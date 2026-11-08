La Iglesia de Paraguay exigió la restitución de los depósitos retenidos y sanciones para los responsables del colapso del Ueno Bank

La Iglesia católica de Paraguay exigió la devolución urgente de los fondos retenidos tras el cierre de Ueno bank. (Ueno Bank)

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La Iglesia católica de Paraguay exigió este domingo la devolución inmediata de los fondos retenidos tras el cierre de Ueno bank y reclamó que la Justicia sancione a los responsables del caso. El pedido ocurrió en medio de la crisis política que derivó en la destitución del entonces presidente Santiago Peña.

Durante la misa dominical en la Basílica de Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela sostuvo que los ahorristas necesitan respuestas urgentes. “Solicitamos, pedimos, demandamos la urgente devolución del dinero de todas las personas estafadas”, afirmó.

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La intervención de Ueno dejó cuentas e inversiones congeladas

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o disolución de Ueno bank, entidad que tenía 2,94 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes. La institución había recibido recursos millonarios de organismos públicos durante el Gobierno de Peña.

La medida dejó congeladas inversiones y cuentas de entidades estatales, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS), una de las principales cajas previsionales del país, y la represa binacional de Itaipú. También resultaron afectadas las cuentas de unos 32.000 jubilados.

El Banco Central del Paraguay dispuso la disolución de Ueno bank, entidad que registraba cerca de tres millones de clientes. (AP Foto/Jorge Saenz)

Valenzuela señaló que muchas familias no pueden acceder a recursos destinados al pago de servicios básicos y otras necesidades cotidianas. “Con profunda tristeza, vemos que nuestra gente humilde fue golpeada en donde más le duele, en su necesidad diaria”, expresó durante la homilía.

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La crisis bancaria precipitó la salida de Santiago Peña

El escándalo financiero desembocó en un juicio político que apartó a Santiago Peña de la Presidencia. Pedro Alliana, quien hasta el viernes ocupaba la Vicepresidencia, juró como nuevo mandatario.

El obispo consideró que, pese a las decisiones adoptadas en el plano político, persiste la demanda social de medidas concretas. Añadió que el Gobierno de Alliana enfrenta la tarea de recuperar la confianza pública y encauzar la respuesta estatal ante los afectados.

También advirtió que instituciones públicas depositaron miles de millones de guaraníes y millones de dólares en la entidad intervenida. Según sostuvo, parte de esos depósitos se realizó cuando ya había señales sobre el deterioro de la situación financiera del banco.

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“Ese dinero perdido es también dinero del pueblo”, afirmó Valenzuela, quien pidió que todos los fondos retenidos sean restituidos a sus titulares y que los responsables enfrenten las consecuencias judiciales correspondientes.

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay con el desafío estatal de restablecer la confianza ciudadana.

El Arzobispado pidió justicia sin impunidad

En un comunicado difundido el sábado, el Arzobispado de Asunción señaló que la indignación, la frustración y el dolor social no pueden ser ignorados ni minimizados. La institución reclamó “justicia, sin impunidad” ante las consecuencias de la intervención bancaria.

El Episcopado asunceno sostuvo que la ciudadanía, con especial atención de los jóvenes, seguirá de cerca las decisiones de las autoridades. También afirmó que el malestar social persiste y que el Gobierno no debe actuar como si la situación hubiera quedado superada.

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