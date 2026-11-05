Colombia

Poncho Zuleta reveló cuánto tiempo estará alejado de los escenarios mientras su hijo Kbeto evoluciona en una UCI de Barranquilla tras accidentarse

El cantante vallenato aplazará presentaciones, actos sociales y compromisos protocolarios para estar atento a la salud de su familiar tras el incidente vial que lo dejó en estado grave

Poncho Zuleta viajó de urgencia a Bosconia, Kbeto continúa bajo pronóstico reservado - crédito @kbetozuleta/ Instagram
Poncho Zuleta confirmó que hará una pausa en su agenda de presentaciones para ver la evolución de su hijo (@kbetozuleta/ Instagram)
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El cantante Poncho Zuleta anunció una pausa de 21 días en sus presentaciones musicales y actividades públicas para acompañar la recuperación de su hijo, Carlos Alberto Zuleta García, conocido como Kbeto Zuleta, que continúa hospitalizado después del accidente que sufrió el bus en el que se movilizaba.

El artista vallenato informó la decisión a través de un comunicado oficial, que fue divulgado en su cuenta de Instagram el 5 de noviembre de 2026. La suspensión alcanza compromisos artísticos, eventos públicos, reuniones sociales y actividades protocolarias que el intérprete tenía previstas en las próximas semanas.

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En el mensaje, firmado también en nombre de la organización musical que comparte con el acordeonero Gonzalo Arturo Molina Mejía, el Cocha Molina, Zuleta indicó que las fechas pendientes serán reprogramadas junto con empresarios y organizadores.

Una contusión pulmonar derivada del choque provocó dificultades respiratorias y obligó a la intubación de Kbeto Zuleta en Bosconia - crédito Colprensa
Kbeto Zuleta sigue en cuidados intensivos luego de la caída del autobús al río Ariguaní que transportaba a integrantes de su agrupación (Colprensa)

Poncho Zuleta prioriza el acompañamiento a su hijo

El artista explicó que la decisión está vinculada a la situación médica de Kbeto Zuleta y a las determinaciones familiares que requiere su proceso de recuperación: “Hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación”.

El comunicado precisó que Poncho Zuleta recibió una incapacidad médica por 21 días, periodo durante el cual seguirá las recomendaciones de su médico tratante. El cantante pidió respeto por la privacidad de su familia durante este momento y agradeció la comprensión de su público, de los medios de comunicación y de quienes han expresado preocupación tras el siniestro.

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La pausa, de acuerdo con el artista, no implica un retiro definitivo de los escenarios, pues afirmó que espera volver a cumplir con sus compromisos cuando la evolución de su hijo se consolide y cuente con las condiciones médicas para retomar su agenda: “Volveré a los escenarios, Dios mediante”.

Poncho Zuleta, papá de Kbeto Zuleta, pidió oración por el músico vallenato que perdió una pierna tras accidente de tránsito en Cesar - crédito Prensa Poncho Zuleta
Poncho Zuleta, papá de Kbeto Zuleta ha estado atento a la evolución de su hijo (Prensa Poncho Zuleta)

Poncho Zuleta dedicó mensaje a los fallecidos en el accidente de tránsito de la agrupación

Kbeto Zuleta viajaba desde Sincelejo hacia Valledupar en la madrugada del 26 de octubre de 2026, cuando el bus que transportaba a integrantes de su agrupación después de un concierto sufrió un accidente en el puente sobre el río Ariguaní, en jurisdicción del departamento del Magdalena.

El vehículo cayó al afluente y dejó dos víctimas mortales: los músicos Geovany Lobo y Harold Santana, por lo que Poncho Zuleta dedicó parte de su pronunciamiento a las familias de ambos integrantes de la agrupación y manifestó sus condolencias. También expresó solidaridad con los demás heridos y con sus allegados, quienes afrontan las consecuencias del accidente.

No hay palabras que alcancen para aliviar una pérdida como esta”, escribió el intérprete vallenato sobre la muerte de Lobo y Santana. En el mismo mensaje, señaló que mantiene en sus oraciones a los músicos lesionados y solicitó fortaleza para sus familias mientras avanzan los procesos de atención y recuperación.

El artista tomó decisiones en medio de la recuperación de Kbeto Zuleta (Poncho Zuleta/Instagram)
El artista tomó decisiones en medio de la recuperación de Kbeto Zuleta (Poncho Zuleta/Instagram)

Kbeto Zuleta permanece en cuidados intensivos

Los reportes recientes divulgados por el equipo de trabajo de Kbeto Zuleta han indicado avances en su estado de salud. Aunque el cantante continúa internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), bajo monitoreo permanente del personal médico, su evolución neurológica ha mostrado señales favorables.

De acuerdo con el último parte conocido, Kbeto Zuleta despertó de manera espontánea y fue extubado con éxito. Además, permanece consciente, ha comenzado a hablar y reconoce a las personas que lo acompañan durante su tratamiento.

La familia Zuleta ha recibido mensajes de apoyo de seguidores, colegas del vallenato y empresarios musicales desde que se conoció la emergencia. En su comunicado, Poncho Zuleta agradeció especialmente las oraciones y las expresiones de solidaridad, que, según afirmó, han sido un respaldo para sus familiares y para los afectados por el accidente.

Con el nuevo comunicado se confirmó que la atención de la familia permanece centrada en la evolución clínica de Kbeto Zuleta y en el acompañamiento a los heridos y a los familiares de los músicos fallecidos.

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