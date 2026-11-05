México

Harfuch y militares arman operativo sorpresa en Edomex: detienen a líder de una célula del CJNG y al sucesor de El Choko

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que las detenciones se dieron como resultado de 38 operaciones en el Edomex

Video informativo que detalla los resultados de diversos cateos y operativos de seguridad realizados en municipios como Ecatepec, Estado de México. El informe documenta la detención de personas, así como el aseguramiento de armas de fuego cortas y largas, cargadores, dispositivos móviles e hidrocarburo de procedencia ilícita.
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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este jueves, por medio de una publicación en redes sociales, que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y con el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, se llevaron a cabo 38 operaciones simultáneas en esa entidad para combatir la extorsión, los homicidios y otros delitos violentos, mismos que dejaron un saldo de 32 personas detenidas.

En dichas operaciones, informó el funcionario, participaron la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Edomex y la Fiscalía General de Justicia del Edomex, con apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y autoridades municipales.

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Entre los detenidos, señaló Harfuch, están Miky Juárez”, “El Gigan” y “El Pollo”, quienes son identificados como presuntos líderes de grupos relacionados con extorsión, delitos contra la salud y comercialización ilícita de Gas LP, así como dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

La operación contra la organización de Los Gigan, vinculada al CJNG, fue resultado de siete meses de investigación. En dichas acciones, señaló el titular de la SSPC, se aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y aproximadamente 178 mil litros de gas LP.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, concluyó el mensaje.

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El líder de Los Gigan, vinculada al CJNG, fue detenido como resultado de siete meses de investigación. (Impresión de pantalla video)
El líder de Los Gigan, vinculada al CJNG, fue detenido como resultado de siete meses de investigación. (Impresión de pantalla video)

Quién es Miguel Juárez, alias “El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

Hace unos días se dio a conocer la captura de Miguel Juárez Pérez, alias El Miky, de 35 años de edad, miembro de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil (FOMAC), estructura señalada por homicidio, extorsión y robo de agua en Ecatepec, Estado de México.

Reportes señalan que el detenido habría sucedido a Alejandro Gilmare Mendoza, alias“El Choko”, al frente de esa organización, mientras que este 31 de octubre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec detalló de forma oficial que se trataba de un objetivo prioritario y presunto generador de violencia.

El arresto se ejecutó el martes 27 de octubre en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión, mediante una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y personal naval comisionado a la policía municipal.

Según datos oficiales, la FOMAC es una agrupación agremiada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

El Registro Nacional de Detenciones documentó su captura a las 07:01 horas

El Registro Nacional de Detenciones consignó el arresto bajo el nombre de Miguel Juárez Pérez, con los apodos “Mike” o “Mike Juárez”, aunque las autoridades municipales lo identificaron con los apodos “El Miky” o “El Mickey”. El documento oficial lo describió con 1.75 metros de estatura, tez morena, complexión robusta, pelo negro corto, barba tipo candado y tatuajes en ambos brazos.

(X @OHarfuch)
(X @OHarfuch)

La captura ocurrió sobre la calle General Emiliano Zapata, entre las calles Solidaridad y Alfredo Torres Martínez, frente a un inmueble de dos plantas con fachada rústica y portones de herrería.

El registro ubicó el punto exacto en las coordenadas 19.556090, -99.017456 y señaló que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, en las instalaciones de la FEMDO.

La operación fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por personal naval, de acuerdo con un video difundido por el gobierno de Ecatepec. Durante la diligencia, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, armas de fuego tipo escuadra, documentos, credenciales con la leyenda “Hermandad Juárez” y bolsas con artículos personales.

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