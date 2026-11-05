Carolina Cruz explicó cuál es el lugar que ocupa Jamil Farah en la vida de Matías y Salvador, sus hijos con Lincoln Palomeque: “Jamás he buscado un remplazo”

La también exreina de belleza ha encontrado nuevamente el amor junto al piloto sanandresano Jamil Farah - crédito @jamil_farah / IG

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Carolina Cruz, presentadora del programa Día a Día de Caracol Televisión, respondió a través de una dinámica de preguntas en sus redes sociales una de las inquietudes más frecuentes entre sus seguidores: cómo se relaciona su pareja, el piloto Jamil Farah, con sus hijos Matías y Salvador, fruto de su relación con el actor Lincoln Palomeque.

La vallecaucana fue directa al responder. “Se la llevan muy bien, lo ven como siempre ha querido que lo vean, como un gran buen amigo”, escribió la presentadora.

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Cruz aclaró que, en ningún momento, ha buscado que Farah ocupe un lugar diferente al que les corresponde a sus hijos con su padre biológico: “Respeto mucho la relación de mis hijos con su papá, que es hermosa; jamás he buscado un reemplazo, solo una persona que me ame y ame mi mundo, y él sabe cómo hacerlo”.

Carolina Cruz en Instagram expone su respuesta sobre el vínculo entre sus hijos y su actual pareja Jamil Farah. (@rastreandofamosos/IG)

Cruz establece una regla clara sobre el afecto físico frente a los menores

Ante la pregunta de cómo maneja los espacios con su pareja sin que sus hijos la perciban como una mala madre, Cruz explicó que, cuando están en familia, las muestras de cariño con Farah son limitadas y tranquilas. “Cuando estamos solos, todo cambia; es nuestro espacio como pareja y ese sí que nos lo gozamos”, precisó.

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Esta postura es consistente con declaraciones anteriores en las que la presentadora había señalado que no se siente cómoda besando o tomando de la mano a su novio delante de los pequeños, y que la casa es, ante todo, el espacio de ellos.

Sin embargo, los internautas tienen otras opiniones respecto a las preguntas de sus seguidores, ya que esta dinámica fue replicada en la cuenta de entretenimiento Rastreando Famosos, donde dejaron mensajes como: “No entiendo estas dudas de la gente, ¿acaso es pecado que se haya enamorado de otro hombre?”; “Ya llegará el momento en que Carolina le explique a los niños más detalladamente lo que pasó realmente”, entre otros.

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Carolina Cruz en Instagram expone su respuesta sobre el vínculo entre sus hijos y su actual pareja Jamil Farah. (@rastreandofamosos/IG)

La relación entre Cruz y Farah lleva casi cuatro años

Carolina Cruz y Jamil Farah iniciaron su vínculo sentimental en 2023, después de que la presentadora pusiera fin a su relación de más de una década con Palomeque. Farah, 12 años menor que Cruz, es piloto y modelo originario de San Andrés.

La pareja hizo pública su relación tras ser captada en el Festival Estéreo Picnic de ese año. En octubre de 2026, con motivo del cumpleaños del piloto, Cruz le dedicó un mensaje en redes: “Gracias por ser la persona con récord en sacarme sonrisas en casi 4 años”, al que Farah respondió: “Te amo”.

Esto dijo sobre su relación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz volvió a dar de qué hablar al hablar sin rodeos sobre su vínculo con Lincoln Palomeque, padre de sus dos hijos, en medio de una ronda de preguntas con sus seguidores en redes sociales.

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La presentadora explicó cómo convive esa relación con su noviazgo actual. Aseguró que su pareja respeta “el papá de mis hijos siempre será importante para mí” y que entiende “su posición” sin conflicto.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque, unidos por la comunión de su hijo - crédito @carolinacruzosorio/IG

Cruz detalló que sus hijos ven a su novio “como un buen amigo” y que Palomeque “siempre estará porque es un gran papá”. Según la comunicadora, el acuerdo entre adultos prioriza el bienestar de los menores.

Ante la pregunta directa de si siente algo por el actor, Cruz respondió sin titubeos: “Obvio, lo adoro, lo respeto y aquí me tiene y me tendrá siempre para lo que sea”. Agregó que “somos y seremos familia siempre”.}

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Las declaraciones generaron respaldo generalizado entre su público, que resaltó el respeto mutuo entre Cruz y Palomeque, así como la comprensión de su actual pareja frente a ese lazo familiar.