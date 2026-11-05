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“Bajé del escenario y lloré como un niño”: Dave Grohl, líder de Foo Fighters, reveló cómo fue cumplir un sueño junto a AC/DC

El artista estadounidense recordó la emoción que sintió al participar de un concierto de la banda australiana en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, marcado por un anhelo de infancia

Dave Grohl recordó el momento en que compartió escenario con AC/DC para interpretar "Highway to Hell" en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (YouTube/@jimpowers10411)
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La imagen de Dave Grohl al frente de una multitud suele asociarse con actuaciones de alta intensidad, guitarras y estadios repletos. Sin embargo, uno de los momentos que más lo conmovieron ocurrió cuando abandonó el escenario tras interpretar “Highway to Hell” junto a AC/DC en Nueva Jersey.

El líder de Foo Fighters relató que la emoción lo desbordó después de cumplir un deseo que arrastraba desde su infancia. Según contó en una entrevista con la emisora neozelandesa The Rock, bajó del escenario y rompió en llanto ante la presencia de su esposa, que observaba el show desde un costado.

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La actuación en el MetLife Stadium

El episodio tuvo lugar el 2 de octubre en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey. Foo Fighters participó de la fecha como banda telonera de The Pretty Reckless, antes de que AC/DC subiera al escenario.

Después de la presentación del grupo liderado por Grohl, el cantante de AC/DC, Brian Johnson, lo invitó a regresar para tocar la guitarra y aportar coros en “Highway to Hell”.

Dos músicos en un escenario: uno con una guitarra eléctrica azul y el otro sonriendo con una boina y un micrófono en la mano
El líder de Foo Fighters relató a la emisora The Rock que rompió en llanto ante su esposa al bajar del escenario

La canción forma parte del repertorio más reconocido de la banda australiana y fue el vehículo para un encuentro que el músico estadounidense definió como uno de los recuerdos centrales de su trayectoria.

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Fue una locura porque mi esposa estaba al costado del escenario mientras tocábamos ‘Highway to Hell’”, comentó Grohl durante la entrevista con The Rock. El músico relató que, tras terminar la canción, la reacción fue inmediata: “Bajé del escenario y me eché a llorar desconsoladamente, sollozando como un niño”.

El fundador de Foo Fighters agregó que no logró contener las lágrimas. “Lloraba a lágrima viva, y no podía creerlo”, afirmó. Para Grohl, la actuación representó mucho más que una colaboración ocasional con otra banda de rock.

Brian Johnson con boina y chaleco junto a Dave Grohl con gafas y chaqueta, frente a una pared con discos y cuadros enmarcados
Foo Fighters participó en la jornada del 2 de octubre en Nueva Jersey antes del espectáculo principal de AC/DC

“Pensé: ‘Este es uno de los momentos más significativos de toda mi vida’, y nunca lo olvidaré”, señaló el exbaterista de Nirvana al recordar aquella noche.

AC/DC, la banda más ruidosa de su carrera

Además de la carga emocional, el artista destacó el impacto sonoro que sintió desde el escenario. “Ese es el escenario más ruidoso en el que he estado en toda mi vida”, aseguró en la conversación radial.

Grohl comparó aquella experiencia con otros conciertos de su carrera y mencionó a Motörhead, una de las formaciones asociadas a un volumen elevado en sus presentaciones en vivo. “Más que Motörhead, más que cualquier otra banda. Creo que AC/DC es la banda más ruidosa del mundo”, sostuvo.

Dave Grohl afirmó que el escenario de AC/DC superó en potencia sonora a las presentaciones de Motörhead (EFE)
Dave Grohl afirmó que el escenario de AC/DC superó en potencia sonora a las presentaciones de Motörhead (EFE)

El comentario reflejó la admiración que el músico mantiene por el grupo desde hace décadas. Antes de interpretar el clásico junto a Johnson, Grohl habló frente al público sobre la influencia que tuvo en él la película documental Let There Be Rock, estrenada en 1980.

El artista explicó que vio ese material cuando tenía 11 años y que esa experiencia modificó su forma de entender el rock. “A los 11 años, no sabía que el rock & roll podía ser así”, expresó sobre el escenario del MetLife Stadium.

El documental que marcó su relación con AC/DC

Durante su intervención, Grohl evocó escenas del documental centrado en AC/DC y en su forma de vivir cada show. “No sabía que el rock & roll era sudor, sangre, lágrimas y hasta la última gota de energía”, afirmó ante el público.

También recordó imágenes de Phil Rudd y Angus Young, integrantes históricos de la formación. “Phil Rudd rompiendo cajas de batería y Angus respirando con dificultad al costado del escenario. Vi esa película cuando tenía 11 años y pensé: ‘Quiero hacer eso por el resto de mi maldita vida’”, declaró.

Las escenas de Phil Rudd y Angus Young sobre el escenario impulsaron la vocación artística de Dave Grohl durante su infancia (REUTERS)
Las escenas de Phil Rudd y Angus Young sobre el escenario impulsaron la vocación artística de Dave Grohl durante su infancia (REUTERS)

En la entrevista posterior, el músico retomó esa idea y explicó que, hasta entonces, su referencia del género incluía nombres como The Beatles y Kiss. “No sabía que así se tocaba el rock and roll. Pensaba que el rock and roll era como los Beatles y Kiss y cosas así”, recordó.

Grohl agregó que las imágenes de los integrantes de AC/DC agotados después de tocar le dejaron una impresión permanente. “Nunca había visto a nadie tan empapado en sudor que necesitara un tanque de oxígeno. Pensé: ‘Eso es lo que quiero ser de mayor. Quiero ser como él’”.

El encuentro de octubre no fue la primera vez que Grohl y Johnson compartieron una actuación. En 2021, el líder de Foo Fighters invitó al cantante británico al concierto Vax Live de Global Citizen, donde interpretaron “Back in Black”.

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