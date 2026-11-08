Colombia

Abelardo de la Espriella culpó a Petro por la falta de escudos antidrones tras atentado a cantón militar en Bolívar: “Mitómano”

El mandatario colombiano indicó que buscará desarrollar y adquirir esa tecnología pese a las restricciones fiscales que enfrenta la nación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El presidente Abelardo de la Espriella anunció la adquisición de sistemas antidrones y drones ofensivos para la Fuerza Pública. (Cristian Bayona/Colprensa)
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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno busca dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y drones de uso ofensivo, un día después del ataque contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, que dejó tres soldados muertos y una decena de heridos.

En una publicación en la red social X, el mandatario afirmó que se harán esfuerzos para desarrollar y adquirir esa tecnología pese a la situación de las finanzas públicas.

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En la Patria Milagro estamos trabajando para dotar a la Fuerza Pública de sistemas de defensa antidrones y de capacidades ofensivas mediante drones”, dijo el jefe de Estado en su mensaje.

También sostuvo que la prioridad de su administración es proteger a militares, policías y ciudadanos frente a los ataques con aeronaves no tripuladas cargadas de explosivos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Gobierno nacional priorizó la compra de tecnología de defensa aérea militar pese al estado de las finanzas públicas. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para desarrollar y adquirir estas capacidades, pese a la dificilísima situación económica de nuestras finanzas públicas. La seguridad y la vida de nuestros soldados, policías y ciudadanos son prioridad en mi gobierno”, sostuvo.

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En su publicación, De la Espriella aprovechó también para cuestionar la gestión del expresidente Gustavo Petro sobre la adquisición de ese sistema, al calificarlo como “mitómano”. El jefe de Estado afirmó que la administración anterior, liderado por su antecesor y el entonces ministro de Defensa, Pedro Sánchez, no dejó contratados esos sistemas ni los estudios requeridos.

El mitómano que gobernó Colombia dice que dejó todo listo para contratar un escudo antidrones. ¡MENTIRA! (...) Su ministro de Defensa y su viceministra viajaron por varios países, hicieron reuniones y gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada. ¡Ni siquiera dejaron los estudios necesarios!”, mencionó.

De la Espriella cuestionó a la administración del expresidente Gustavo Petro por la falta de contratación de escudos de protección tecnológica. (Europa Press/Contacto/Chepa Beltran / Vwpics)
De la Espriella cuestionó a la administración del expresidente Gustavo Petro por la falta de contratación de escudos de protección tecnológica. (Europa Press/Contacto/Chepa Beltran / Vwpics)

Al final de su publicación en X, el presidente expresó su solidaridad con las familias de los soldados fallecidos en el ataque terrorista y aseguró que el Estado buscará a los responsables para que “su sangre no quedará impune”.

Con la ayuda de Dios, el valor de nuestros soldados y policías y toda la capacidad legítima del Estado, vamos a enfrentar hasta derrotar ese cáncer del narcoterrorismo que tanto dolor y sangre le ha costado a Colombia. ¡NO VAMOS A DESCANSAR HASTA ERRADICAR ESA PLAGA DE NUESTRA PATRIA!”, concluyó.

Ultimátum a grupos criminales

Horas antes de esa publicación, el presidente Abelardo de la Espriella había condenado el ataque contra un cantón militar en Bolívar y anunció que se reforzarían las operaciones militares, policiales y de inteligencia en las zonas afectadas. “El Estado no se rinde, no negocia bajo amenazas ni se deja intimidar”, escribió en X.

El mandatario afirmó que los ataques obedecen, según su interpretación, a la presión de las acciones estatales contra las organizaciones criminales. Además, ordenó identificar, perseguir y capturar a los participantes en el hecho, con el objetivo de afectar sus estructuras, finanzas, arsenales y redes.

“¡Los narcoterroristas están desesperados porque los golpeamos con toda la fuerza y las capacidades del Estado! (...) Su reacción violenta es consecuencia de la ofensiva implacable que estamos adelantando contra sus estructuras criminales. ¡No vamos a retroceder ni un milímetro!”, manifestó.

Abelardo de la Espriella (@ABDELAESPRIELLA/X)
Abelardo de la Espriella aseguró que los grupos criminales están “desesperados” por los operativos que se han llevado a cabo desde que asumió la Presidencia de Colombia (@ABDELAESPRIELLA-X)

El atentado ocurrió el sábado 7 de noviembre de 2026 contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur (Bolívar), donde opera el Batallón de Infantería de Selva N.º 48. Las autoridades informaron que varias aeronaves no tripuladas lanzaron explosivos contra las instalaciones militares.

La Primera División del Ejército Nacional indicó que tres militares murieron, ocho uniformados presentaron heridas de gravedad y que otros recibieron atención médica. La institución castrense identificó a las víctimas como el soldado profesional Jairo Lince Carvajal y los soldados Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina.

El alcalde municipal Milton Olaya Santamaría reportó que en el Hospital Manuel Elkin Patarroyo atendió a 35 heridos, de los cuales cinco fueron remitidos a otros centros asistenciales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ejército confirmó el fallecimiento de los soldados Jairo Lince Carvajal, Dilan Andrés Lozano León y Álvaro Pushaina durante el atentado en Bolívar. (Ejército Nacional de Colombia)

El ataque provocó daños en la infraestructura del cantón. La Primera División activó los protocolos de seguridad y solicitó información de la ciudadanía para avanzar en la investigación.

De acuerdo con los reportes oficiales, en la zona tienen presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, aunque ninguna organización se había atribuido la autoría del atentado.

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