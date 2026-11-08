¿TV Azteca vetó a Mario Girón? El ganador de La Academia aclara qué pasó con la televisora

En entrevista con Infobae México, el cantante habló sobre los rumores de haber sido 'congelado y vetado' de la televisora

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Mario Girón evitó confirmar un conflicto con TV Azteca durante una entrevista exclusiva con Infobae México en los HEAT Latin Music Awards 2026, realizados en Puerto Vallarta, Jalisco.

El cantante, ganador de La Academia 2024, cortó una pregunta sobre un posible veto y señaló que hablaría después sobre los procesos que atravesó durante sus dos años posteriores al reality.

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El cantante se presentó en la ceremonia mientras promovía música inédita y buscaba consolidar su nombre fuera de la etiqueta de exacadémico. El artista reconoció que su paso por el programa le dio una plataforma nacional, aunque también admitió que le preocupó permanecer identificado únicamente con el concurso de canto.

El cantante había firmado un contrato de exclusividad por cinco años al ingresar a La Academia, de acuerdo con las versiones que circularon entre seguidores del programa y en espacios de espectáculos. A ese acuerdo todavía le habrían restado tres años de vigencia.

Mario Girón reconoció el peso de La Academia en su carrera

La pregunta inicial se centró en la manera en que Girón logró avanzar después de un reality musical. El artista agradeció el comentario y señaló que esa posibilidad había representado una de sus preocupaciones desde el inicio de su carrera pública.

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“Siempre voy a estar agradecido con La Academia por darme a conocer, básicamente”, dijo Girón a Infobae México. El intérprete sostuvo que el programa le dio una plataforma amplia y le permitió formar una comunidad que se mantuvo cerca de sus proyectos.

Mario Girón rompe el silencio sobre su actual relación con TV Azteca tras ganar ‘La Academia’ y el presunto veto estilo Carlos Rivera y Yuridia (Instagram/Mario Girón)

El cantante explicó que, pese a ese agradecimiento, sintió temor de mantenerse bajo una sola identificación. “Me da un poco de miedo justamente quedarme con ese apellido, con Mario Girón de La Academia”, expresó durante el encuentro realizado en Puerto Vallarta.

Girón dijo que trabajó para que su carrera tuviera una identidad propia, separada del programa que lo llevó a la televisión. El artista consideró que su nombre debía adquirir fuerza fuera de la referencia inmediata al reality de TV Azteca.

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Su estrategia se concentró en lanzar temas inéditos, presentarse en festivales y buscar espacios junto a figuras con trayectoria. En ese proceso, compartió escenario con José María Napoleón en el Auditorio Nacional y abrió conciertos para Yuri.

Carlos Rivera y Yuridia fueron los referentes de Mario Girón

El ganador de La Academia 2024 mencionó a Carlos Rivera y Yuridia como ejemplos de artistas que construyeron una carrera posterior a su participación en el mismo formato televisivo. Girón sostuvo que ambos conservaron el reconocimiento por su origen, aunque desarrollaron una identidad artística independiente.

“Creo que tanto, digo, los referentes que tengo más grandes son Carlos Rivera y Yuridia, que estuvieron en este mismo reality”, dijo. El cantante señaló que ambos no borraron esa etapa de su historia, pero dejaron de estar definidos sólo por ella.

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Girón explicó que pretendió seguir una ruta similar. “Fueron desglosando el apellido poco a poco y es justamente lo que he tratado de hacer”, afirmó durante la entrevista con Infobae México.

El intérprete reconoció que parte del público todavía lo identificó como “Mario Girón, el de La Academia”. Aun así, dijo que continuó trabajando para que su nombre tuviera mayor peso que la asociación automática con el concurso televisivo.

Las comparaciones con Rivera y Yuridia también surgieron por las versiones sobre desacuerdos contractuales entre exintegrantes del reality y la televisora. En el caso de Girón, los rumores crecieron por las restricciones que presuntamente estableció su contrato de exclusividad.

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Mario Girón cortó la pregunta sobre un presunto conflicto con TV Azteca

Durante la conversación, Infobae México preguntó directamente a Girón si atravesó problemas con la familia TV Azteca, como los que públicamente se atribuyeron a Carlos Rivera y Yuridia en distintos momentos de sus carreras.

La respuesta del cantante quedó interrumpida. “Corte. No, no, no. No, no sé qué”, dijo entre risas antes de cambiar el tema y referirse a su asistencia a los HEAT Latin Music Awards 2026.

Girón no confirmó ni negó que existiera un veto o una disputa abierta con la empresa. Su reacción evitó responder sobre los términos de su relación con la televisora, aunque después dejó una señal sobre asuntos pendientes vinculados con su trayectoria reciente.

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“En algún momento hablaré de todo lo que se ha tenido que pasar todos estos años, bueno, en estos dos años que han pasado”, dijo. El cantante sostuvo que atravesó procesos en el terreno musical, personal y profesional.

Mario Girón cortó la pregunta sobre un presunto conflicto con TV Azteca (RS)

La declaración coincidió con versiones que señalaron que el contrato habría limitado su participación en proyectos externos y su margen para tomar decisiones de forma independiente. Hasta ese momento, Girón no detalló las cláusulas del acuerdo ni precisó cuáles habrían sido los desacuerdos.

El contrato de cinco años habría limitado decisiones externas

Seguidores del programa y usuarios de redes sociales acusaron a la televisora de reducir el apoyo promocional para algunos finalistas una vez terminada la emisión de 2024. Esas críticas acompañaron los rumores sobre el contrato que Girón habría firmado antes de participar en La Academia.

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El cantante ya había reconocido en otros encuentros con la prensa que existieron temas de los que no pudo hablar por razones legales. También había dicho que, cuando pudiera hacerlo, contaría su experiencia para que otros jóvenes artistas revisaran con cuidado los compromisos que firmaran.

En la entrevista desde los HEAT Latin Music Awards 2026, Girón mantuvo una postura prudente. No presentó una acusación directa contra TV Azteca ni confirmó una ruptura con la empresa que transmitió el reality.

Su prioridad se concentró en sus lanzamientos y presentaciones. El cantante cerró el encuentro con un mensaje para su público y agradeció el respaldo que recibió desde su triunfo en La Academia 2024.

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