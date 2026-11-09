Préstamos del ISSSTE: Cómo saber si tu folio salió ganador entre los 10 mil asignados y qué hacer para cobrar

Unas manos de adulto mayor sostienen billetes mexicanos de diversas denominaciones junto al logotipo institucional del ISSSTE sobre un mantel floral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) asignó 10 mil 400 préstamos personales en la última entrega de 2026 para apoyar a trabajadores, pensionados y jubilados.

El programa se encuentra bajo la dirección general de Martí Batres Guadarrama y cubre a las personas derechohabientes que cumplen los requisitos establecidos. El trámite es gratuito, personal y no requiere intermediarios.

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Del total de créditos 3,723 corresponden a préstamos ordinarios, 458 a pensionados, 3,984 a créditos especiales y 2,235 a la modalidad de conmemorativos. El ISSSTE asegura que la asignación cubre a quienes completaron satisfactoriamente el proceso solicitado.

El instituto llama a evitar gestores externos y cualquier cobro por la realización del trámite. Las gestiones deben hacerse directamente en los canales institucionales para prevenir posibles fraudes.

Aquí te contamos qué hacer y cómo saber si fuiste seleccionado para obtener este beneficio.

Una pareja de adultos mayores sonríe mientras cuenta billetes mexicanos junto a una alcancía y monedas, con el logo de ISSSTE visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el Programa Anual de Préstamos Personales del ISSSTE

El Programa Anual de Préstamos Personales 2026 del ISSSTE es el esquema mediante el cual el Instituto otorga créditos personales a sus derechohabientes: personas trabajadoras al servicio del Estado, así como pensionadas y jubiladas.

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Los préstamos se distribuyen en cuatro modalidades:

Ordinarios

Exclusivos para pensionados

Especiales

Conmemorativos

Para participar, la persona derechohabiente debe registrarse en el portal ASISSSTE, dentro de la sección “Económicas” y la opción “Registro para asignación”. El ISSSTE señala que el trámite es gratuito, personal y no requiere intermediarios.

En la asignación informada el 8 de noviembre de 2026, el Instituto reporta 10,400 créditos: 3,723 ordinarios, 458 para pensionados, 3,984 especiales y 2,235 conmemorativos. Las personas solicitantes que cumplieron los requisitos obtuvieron el préstamo en esa ronda.

Cabe mencionar que si no te asignan el préstamo por incumplir algún requisito, el Instituto debe informarte la causa por correo y tu folio se mantiene para revisarse en las asignaciones posteriores, hasta que regularices la situación, si aplica.

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Un individuo utiliza un smartphone para completar una solicitud de préstamo en línea, mostrando la facilidad y accesibilidad de los servicios financieros digitales desde casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para saber si tu folio fue asignado debes consultar tu resultado individual

Entra al portal ASISSSTE . Selecciona la pestaña “Económicas”. Da clic en “Registro para asignación”. Ingresa los datos solicitados y revisa el estatus de tu folio.

El ISSSTE publica el resultado de las asignaciones los lunes a partir de las 18:00 horas en ASISSSTE y también envía una notificación al correo electrónico registrado. En 2026 ya no aplica un sorteo como regla general: si cumples requisitos, tu crédito se asigna; el sorteo sólo se contempla ante una sobredemanda.

Qué hacer si te asignaron el préstamo

Continúa el otorgamiento en SINAVID, la Oficina Virtual del ISSSTE. Ten a la mano tu talón de pago o comprobante de pensión para validar tu plaza o condición de pensionado. Registra o verifica una cuenta bancaria a tu nombre con su CLABE interbancaria. Puede ser tu cuenta de nómina si ya está dada de alta. Si el sistema lo solicita, agenda cita y acude a la Subdelegación de Prestaciones correspondiente con: Talón de pago con antigüedad máxima de dos meses.

Comprobante de domicilio.

Estado de cuenta bancario completo; el ISSSTE conserva la carátula.

Identificación oficial con fotografía.

Segunda identificación si es un préstamo nuevo o supera 180,000 pesos. Tras la validación documental, el depósito debe realizarse dentro de las siguientes 48 horas hábiles. Si no se refleja, revisa en SINAVID si el banco rechazó el movimiento.

El trámite es gratuito, personal y sin intermediarios. No entregues dinero ni datos a gestores que prometan asegurar la asignación o acelerar el depósito.

Una infografía de Infobae detalla los pasos para tramitar el cobro de un préstamo del ISSSTE en México y precisa un plazo de depósito de 48 horas hábiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los requisitos para obtener un préstamo del Programa Anual de Préstamos Personales del ISSSTE

Los requisitos para obtener un préstamo del Programa Anual de Préstamos Personales 2026 del ISSSTE, la persona solicitante debe:

Ser trabajadora, pensionada o jubilada derechohabiente del ISSSTE.

Tener al menos seis meses de antigüedad de incorporación total al régimen de seguridad social del Instituto.

No tener un préstamo personal vigente.

No registrar adeudos con el ISSSTE por préstamos personales.

Tener capacidad de endeudamiento: los descuentos no deben rebasar 50% del sueldo básico o 50% del monto de la pensión .

Registrarse en el portal ASISSSTE, en la pestaña “Económicas”, opción “Registro para asignación”.

Al hacer el registro se solicita CURP, correo electrónico, número telefónico y elegir el tipo de crédito. Después de la asignación, se requieren documentos como talón de pago o comprobante de pensión, identificación oficial, comprobante de domicilio y estado de cuenta bancario.

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El objetivo del programa es facilitar créditos personales a trabajadores, pensionados y jubilados para apoyar su economía y bienestar financiero. El trámite es gratuito, personal y sin gestores.

La figura está prevista en la Ley del ISSSTE vigente desde 2007, que establece que los préstamos personales para trabajadores y pensionados se otorgan conforme al programa anual que autorice la Junta Directiva del Instituto.

La regulación específica del programa quedó asentada en el Reglamento para el Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, publicado el 14 de mayo de 2008. Ese reglamento indica que los créditos se entregan con los recursos aprobados cada año por la Junta Directiva.

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Su objetivo es dar acceso a financiamiento personal a la derechohabiencia —trabajadores en activo, pensionados y jubilados— para atender necesidades económicas. El ISSSTE lo presenta como una prestación que busca apoyar la economía familiar y el bienestar financiero de las personas beneficiarias.

En 2026, el cambio relevante es el mecanismo de asignación: ya no hay sorteos como regla general. Las solicitudes se revisan cada lunes y, si la persona cumple los requisitos y existe disponibilidad, recibe el crédito. El sorteo sólo procedería ante sobredemanda.