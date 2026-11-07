Colombia

Lotería de Risaralda: resultados ganadores del sábado 7 de noviembre

Un tradicional juego de azar se ha convertido en una herramienta clave para financiar iniciativas en comunidades locales

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más destacados de Colombia. (Infobae/Jesús Avilés)
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Los resultados de la Lotería de Risaralda ya están disponibles para consulta. Este tradicional sorteo, que ha estado presente en la vida de los colombianos desde 1981, no solo ofrece la posibilidad de transformar la vida de sus ganadores, sino que también se ha consolidado como un pilar fundamental para el financiamiento de proyectos sociales, culturales y educativos en el departamento de Risaralda.

Desde su creación, hace más de cuatro décadas, tuvo como objetivo principal generar recursos para el desarrollo de la región. Desde entonces, los ingresos obtenidos a través de este juego han sido destinados a iniciativas que impactan directamente a las comunidades locales, especialmente en el Eje Cafetero, una de las zonas más emblemáticas de Colombia.

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Los fondos recaudados han sido utilizados para fortalecer áreas clave, contribuyendo al progreso de miles de personas en el departamento. Este modelo de redistribución de recursos ha permitido que el juego de azar trascienda su propósito inicial, convirtiéndose en un instrumento de transformación.

Los números ganadores del sorteo 2974

Fecha: 6 de Noviembre de 2025.

Números ganadores: 8434.

Serie: 109.

Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios de la lotería de Risaralda (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo tengo para cobrar el premio?

El plazo para reclamar un premio de la Lotería de Risaralda es de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente al sorteo, según lo establecido en el Decreto 2975 de 2004.

Es fundamental que el ganador presente el billete original en buen estado y reúna todos los documentos exigidos dentro de este tiempo para poder realizar el cobro de forma correcta y sin inconvenientes.

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Entre los documentos necesarios están el tiquete premiado original, un documento de identidad válido y en algunos casos, la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad si el premio supera ciertos valores.

También se deben diligenciar datos personales en el formulario correspondiente y cumplir con las retenciones legales, como el impuesto del 20% por ganancia ocasional para premios mayores a 48 UVT. Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago seguro y ajustado a la normatividad vigente.

Todos sobre la Lotería de la Risaralda

La Lotería de Risaralda es uno de los sorteos más emblemáticos de Colombia. El premio asciende a 1.400 millones de pesos colombianos, una de las recompensas más atractivas en el ámbito de las loterías nacionales.

Este sorteo, que se realiza cada viernes a las 23:00 horas (04:00+ GMT), ha sido un pilar fundamental en la región cafetera desde su creación en 1981. Su propósito principal ha sido financiar proyectos de impacto social, cultural y educativo en el departamento de Risaralda.

La Lotería de Risaralda, conocida bajo el lema “Sentimiento de Todos”, fue concebida hace más de 40 años como una herramienta para generar recursos destinados al desarrollo de la comunidad. Desde entonces, ha mantenido su compromiso con el bienestar de los habitantes del departamento, canalizando los fondos recaudados hacia iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida en la región. Este enfoque ha permitido que el juego trascienda su carácter de entretenimiento, convirtiéndose en un motor de progreso para Risaralda.

El sorteo, que se lleva a cabo semanalmente, se ha consolidado como una tradición colombiana. Sin embargo, en caso de coincidir con un día festivo, la realización del mismo se pospone para el siguiente día hábil.

El premio mayor, que actualmente asciende a 1.400 millones, es uno de los más atractivos por las loterías regionales en el país. Este monto no solo atrae a miles de jugadores cada semana, sino que también refuerza la relevancia de la lotería como una opción competitiva.

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