América Latina

El diálogo entre Peña y el vicepresidente Alliana antes de que estallara el escándalo por el Ueno Bank

La conversación divulgada muestra que el vicepresidente cuestionó al mandatario por ignorar alertas sobre la entidad financiera y confirmó que su retiro de la carrera electoral de 2028 era irreversible

Santiago Peña y el vicepresidente, Pedro Alliana (Imagen de archivo- EFE)
Santiago Peña y el vicepresidente, Pedro Alliana (Imagen de archivo- EFE)
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En medio de la crisis que llevó a Santiago Peña a presentar su renuncia a la Presidencia de Paraguay y dejó a Pedro Alliana ante la posibilidad de asumir el mando, Última Hora reveló un comprometedor chat de este lunes por la tarde entre ambos antes de la explosión del escándalo de Ueno Bank.

En ese momento, Alliana ya había decidido suspender su candidatura presidencial para las elecciones de 2028 y la tensión entre los dos principales referentes del Poder Ejecutivo quedó expuesta en los mensajes.

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La conversación completa entre Santiago Peña y Pedro Alliana de este lunes fue la siguiente:

Santiago Peña: “Hola Mangui (apodo con el que llaman sus cercanos a Pedro Alliana), te juro que estoy tratando de entender qué pasó. Siento que claramente yo fallé contigo y por eso tomaste esta decisión. Demasiado necesito hablar contigo Mangui”.

Pedro Alliana: “Hola Santi, lastimosamente no tuviste en cuenta las veces que te avisé y te comenté de cómo yo veía la situación y la gravedad de las cosas. Hasta fui a hablar con Carlos Fernández Y tampoco me escuchaste. Y ya en ese momento me dijo cómo viene la mano. E hiciste caso omiso. Y ahora lo de Ueno. Hace cuánto venimos hablando y nunca fuiste sincero conmigo. Me enteré de la gravedad de los casos por otro lado. Contá con mi apoyo y mi trabajo, pero lo de mi candidatura ya es irreversible”.

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Santiago Peña: “Lo de Carlos Fernández fue una metida de pata de él. Y por eso le saqué del ministerio. Lo de Ueno, ni vos ni yo podemos ser responsables por lo que hizo Miguel y el BCP. Las responsabilidades son personales y ellos van a tener que verse con la justicia”.

Este jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra Peña. El libelo acusatorio reunió 35 firmas y enumeró cinco causales: conflicto de intereses, manipulación regulatoria, sobrepaso de límites crediticios, beneficio patrimonial y afectación de la confianza del sistema financiero. La acusación apunta a la responsabilidad política del expresidente por hechos vinculados al funcionamiento de Ueno Bank.

En este momento, el Congreso de Paraguay celebra una sesión extraordinaria para tratar la renuncia de Santiago Peña y definir la sucesión presidencial.

Peña anunció su salida del Poder Ejecutivo horas antes se tratara formalmente su dimisión. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó. El ministro del Interior, Enrique Riera, entregó la carta de dimisión ante el Congreso, que convocó a una sesión para tratar el documento y resolver la sucesión presidencial.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República”, afirmó

La eventual aceptación de la renuncia coloca a Alliana como el dirigente llamado a completar el mandato. La Constitución de Paraguay no obliga a convocar elecciones anticipadas en este caso, porque el período presidencial ya superó los tres años. Si el Congreso acepta la salida de Peña, el vicepresidente deberá ejercer la Presidencia hasta el 15 de agosto de 2028.

La Cámara de Diputados rechazó, además, el juicio político contra Alliana por 48 votos contra 30. Esa decisión despeja el camino para su posible llegada a la Presidencia, aunque la oposición reclamó que el proceso contra Peña continuara y cuestionó la posibilidad de que el mandatario saliente accediera a una senaduría vitalicia con fueros.

Por su parte, La senadora opositora Esperanza Martínez expresó esa posición en un mensaje público. “No aceptamos la renuncia de Santiago Peña. Se tiene que hacer el juicio político para él y el vicepresidente Alliana. Rechazamos los fueros para Santiago Peña. Castigo a todos los responsables y sus cómplices. El Paraguay necesita JUSTICIA. NO A PACTOS DE IMPUNIDAD”, escribió.

La crisis se originó tras la intervención de Ueno Bank, cuya resolución fue dispuesta por el Banco Central del Paraguay el 2 de noviembre. La entidad comunicó que no podía reponer cerca de USD 70 millones utilizados de su encaje legal, un mecanismo obligatorio que los bancos deben mantener como respaldo de sus operaciones.

El 60% de la población adulta del país tiene cuenta en la entidad (Reuters)
El 60% de la población adulta del país tiene cuenta en la entidad (Reuters)

El caso provocó consecuencias financieras y políticas. La medida afectó a clientes que quedaron sin acceso inmediato a sus fondos y abrió interrogantes por el dinero estatal depositado en la entidad. Entre los recursos comprometidos figuran cerca de USD 850 millones de fondos públicos, incluidos montos vinculados al sistema previsional.

La situación también generó movimientos en la Justicia. Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno Bank, quedó con prisión preventiva. Al mismo tiempo, la Fiscalía General del Estado preparó actuaciones por presuntas irregularidades en el esquema financiero de la entidad, el manejo de fondos previsionales y créditos otorgados en ese contexto.

En paralelo, sectores del oficialismo comenzaron a discutir quién debe ocupar la Vicepresidencia si Alliana asume el Poder Ejecutivo. El senador colorado Antonio Barrios aparece como uno de los nombres con mayor respaldo para cubrir esa vacancia, aunque la definición quedó en manos del Congreso.

(Con información de Última Hora)

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