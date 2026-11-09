EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de noviembre: un presunto guardia de seguridad reveló oscuros detalles del Cártel de Sinaloa

“Calavera” , un presunto exguardia de seguridad que dijo haber trabajado para Los Rusos en Baja California , relató que presenció fiestas privadas sexuales atribuidas a integrantes del Cártel de Sinaloa , incluidas reuniones en las que, según su versión, asistieron únicamente hombres.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a un hombre de 40 años por su probable participación en el asalto a una sucursal bancaria en la alcaldía Tláhuac . La institución se ubica en el cruce de avenida Tláhuac y calle Gabriel Hernández , en la colonia La Magdalena .

Omar García Harfuch anunció este 9 de noviembre el refuerzo de 900 millones de pesos para las corporaciones de seguridad de Sinaloa , que incluye cerca de 200 vehículos, equipo de radiocomunicación y la propuesta de un C4 carretero para vigilar el corredor Culiacán-Mazatlán-Durango, de acuerdo con un mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante la firma de convenios para fortalecer la estructura estatal.

La Secretaría de Marina detuvo a seis personas y aseguró 24 bultos con aproximadamente una tonelada de cocaína frente a las costas de Guerrero.

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