario enmarcó la detención de “R2” dentro de un esfuerzo más amplio que calificó como “Misión México”, orientado a “desarticular redes terroristas, exigir responsabilidades a los culpables y proteger a nuestras comunidades”.

Las declaraciones de Cole se dieron en respuesta directa a la publicación de Johnson, en una secuencia de mensajes que buscó destacar el rol de la inteligencia estadounidense en el operativo realizado en territorio mexicano.

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El comunicado oficial de la DEA

Antes de las declaraciones de Johnson y Cole, la DEA había emitido un comunicado en el que calificó a “R2” como “un líder de alto rango de la organización terrorista CJNG responsable del tráfico de drogas, extorsión, secuestros y violencia mortal en todo México”.

La agencia detalló que la inteligencia compartida por la DEA ayudó a las autoridades mexicanas a localizar a “R2”, quien también es buscado en Estados Unidos por cargos federales de tráfico de drogas y armas de fuego.

En el mismo comunicado, la DEA elogió “las acciones decisivas” de la SSPC, la Semar, la Sedena y el CNI “al llevar a este peligroso líder del cártel bajo custodia”.

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Quién es Rafael “N” y la célula “Los Rs”

Las autoridades identificaron al detenido como Rafael Álvarez Ayala, señalado como mando de la célula conocida como “Los Rs”, vinculada al CJNG y con operaciones en los estados de Jalisco y Michoacán. El grupo es señalado por delitos de extorsión contra productores de aguacate, además de tráfico de drogas, homicidios y secuestros.

R2. CJNG

Rafael Álvarez Ayala es hermano de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, identificado como líder de la organización y detenido en julio pasado. Ambos hermanos habían sido señalados por autoridades estadounidenses en una acusación federal presentada en agosto, por presunta conspiración para fabricar y distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de delitos vinculados con armas de fuego.

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Cómo se desarrolló el operativo de captura

Rafael “N” fue detenido el domingo 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco, durante una acción encabezada por la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

Autoridades federales de seguridad de México escoltan a un detenido durante un operativo —apoyado por información de inteligencia compartida por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos— que condujo a la captura de Rafael "N", alias "R2", presunto líder de la facción "Los Rs" del Cártel Jalisco Nueva Generación, junto con otras 19 personas, en Zapopan, estado de Jalisco, México, el 8 de noviembre de 2026. REUTERS/Michelle Freyria

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención a través de redes sociales y precisó que “R2” es identificado como “un importante generador de violencia y mando” de “Los Rs”. Harfuch señaló que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, además de una orden con fines de extradición hacia Estados Unidos.

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La acción derivó en un enfrentamiento armado en el que el detenido y un elemento naval resultaron heridos. Tras su captura, El R2 fue trasladado a un hospital en Guadalajara, donde recibió atención médica bajo custodia, mientras continúan las investigaciones para determinar la situación jurídica de los otros 19 detenidos en el mismo operativo.