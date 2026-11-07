México

Resultados del Chispazo: números ganadores del sorteo de hoy 6 de noviembre

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 6 de noviembre, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protegebien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

PUBLICIDAD

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de la Tres

Sorteo: 36899.

Número ganador: 01-02-07-18-23.

Chispazo Clásico

Sorteo: 4287.

Número ganador: 04-13-16-23-25.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar al Chispazo?

Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de Méxicomexico-loteríasmexico-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Bahía de Banderas este 7 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima: temperatura y probabilidad de lluvia para Bahía de Banderas este 7 de noviembre

Predicción del clima en Ecatepec para este sábado 7 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Predicción del clima en Ecatepec para este sábado 7 de noviembre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este 7 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Acapulco de Juárez este 7 de noviembre

Pronóstico del clima en Mérida este 7 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Pronóstico del clima en Mérida este 7 de noviembre: temperatura, lluvias y viento

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza este 7 de noviembre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puebla de Zaragoza este 7 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México 6 de noviembre: madre de niña Aranza asesinada en Tamualipas trató de protegerla con su cuerpo

Fiscalía de Tamaulipas investiga a tres policías por muerte de una niña durante el operativo contra “El Titán”

Omar García Harfuch rinde homenaje al agente Milton Morales tras el abatimiento de “El General”

EEUU aprueba venta de 11 helicópteros Black Hawk y equipo militar a México por mil 75 millones de dólares

Detienen a “El Cadeza”, jefe regional del CJNG en Oaxaca: huyó a Puebla tras las capturas de “El Tanque” y “El Semáforo”

ENTRETENIMIENTO

Memo Méndez Guiu da su postura sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano y anticipa si habrá reencuentro de Timbiriche

Memo Méndez Guiu da su postura sobre el caso de Sasha Sokol y Luis de Llano y anticipa si habrá reencuentro de Timbiriche

Karely Ruiz se despide de su hija antes de entrar a La Mansión VIP: “Me voy con el corazón hecho pedacitos”

Javier Ibarreche estalla y responde a las críticas por el doblaje de ‘Wildwood’: “No acepté el trabajo para quitárselo a un actor”

Mon Laferte perdona a aficionada que la golpeó en el rostro pero lanza petición a su público

¿Qué pasó con Natalia Alcocer en La Granja VIP? lo que se sabe tras los rumores de su salida del reality

DEPORTES

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

José Ramón Fernández es reconocido por el Senado de la República por su extensa trayectoria en el periodismo deportivo

Canelo Álvarez dedica emotiva felicitación a Eddy Reynoso por su cumpleaños: “El mejor entrenador del mundo”

WWE Crown Jewel 2026: dónde ver EN VIVO desde México, a qué hora empieza y cuál es la cartelera completa

Claudio Suárez lanza advertencia sobre Gilberto Mora y pide no darle toda la responsabilidad de la Selección Mexicana

León vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver a la Fiera en la búsqueda de su pase directo a la Liguilla