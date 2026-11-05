Davivienda pidió revisar la carga tributaria de los bancos dentro de la Ley de Rescate Económico del Gobierno De la Espriella

Javier Suárez, presidente de Davivienda, se pronunció sobre la situación de las finanzas públicas y las medidas planteadas por el Gobierno (Asobancaria)

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El presidente de Davivienda, Javier Suárez, expresó su respaldo a la necesidad de adoptar medidas para corregir las finanzas públicas de Colombia, aunque puso sobre la mesa un reparo frente al tratamiento tributario que recibe el sector bancario.

El directivo considera que las entidades financieras deberían tener las mismas condiciones fiscales que las demás empresas, especialmente frente a la sobretasa que deben pagar.

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Sus declaraciones se conocieron durante una rueda de prensa en la que la entidad anunció la protocolización de la integración de DaviBank. Allí, Suárez reconoció que el país atraviesa una situación fiscal que requiere decisiones y respaldó que el Gobierno avance con la Ley de Rescate Económico, aunque advirtió que varios puntos de la propuesta todavía deberán discutirse en el Congreso.

El vicepresidente José Manuel Restrepo defendió la Ley de Rescate Económico y aseguró que el Gobierno busca evitar un escenario de crisis fiscal y pérdida de empleos (Presidencia)

Para el presidente de Davivienda, la estabilidad económica está directamente relacionada con las condiciones de vida de los ciudadanos. Por esa razón, considera que el ajuste de las cuentas públicas debe asumirse como una prioridad y requiere la participación de diferentes sectores de la economía.

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“La reforma tributaria y, en general, el ajuste fiscal es necesaria. La situación fiscal del país es una situación que hay que cuidar. La estabilidad y la riqueza y la prosperidad de los colombianos está íntimamente atada a la estabilidad macroeconómica. Y sentimos que es muy importante abordar ese tema”, afirmó Suárez.

Davivienda respalda el ajuste de las finanzas públicas

El directivo destacó que la iniciativa presentada por el Gobierno representa un primer paso para atender los desequilibrios fiscales. Sin embargo, consideró que el debate debe avanzar hacia una solución que permita garantizar el manejo responsable de los recursos públicos.

En ese sentido, recordó que las disposiciones incluidas en la Ley de Rescate Fiscal todavía están sujetas a modificaciones durante su trámite legislativo. Suárez señaló que espera que la discusión permita construir una reforma que contribuya a enfrentar las dificultades económicas del país.

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“El Gobierno está dando ese primer paso con la ley de ajuste fiscal. Ahí hay una serie de disposiciones, seguramente se van a discutir en el Congreso y se va a llegar, ojalá, a una reforma que nos permita avanzar en ese manejo de una situación fiscal delicada”, explicó.

El Congreso tendrá que debatir las disposiciones de la Ley de Rescate, entre ellas la continuidad de la sobretasa de cinco puntos que pagan los bancos y que Davivienda considera inequitativa frente a otros sectores económicos (Colprensa)

El presidente de Davivienda también hizo énfasis en que la responsabilidad de contribuir a la recuperación de las finanzas públicas no puede recaer únicamente sobre el Estado. A su juicio, las empresas y los ciudadanos deben reconocer la importancia de participar en las decisiones que permitan superar la coyuntura.

“Creo que es un asunto en donde todos los colombianos tenemos que tener conciencia de que hay que abordarlo”, agregó. Aunque respaldó la necesidad de conseguir nuevos recursos para atender las obligaciones del Estado, Suárez manifestó que existen disposiciones tributarias que deberían revisarse para evitar diferencias entre las actividades económicas.

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El reparo de Davivienda a la sobretasa de cinco puntos

La principal inconformidad del directivo está relacionada con la sobretasa de cinco puntos porcentuales que pagan las entidades financieras por encima del impuesto de renta aplicado a otros sectores. Según explicó, este cobro tenía inicialmente un carácter temporal y estaba previsto que disminuyera progresivamente, pero la propuesta del Gobierno contempla extenderlo.

Actualmente, el recargo aplica a las instituciones financieras que cumplen las condiciones establecidas en la legislación tributaria, entre ellas registrar una renta gravable igual o superior a 120.000 UVT. “En el caso particular del sector financiero, se nos está ampliando una sobretasa. Los bancos pagamos un impuesto más alto que cualquier otro sector en la economía a través de una sobretasa de cinco puntos. Esa sobretasa era una sobretasa temporal y se está ampliando en el tiempo”, señaló Suárez.

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Para el presidente de Davivienda, mantener esa diferencia supone un tratamiento inequitativo frente a otras compañías. Su posición es que los bancos deberían tributar bajo las mismas condiciones que las demás empresas, sin una carga adicional por pertenecer al sector financiero.

Las entidades financieras pagan cinco puntos adicionales en el impuesto de renta, una sobretasa que el sector considera inequitativa (Luisa González/REUTERS)

No obstante, aclaró que el reclamo no significa que la entidad se niegue a participar en el esfuerzo que requiere el país para estabilizar sus cuentas. Por el contrario, aseguró que comprende la situación económica y que existe disposición para asumir el costo de la medida si resulta necesaria para superar las dificultades fiscales.

“Nos parece que la sobretasa es inequitativa, que los bancos deberíamos tributar como cualquier otra empresa en la economía. Sin embargo, somos conscientes de la coyuntura y creemos que si la sobretasa se extiende por un tiempo más, y es parte de la solución para que los colombianos podamos salir de la encrucijada fiscal en la que estamos, estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo”, afirmó.

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