Amplían un mes el plan piloto de la calle 13 tras reducir 53,7% el tiempo de ingreso a Bogotá: así continuará la medida

La calle 13 concentra miles de desplazamientos diarios entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca - crédito Secretaría de Movilidad

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La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera decidieron ampliar por un mes el piloto de movilidad de la calle 13, luego de que el tiempo de ingreso a la capital por este corredor cayera 53,7% en sus primeras cuatro semanas de operación.

La medida no requiere inscripción ni trámite previo. Los conductores que lleguen desde la sabana de occidente deberán atender los cambios en retornos y seguir el desvío por la avenida La Esperanza. El piloto opera de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m., que es la franja de mayor congestión para entrar a Bogotá.

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Según las mediciones de las entidades, el viaje entre el río Bogotá y la avenida El Dorado con carrera 103 se redujo en cerca de 29 minutos. La ruta temporal busca distribuir el flujo de vehículos que normalmente circula por la calle 13 y facilitar su conexión con el oriente de la ciudad.

El piloto de movilidad en la calle 13 continuará un mes más durante las horas de mayor congestión - crédito Secretaría de Movilidad Bogotá

El recorrido para ingresar a Bogotá cambia a la altura de la carrera 128

Quienes entren a Bogotá por la calle 13 deben identificar el punto de desvío a la altura de la carrera 128. Desde allí, la ruta indicada continúa por la avenida La Esperanza hasta la carrera 103, donde los conductores pueden tomar la avenida El Dorado.

La ARM mantendrá la señalización y el personal en vía para guiar a los usuarios durante el trayecto. La recomendación es prever este cambio antes de iniciar el recorrido, especialmente para quienes se desplazan hacia sectores conectados con la avenida El Dorado.

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La secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que las entidades seguirán evaluando el comportamiento del corredor durante el mes adicional. “En el primer mes logramos reducir en cerca de 29 minutos el tiempo promedio de ingreso”, indicó la funcionaria.

La ruta temporal conecta la carrera 128 con la carrera 103 y la avenida El Dorado - crédito Google Maps

En el tramo habilitado entre la carrera 128, la avenida La Esperanza y la carrera 103, la velocidad promedio pasó de 14,34 a 21,76 kilómetros por hora. En la calle 13, entre el río Bogotá y la carrera 123, subió de 7,58 a 16,09 kilómetros por hora.

Estos son los retornos que cambian en Mosquera y Bogotá

Los ajustes también aplican para los usuarios que salen de Mosquera hacia la calle 13. Quienes tomen la transversal 1 ya no deben utilizar el retorno de Italcol. En cambio, tendrán que usar el retorno ubicado a la altura de la Secretaría de Movilidad de Mosquera.

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Dentro de Bogotá, el retorno de la carrera 137A queda eliminado durante la operación de la medida. El retorno habilitado está en la carrera 137C y su uso está restringido a las rutas intermunicipales.

La directora general de la ARM, Claudia Mercado, indicó que la intervención redujo de 32 a 17 minutos el ingreso desde Mosquera por la calle 13 durante la hora de mayor congestión. Las autoridades revisarán los datos de tráfico y los tiempos de viaje antes de definir si se requieren nuevos cambios.

El retorno de la carrera 137C está habilitado exclusivamente para rutas intermunicipales - crédito Google Maps

El tiempo de salida de Bogotá por la calle 13 también bajó. En el tramo comprendido entre la carrera 106 y el río Bogotá, el promedio pasó de 17 a 12 minutos.

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Más de 23.000 personas encuentran mejores condiciones de circulación cada día

Cerca de 11.400 usuarios se benefician diariamente del tramo habilitado para el piloto. A esta cifra se suman unas 12.300 personas que ingresan a Bogotá y continúan su recorrido por la calle 13, donde las autoridades también registraron una mejora en la circulación.

El secretario de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, Diego Jiménez V., recordó que por este corredor se realizan alrededor de 164.000 viajes diarios entre Bogotá y la sabana de occidente. El comportamiento del piloto será revisado durante la extensión para definir ajustes a la operación.

La calle 13 en Bogotá reduce tiempos de ingreso con piloto extendido - crédito Google Maps

Por su parte, la secretaria de Movilidad de Mosquera, Ivy Sepúlveda Aguirre, explicó que la continuidad permite evaluar los resultados de las medidas adoptadas y revisar sus efectos sobre la circulación y la seguridad vial.

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La carrera Séptima seguirá con sentido único hacia el norte los sábados

La Secretaría Distrital de Movilidad también prolongará el piloto de salida hacia el norte por la carrera Séptima, entre las calles 193 y 245. La medida, iniciada el 26 de septiembre, operará los sábados de 7:30 a. m. a 12:00 m. y mantendrá ese tramo únicamente en sentido sur-norte hasta diciembre de 2026.

Para salir de Bogotá hacia los municipios de la sabana norte durante ese horario, los vehículos podrán usar la carrera Séptima bajo el nuevo sentido de circulación. La autopista Norte seguirá como alternativa para los demás desplazamientos.

La medida, vigente hasta diciembre de 2026, favorece a miles de viajeros que buscan dejar Bogotá hacia municipios vecinos. El tiempo promedio por la Séptima y la autopista Norte disminuyó notablemente durante los primeros sábados de operación del piloto - crédito Secretaría de Movilidad

En las primeras jornadas, el tiempo promedio por la autopista Norte, en sentido sur-norte, se redujo de 51,63 a 33,21 minutos. Por la carrera Séptima, el recorrido pasó de 33,37 a 20,77 minutos. Más de 12.000 personas usaron la Séptima y otras 19.000 transitaron por la autopista Norte durante la implementación.

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