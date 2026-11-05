Receta de tarta de durazno, vainillas y crema, rápida y fácil

El postre se conserva en la heladera hasta tres días y no admite congelación en freezer - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tarta fría de durazno, vainillas y crema, sabor a casa de abuela y a mesa de domingo. No hace falta prender el horno ni tener mano para la pastelería: con paciencia y heladera alcanza.

Este postre aparece en casi todas las familias argentinas, heredado de las meriendas italianas y adaptado con el infaltable durazno en almíbar. Se prepara sobre todo en verano, cuando el calor invita a postres frescos, o en cualquier festejo donde se necesite un dulce rápido y vistoso.

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Receta de tarta de durazno, vainillas y crema

Se trata de un postre frío armado en capas, sin cocción, donde las vainillas hacen de base esponjosa al humedecerse con el almíbar del durazno. Se intercalan con crema pastelera (o chantilly) y gajos de durazno, formando una preparación similar a un trifle pero compacta, ideal para cortar en porciones prolijas.

Tiempo de preparación

El tiempo total es de 30 minutos de armado más un mínimo de 4 horas de heladera para que tome consistencia.

Preparación activa: 30 minutos.

Reposo en heladera: 4 a 8 horas (ideal de un día para el otro).

Ingredientes

2 paquetes de vainillas (400 gr aproximadamente)

1 lata grande de duraznos en almíbar (820 gr)

500 cc de crema de leche

400 gr de leche condensada

400 cc de leche entera

3 yemas

2 cucharadas de maicena

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 cucharadas de azúcar (opcional, a gusto)

Chocolate rallado o dulce de leche, para decorar (opcional)

El postre exige entre cuatro y ocho horas de heladera para alcanzar la consistencia adecuada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de durazno, vainillas y crema, paso a paso

Escurrir los duraznos y reservar el almíbar en un recipiente aparte. Cortar las mitades de durazno en gajos finos. Para la crema pastelera, batir las yemas con la maicena y el azúcar en una cacerola, fuera del fuego, hasta integrar bien. Agregar la leche de a poco, sin dejar de batir para que no se formen grumos. Llevar la cacerola a fuego bajo y revolver todo el tiempo con cuchara de madera. Retirar apenas espese, antes de que hierva, para evitar que se corte. Sumar la esencia de vainilla y dejar entibiar la crema a temperatura ambiente. Batir la crema de leche fría a medio punto e incorporarla en forma envolvente a la crema pastelera tibia, junto con la leche condensada. Forrar la base de una fuente o molde desmontable con una capa de vainillas, apenas humedecidas con el almíbar reservado (que no queden empapadas, solo tiernas). Cubrir las vainillas con una capa de crema y luego con una capa de gajos de durazno. Repetir las capas (vainillas, crema, durazno) hasta llegar al borde del molde, terminando con una capa de crema. Tapar con papel film y llevar a la heladera un mínimo de 4 horas, preferentemente toda la noche. Antes de servir, decorar con chocolate rallado, un hilo de dulce de leche o gajos de durazno frescos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones, según el tamaño del molde utilizado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 15 gr

Carbohidratos: 42 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se conserva en la heladera, bien tapada con papel film, hasta 3 días. No se recomienda llevarla al freezer porque la crema y las vainillas pierden textura al descongelar.