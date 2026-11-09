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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

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ARTÍCULO DE INFOBAE

La Marina intercepta embarcación con una tonelada de cocaína en costas de Guerrero

La Secretaría de Marina detalló que en esa acción se detuvo a seis personas, de las cuales no se dieron más detalles sobre su nacionalidad

Por Andrés Martínez

La Secretaría de Marina detuvo a seis personas y aseguró 24 bultos con aproximadamente una tonelada de cocaína frente a las costas de Guerrero.

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20:27 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Reconocen violencia imparable en Sinaloa: Harfuch y Defensa donan vehículos blindados para frenar disputa entre Los Mayos y Chapitos

El equipamiento equivale a un monto de 900 millones de pesos para las corporaciones de seguridad estatal

Por Andrés Martínez

El secretario señaló que los recursos se destinarán a ampliar las capacidades operativas, de investigación, comunicación y vigilancia de la Policía Estatal, así como de las policías municipales de Mazatlán y Culiacán.

Omar García Harfuch anunció este 9 de noviembre el refuerzo de 900 millones de pesos para las corporaciones de seguridad de Sinaloa, que incluye cerca de 200 vehículos, equipo de radiocomunicación y la propuesta de un C4 carretero para vigilar el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango, de acuerdo con un mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la firma de convenios para fortalecer la estructura estatal.

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20:23 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Detienen a presunto asaltante de un banco en la alcaldía Tláhuac: usuarios reportaron una fuerte balacera

Una empleada aseguró que el hombre la amagó para exigirle efectivo; además la trabajadora describió algo que parecía un arma de fuego, pero la SSC la identificó como una réplica

Nadia Virgilio

Por Nadia Virgilio

Un hombre detenido posa frente a un muro rojizo con los ojos cubiertos por un recuadro negro y el logotipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un hombre detenido posa frente a un muro rojizo con los ojos cubiertos por un recuadro negro y el logotipo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a un hombre de 40 años por su probable participación en el asalto a una sucursal bancaria en la alcaldía Tláhuac. La institución se ubica en el cruce de avenida Tláhuac y calle Gabriel Hernández, en la colonia La Magdalena.

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20:18 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Fiestas “gays” de narcos mexicanos: un presunto guardia de seguridad expone oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

El entrevistado planteó que las preferencias sexuales de algunos asistentes no coincidían con la imagen que él tenía de los hombres armados ligados al narcotráfico

Marco Ruiz

Por Marco Ruiz

En una entrevista para el espacio Testigo Protegido, un individuo identificado como Calavera, con el rostro cubierto por un pasamontañas rojo y situado frente a un micrófono, relata testimonios sobre reuniones y fiestas privadas en entornos del narcotráfico. (Fuente: TikTok/@testigoprotegidopodcast)

“Calavera”, un presunto exguardia de seguridad que dijo haber trabajado para Los Rusos en Baja California, relató que presenció fiestas privadas sexuales atribuidas a integrantes del Cártel de Sinaloa, incluidas reuniones en las que, según su versión, asistieron únicamente hombres.

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