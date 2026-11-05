América Latina

La Corte Suprema de Paraguay buscará recuperar 40 mil dolares de Ueno Bank por tasas no transferidas

Los recursos cobrados los días 2 y 3 de noviembre debían acreditarse al Poder Judicial conforme al contrato, tras el procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central del Paraguay

La comunicación oficial de la Corte se produjo tras la disposición del Banco Central del Paraguay de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank (Reuters)
La comunicación oficial de la Corte se produjo tras la disposición del Banco Central del Paraguay de iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank (Reuters)
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La Corte Suprema de Justicia buscará recuperar de Ueno Bank G. 250.448.960 (unos USD 40.763), correspondientes a tasas judiciales y registrales cobradas el 2 y 3 de noviembre que quedaron pendientes de transferencia tras el inicio del procedimiento de resolución de la entidad financiera.

El monto se compone de G. 248.441.083 (unos USD 40. 342) ingresados el 2 de noviembre y de G. 2.007.877 (unos USD 326) cobrados al día siguiente. Según informó la Corte, esos recursos debían acreditarse a favor de la institución conforme al contrato suscrito con Ueno Bank para el cobro de tasas.

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La comunicación se difundió luego de que el Banco Central del Paraguay dispusiera el procedimiento de resolución de la entidad. Ante esa situación, la máxima instancia judicial anunció que recurrirá a las vías competentes para procurar el recupero de los fondos que no fueron transferidos.

“Realizará las gestiones necesarias ante las instancias competentes para procurar el recupero de los fondos”, señaló la Corte. El comunicado agregó que, si esa medida resulta necesaria, la institución ejecutará la garantía de fiel cumplimiento prevista en el contrato con el banco.

El dinero pendiente superó el límite de cobertura general del Fondo de Garantía de Depósitos, regulado por la Ley N.º 2334/03. La norma establece una protección de hasta 75 salarios mínimos mensuales por cada depositante y por entidad financiera. Con el salario mínimo vigente, ese tope equivale a G. 228.300.000 (unos USD 37 mil).

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Los montos pendientes corresponden a cobros realizados el 2 y 3 de noviembre según el contrato suscrito con Ueno Bank (Reuters)
Los montos pendientes corresponden a cobros realizados el 2 y 3 de noviembre según el contrato suscrito con Ueno Bank (Reuters)

La suma pendiente de transferencia excedió ese límite en G. 22.148.960 (alrededor de USD 3.600). La cobertura se determina por depositante dentro de cada entidad y no por el número de cuentas que posea. En este caso, la Corte figura como depositante institucional y el total quedó por encima del máximo previsto por la garantía general.

La Ley N.º 7745/2026 incorporó un mecanismo de anticipo de esa garantía, sujeto a las condiciones legales aplicables. Para este anticipo, los depositantes podrán acceder a una suma de hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a G. 121.760.000 (unos USD 19.817). Esa cifra tampoco alcanza el total que Ueno Bank debía transferir a la Corte.

La institución no precisó el plazo para concretar las gestiones ni el momento en que resolverá una eventual ejecución de la garantía contractual. Tampoco informó el monto cubierto por ese instrumento ni las condiciones que regirán su aplicación.

El cobro de tasas judiciales y registrales a través de Ueno Bank permanecerá suspendido. Los usuarios podrán realizar los pagos en las demás entidades habilitadas por el Poder Judicial: Itaú, Basa, Continental y Sudameris.

En medio de esta crisis financiera y política vinculada a Ueno Bank, comenzó la sesión extraordinaria del Congreso de Paraguay convocada para tratar la renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de la República.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó

En un video publicado en su cuenta de X, Peña afirmó que presentó su renuncia para proteger la estabilidad del país, la convivencia social y el funcionamiento de las instituciones democráticas. El exmandatario señaló que el bienestar de Paraguay debía prevalecer sobre cualquier cargo y pidió disculpas a la ciudadanía si no respondió a la confianza que recibió.

(Con información de ABC Color y Diario Hoy)

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